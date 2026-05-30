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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरKharif Crop Subsidy Scheme 2026: खरीफ सीजन के लिए किसानों को 50% सब्सिडी पर मिलेंगे प्रमाणित बीच, जानें कैसे उठाएं योजना का लाभ?

Kharif Crop Subsidy Scheme 2026: खरीफ सीजन के लिए किसानों को 50% सब्सिडी पर मिलेंगे प्रमाणित बीच, जानें कैसे उठाएं योजना का लाभ?

Kharif Crop Subsidy Scheme 2026 : सरकार का उद्देश्य किसानों को समय पर अच्छे बीज उपलब्ध कराना है जिससे खेती की लागत कम हो और उत्पादन बढ़ सके. आइए जानते हैं योजना के बारे में...

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 30 May 2026 01:27 PM (IST)
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Kharif Crop Subsidy Scheme 2026 : उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खरीफ सीजन 2026 से पहले बड़ी राहत की अपडेट सामने आई है. राज्य सरकार ने किसानों को कम कीमत पर बेहतर क्वालिटी वाले प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने की तैयारी पूरी कर ली है. सरकार का उद्देश्य किसानों को समय पर अच्छे बीज उपलब्ध कराना है जिससे खेती की लागत कम हो और उत्पादन बढ़ सके.

इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार किसानों को करीब 50 प्रतिशत सब्सिडी पर प्रमाणित बीज दिए जाएंगे. सरकार ने खरीफ सीजन 2026 के लिए लगभग 1,99,910 क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य तय किया है. कृषि विभाग का कहना है कि सभी जिलों में समय रहते बीज पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है जिससे किसानों को बुआई के समय किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

31 मई तक पहुंच जाएंगे बीज केंद्रों पर

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं कि 31 मई 2026 तक सभी सरकारी बीज केंद्रों पर बीज पहुंच जाना चाहिए.  कृषि विभाग के अनुसार अब तक 75 हजार क्विंटल से ज्यादा प्रमाणित बीज अलग अलग जिलों में पहुंचाए जा चुके हैं. इनमें से कई किसानों को बीज वितरित भी किए जा चुके हैं. विभाग का दावा है कि बाकी लक्ष्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा.

किन फसलों के लिए मिलेंगे बीज?

इस योजना के तहत किसानों को धान के अलावा दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाएंगे. सरकार खासतौर पर उन फसलों पर जोर दे रही है जिनसे किसानों की आय बढ़ सकती है और खेती में विविधता आएगी. योजना में शामिल प्रमुख फसलें धान, मूंगफली, उड़द, अरहर, मूंग, तिल, सोयाबीन,बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो और सांवा हैं. सरकार का कहना है कि इन बीजों के इस्तेमाल से किसानों को बेहतर अंकुरण और ज्यादा उत्पादन का फायदा मिलेगा.

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कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

सरकार ने आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी है जिससे किसान घर बैठे योजना का फायदा उठा सकें. किसान उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए सबसे पहले agriculture.up.gov.in वेबसाइट खोलें. इसके बाद किसान रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करें और लॉगिन करें. अब बीज अनुदान योजना चुनें. साथ ही फसल और बीज का चयन करें. इसके बाद जरूरी जानकारी भरें और आवेदन सबमिट करें. 

आवेदन के लिए क्या जरूरी है?

योजना का फायदा लेने के लिए किसानों के पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट और जानकारी होनी चाहिए. इसके लिए किसान रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और खेती संबंधी जानकारी जरूरी है. 

आवेदन की लास्ट डेट क्या है?

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे 31 मई 2026 से पहले आवेदन जरूर कर लें. समय पर आवेदन करने वाले किसानों को नजदीकी सरकारी बीज भंडार से बीज उपलब्ध कराए जाएंगे.

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Published at : 30 May 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
Seed Subsidy Scheme Kharif Season 2026 Certified Seed Scheme UP Kisan Yojana
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