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बाजार में 2 लाख रुपये प्रति किलो बिकता है कीड़ा जड़ी मशरूम, खेती कर करोड़पति हो जाएंगे किसान
Wormwood Mushroom Cultivation: कीड़ा-जड़ी मशरूम की खेती अब किसानों के लिए अमीर बनने का सबसे शॉर्टकट रास्ता साबित हो रही है. इस मशरूम की इंटरनेशनल मार्केट में भारी डिमांड है.
कीड़ा-जड़ी मशरूम की खेती अब किसानों के लिए अमीर बनने का सबसे शॉर्टकट रास्ता साबित हो रही है. हिमालयन गोल्ड के नाम से मशहूर इस मशरूम की इंटरनेशनल मार्केट में भारी डिमांड है. बंद कमरे में लैब बनाकर इसे आसानी से उगाया जा सकता है. कम मेहनत और कम जगह में साल भर मोटी कमाई करने का यह बेहतरीन मौका है.
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Published at : 15 Apr 2026 12:14 PM (IST)
Tags :Agriculture Farming Mushroom Farming News
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प्रेम कुमारJournalist
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