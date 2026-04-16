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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरभिंडी की खेती में बस 3 बातों का रखें ध्यान, मंडी में मिलेगा टॉप रेट

भिंडी की खेती में बस 3 बातों का रखें ध्यान, मंडी में मिलेगा टॉप रेट

Okra Farming Tips: भिंडी की खेती से बंपर कमाई के लिए सही किस्म का चुनाव, सिंचाई का सटीक मैनेजमेंट और समय पर तुड़ाई सबसे जरूरी है. इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं. तो आपकी फसल अच्छा मुनाफा देगी.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 16 Apr 2026 10:18 AM (IST)
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Okra Farming Tips: सब्जियों के बाजार में भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड साल भर बनी रहती है. लेकिन असली मुनाफा वही किसान कमाता है जिसकी फसल की क्वालिटी और चमक सबसे अलग हो. अक्सर किसान मेहनत तो पूरी करते हैं, पर छोटी-छोटी गलतियों की वजह से उनकी भिंडी या तो टेढ़ी हो जाती है या उसका रंग फीका पड़ जाता है, जिससे मंडी में दाम गिर जाते हैं. 

भिंडी की खेती महज बीज डालना और पानी देना नहीं है, बल्कि यह मार्केट की नब्ज समझने का खेल है. अगर आप सही समय पर सही किस्म का चुनाव करें और कुछ आधुनिक तकनीकों को अपनाएं, तो यही भिंडी आपको लखपति बना सकती है. किसान भाई जान लीजिए उन 3 खास बातों के बारे में जो आपकी फसल को प्रीमियम बनाएंगी और आपको दिलाएंगी छप्परफाड़ मुनाफा.

सही किस्म का चुनाव 

भिंडी की खेती में सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है बीजों का चुनाव. अगर आपने ऐसी किस्म चुनी है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है. तो आपका आधा काम वहीं हो गया. हाइब्रिड किस्में न केवल ज्यादा फल देती हैं. बल्कि उनकी भिंडी लंबी, हरी और मुलायम बनी रहती है. बुवाई के समय मिट्टी की तैयारी पर खास ध्यान दें. खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे जड़ों में पानी न रुके.

  • पीला मोजैक जैसे वायरस से बचने के लिए हमेशा उन्नत और प्रमाणित किस्म के बीजों का ही इस्तेमाल करें.
  • गर्मियों की फसल के लिए फरवरी-मार्च और बरसात के लिए जून-जुलाई का समय सबसे बेहतरीन माना जाता है.

सही बीज और सही समय का तालमेल ही वह नींव है. जिस पर आपकी बंपर पैदावार और मुनाफे की इमारत खड़ी होती है.

यह भी पढ़ें: बाजार में 2 लाख रुपये प्रति किलो बिकता है कीड़ा जड़ी मशरूम, खेती कर करोड़पति हो जाएंगे किसान

खाद, पानी और पोषण का ध्यान रखें

भिंडी को प्यासी फसल भी कहा जाता है. खासकर गर्मियों में इसे नियमित नमी की जरूरत होती है. लेकिन याद रहे. नमी और जलभराव में बहुत फर्क है. सिंचाई हमेशा शाम के वक्त करें जिससे पौधों को रात भर ठंडक मिले और वे स्ट्रेस में न आएं. इसके अलावा सिर्फ यूरिया के भरोसे रहने के बजाय जैविक खाद और सूक्ष्म पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखें, जिससे फल की लंबाई और चमक दोनों बरकरार रहे.

  • फल आने के समय पोटाश और फास्फोरस का सही इस्तेमाल भिंडी को आकर्षक और गहरा हरा रंग देता है.
  • सिंचाई के लिए अगर ड्रिप सिस्टम का उपयोग किया जाए, तो पानी की बचत के साथ-साथ पैदावार भी 20% तक बढ़ सकती है.

पौधों को समय पर जरूरी पोषण देना वैसा ही है जैसे किसी एथलीट को डाइट देना, इससे फसल की क्वालिटी मंडी में सबसे अलग दिखती है.

बीमारी से बचाव जरूरी

मंडी में टॉप रेट पाने के लिए भिंडी का दिखना बहुत जरूरी है. अगर फसल में कीड़े लग गए या फल ज्यादा बड़े और कड़े हो गए. तो कोई उसे नहीं खरीदेगा. भिंडी की तुड़ाई हमेशा हर दूसरे दिन करनी चाहिए ताकि फल ज्यादा रेशेदार न हों. इसके अलावा शुरुआत से ही नीम के तेल या हल्के कीटनाशकों का स्प्रे करते रहें ताकि कीड़े फल को नुकसान न पहुंचा सकें.

  • तुड़ाई हमेशा सुबह या शाम के ठंडे समय में करें और उन्हें हवादार टोकरियों में रखें ताकि चमक बनी रहे.
  • बीमार पौधों को देखते ही खेत से बाहर निकाल दें ताकि संक्रमण पूरी फसल में न फैले और क्वालिटी खराब न हो.

सही समय पर की गई तुड़ाई और पौधों की सुरक्षा ही वह अंतिम कदम है जो आपकी मेहनत को सीधे ऊंचे दामों में बदल देता है.

यह भी पढ़ें: रीपर से लेकर रूट क्रॉप तक... फसल की कटाई के लिए ये हैं बेस्ट मशीनें, बढ़ जाएगी किसानों की कमाई

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 16 Apr 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Ladyfinger Okra Farming Tips
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