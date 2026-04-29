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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरगर्मियों में मछली पालन करने वाले किसान एक्सपर्ट्स की ये बातें गांठ बांध लें, वरना होगा भारी नुकसान

गर्मियों में मछली पालन करने वाले किसान एक्सपर्ट्स की ये बातें गांठ बांध लें, वरना होगा भारी नुकसान

Fish Farming Tips: गर्मियों में बढ़ता तापमान मछली पालकों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है. पानी में ऑक्सीजन की कमी और बीमारियों से बचाव के लिए एक्सपर्ट्स की सलाह मानना बहुत जरूरी है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 29 Apr 2026 03:26 PM (IST)
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Fish Farming Tips: गर्मियों का मौसम मछली पालकों के लिए जितनी मुनाफे के मौके लेकर आता है. उससे कहीं ज्यादा चुनौतियां भी खड़ी कर देता है. जैसे-जैसे पारा चढ़ता है तालाब के पानी का तापमान भी बढ़ जाता है. जो मछलियों की सेहत के लिए सीधा खतरा बन सकता है. बढ़ते तापमान की वजह से पानी में ऑक्सीजन का लेवल तेजी से गिरने लगता है.

जिससे मछलियां दम तोड़ने लगती हैं. अगर इस दौरान सावधानी न बरती जाए तो मछलियां मर सकती हैं और आपको भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. इसलिए एक्सपर्ट्स की सलाह मानकर समय रहते कुछ जरूरी कदम उठाना बहुत जरूरी है .जिससे आपकी मछलियां सुरक्षित रहें और उनकी ग्रोथ पर कोई बुरा असर न पड़े. जान लीजिए एक्सपर्ट्स के टिप्स.

पानी का तापमान सही रखना

गर्मी में सबसे बड़ी समस्या तालाब के पानी का गर्म होना है. जब पानी का तापमान 32-35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है. तो मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है. इससे बचने के लिए तालाब में पानी का लेवल कम से कम 5 से 6 फीट बनाए रखना चाहिए जिससे गहराई में पानी ठंडा रहे.

  • तालाब में एरिएटर (Aerator) का इस्तेमाल करें जिससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे और मछलियां स्वस्थ रहें.
  • ताजे पानी की सप्लाई समय-समय पर करते रहें, जिससे गर्म पानी का तापमान नियंत्रित करने में मदद मिले.

सुबह और शाम के समय पानी का छिड़काव करना भी तापमान को कम रखने का एक सही तरीका हो सकता है.

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फीडिंग पर दें खास ध्यान

गर्मियों में मछलियों की पाचन शक्ति और मेटाबॉलिज्म बदल जाता है. इसलिए उनके खान-पान में सावधानी बरतना जरूरी है. ज्यादा तापमान होने पर मछलियां खाना कम कर देती हैं. ऐसे में अगर आप जरूरत से ज्यादा चारा डालेंगे. तो वह पानी के नीचे सड़ जाएगा और अमोनिया जैसी जहरीली गैसें पैदा करेगा.

  • चिलचिलाती धूप में दोपहर के समय चारा देने से बचें. इसकी जगह सुबह या सूरज ढलने के बाद ही फीडिंग कराएं.
  • चारे की क्वांटिटी कम रखें और कोशिश करें कि वह हाई-क्वालिटी का हो ताकि पानी गंदा न हो.

अगर पानी का रंग ज्यादा गहरा हरा हो जाए. तो समझ लें कि तालाब में नेचुरल फूड ज्यादा है और बाहर से फीड देना तुरंत कम कर दें.

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बीमारियों से बचाव के टिप्स

तापमान बढ़ते ही बैक्टीरिया और परजीवी तालाब में सक्रिय हो जाते हैं. जिससे मछलियों में फंगल इन्फेक्शन या पंख सड़ने जैसी बीमारियां होने का डर रहता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि हफ्ते में एक बार पानी की जांच जरूर करें और उसके पीएच (pH) लेवल को मेंटेन रखें.

  • तालाब के आसपास छायादार पेड़ लगाएं या जाली का इस्तेमाल करें ताकि सीधी धूप पानी को ज्यादा गर्म न कर सके.
  • समय-समय पर पोटैशियम परमैंगनेट या चूने का सही मात्रा में इस्तेमाल करें जिससे पानी की शुद्धता बनी रहे.

मछलियों की एक्टिविटी पर नजर रखें. अगर वे बार-बार सतह पर आकर मुंह चला रही हैं. तो यह खतरे का संकेत है और आपको तुरंत ताजे पानी या ऑक्सीजन बढ़ाना चाहिए.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 29 Apr 2026 03:26 PM (IST)
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 Agriculture Fish Fish Farming Farming Tips
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