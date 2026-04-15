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बाजार में 2 लाख रुपये प्रति किलो बिकता है कीड़ा जड़ी मशरूम, खेती कर करोड़पति हो जाएंगे किसान

Wormwood Mushroom Cultivation: कीड़ा-जड़ी मशरूम की खेती अब किसानों के लिए अमीर बनने का सबसे शॉर्टकट रास्ता साबित हो रही है. इस मशरूम की इंटरनेशनल मार्केट में भारी डिमांड है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 15 Apr 2026 12:14 PM (IST)
Wormwood Mushroom Cultivation: कीड़ा-जड़ी मशरूम की खेती अब किसानों के लिए अमीर बनने का सबसे शॉर्टकट रास्ता साबित हो रही है. इस मशरूम की इंटरनेशनल मार्केट में भारी डिमांड है.

कीड़ा-जड़ी मशरूम की खेती अब किसानों के लिए अमीर बनने का सबसे शॉर्टकट रास्ता साबित हो रही है. हिमालयन गोल्ड के नाम से मशहूर इस मशरूम की इंटरनेशनल मार्केट में भारी डिमांड है. बंद कमरे में लैब बनाकर इसे आसानी से उगाया जा सकता है. कम मेहनत और कम जगह में साल भर मोटी कमाई करने का यह बेहतरीन मौका है.

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आजकल किसान वही पुरानी खेती के बजाय ऐसी फसलों की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं. जिनकी मार्केट में जबरदस्त मांग है. औषधीय और नकदी फसलों का चुनाव किसानों की किस्मत बदल रहा है. बागवानी और उद्यानिकी के क्षेत्र में हो रहे नए प्रयोगों से किसानों की इनकम में भारी उछाल आया है. जो उन्हें खेती के जरिए करोड़पति बनने का मौका दे रहा है.
आजकल किसान वही पुरानी खेती के बजाय ऐसी फसलों की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं. जिनकी मार्केट में जबरदस्त मांग है. औषधीय और नकदी फसलों का चुनाव किसानों की किस्मत बदल रहा है. बागवानी और उद्यानिकी के क्षेत्र में हो रहे नए प्रयोगों से किसानों की इनकम में भारी उछाल आया है. जो उन्हें खेती के जरिए करोड़पति बनने का मौका दे रहा है.
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यारशागुंबा या कीड़ा-जड़ी मशरूम के महंगे होने का सबसे बड़ा कारण इसकी दुर्लभता है. यह कुदरती तौर पर बहुत कम जगहों पर मिलता है, जबकि इसे खरीदने वालों की लाइन लंबी है. कैंसर, गुर्दे की बीमारी और सांस की तकलीफों में यह रामबाण इलाज माना जाता है. इसलिए बड़े-बड़े एथलीट और पहलवान भी इसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं.
यारशागुंबा या कीड़ा-जड़ी मशरूम के महंगे होने का सबसे बड़ा कारण इसकी दुर्लभता है. यह कुदरती तौर पर बहुत कम जगहों पर मिलता है, जबकि इसे खरीदने वालों की लाइन लंबी है. कैंसर, गुर्दे की बीमारी और सांस की तकलीफों में यह रामबाण इलाज माना जाता है. इसलिए बड़े-बड़े एथलीट और पहलवान भी इसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं.
Published at : 15 Apr 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Mushroom Farming News

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