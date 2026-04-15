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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चररीपर से लेकर रूट क्रॉप तक... फसल की कटाई के लिए ये हैं बेस्ट मशीनें, बढ़ जाएगी किसानों की कमाई

रीपर से लेकर रूट क्रॉप तक... फसल की कटाई के लिए ये हैं बेस्ट मशीनें, बढ़ जाएगी किसानों की कमाई

Farming Machines: फसल कटाई के लिए अब पारंपरिक तरीकों को छोड़कर आधुनिक मशीनों को अपनाने का वक्त है. रीपर, कंबाइन हार्वेस्टर और रूट क्रॉप हार्वेस्टर जैसी मशीनें किसानों का कीमती समय बचाती हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 15 Apr 2026 12:56 PM (IST)
Farming Machines: फसल कटाई के लिए अब पारंपरिक तरीकों को छोड़कर आधुनिक मशीनों को अपनाने का वक्त है. रीपर, कंबाइन हार्वेस्टर और रूट क्रॉप हार्वेस्टर जैसी मशीनें किसानों का कीमती समय बचाती हैं.

फसल कटाई अब पसीना बहाने वाला थकाने वाला काम नहीं रह गया है. यह सही मशीनों और तकनीक के तालमेल से बहुत आसान हो चुका है. खेती में सबसे ज्यादा समय और मेहनत कटाई के वक्त ही लगती है. लेकिन आधुनिक मशीनों ने इस मुश्किल काम को चुटकियों में सुलझा दिया है. इससे खर्च कम होता है.

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मशीनों के इस आधुनिक दौर में अब हर फसल के लिए अलग मशीनें मौजूद हैं. किसान अपनी सुविधा के अनुसार सही चुनाव कर अपनी लागत को काफी हद तक घटा सकते हैं. चलिए बात करते हैं उन 5 जबरदस्त मशीनों की जो कटाई की प्रक्रिया को बदल रही हैं और किसानों को ज्यादा मुनाफा कमाने में मदद कर रही हैं.
मशीनों के इस आधुनिक दौर में अब हर फसल के लिए अलग मशीनें मौजूद हैं. किसान अपनी सुविधा के अनुसार सही चुनाव कर अपनी लागत को काफी हद तक घटा सकते हैं. चलिए बात करते हैं उन 5 जबरदस्त मशीनों की जो कटाई की प्रक्रिया को बदल रही हैं और किसानों को ज्यादा मुनाफा कमाने में मदद कर रही हैं.
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पहली मशीन है रीपर जिसे धान और गेहूं जैसी फसलों को तेजी से काटने के लिए बनाया गया है. यह मशीन खेतों में बिजली की रफ़्तार से काम करती है, जिससे मजदूरों की जरूरत लगभग खत्म हो जाती है. यह न सिर्फ फसल काटती है, बल्कि उसे व्यवस्थित तरीके से समेटती भी है. यह समय बचाने का बेस्ट जरिया है.
पहली मशीन है रीपर जिसे धान और गेहूं जैसी फसलों को तेजी से काटने के लिए बनाया गया है. यह मशीन खेतों में बिजली की रफ़्तार से काम करती है, जिससे मजदूरों की जरूरत लगभग खत्म हो जाती है. यह न सिर्फ फसल काटती है, बल्कि उसे व्यवस्थित तरीके से समेटती भी है. यह समय बचाने का बेस्ट जरिया है.
Published at : 15 Apr 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Machines Farming News

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