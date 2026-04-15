बाजार में 2 लाख रुपये प्रति किलो बिकता है कीड़ा जड़ी मशरूम, खेती कर करोड़पति हो जाएंगे किसान

आजकल किसान वही पुरानी खेती के बजाय ऐसी फसलों की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं. जिनकी मार्केट में जबरदस्त मांग है. औषधीय और नकदी फसलों का चुनाव किसानों की किस्मत बदल रहा है. बागवानी और उद्यानिकी के क्षेत्र में हो रहे नए प्रयोगों से किसानों की इनकम में भारी उछाल आया है. जो उन्हें खेती के जरिए करोड़पति बनने का मौका दे रहा है.