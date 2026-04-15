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रीपर से लेकर रूट क्रॉप तक... फसल की कटाई के लिए ये हैं बेस्ट मशीनें, बढ़ जाएगी किसानों की कमाई
Farming Machines: फसल कटाई के लिए अब पारंपरिक तरीकों को छोड़कर आधुनिक मशीनों को अपनाने का वक्त है. रीपर, कंबाइन हार्वेस्टर और रूट क्रॉप हार्वेस्टर जैसी मशीनें किसानों का कीमती समय बचाती हैं.
फसल कटाई अब पसीना बहाने वाला थकाने वाला काम नहीं रह गया है. यह सही मशीनों और तकनीक के तालमेल से बहुत आसान हो चुका है. खेती में सबसे ज्यादा समय और मेहनत कटाई के वक्त ही लगती है. लेकिन आधुनिक मशीनों ने इस मुश्किल काम को चुटकियों में सुलझा दिया है. इससे खर्च कम होता है.
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Published at : 15 Apr 2026 12:56 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion