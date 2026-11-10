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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरMustard Farming: सरसों की बुवाई में देरी से कितना घट सकता है उत्पादन? जानें सही समय और तरीका

Mustard Farming: सरसों की बुवाई में देरी से कितना घट सकता है उत्पादन? जानें सही समय और तरीका

सरसों की बुवाई में थोड़ी सी देरी भी फसल की पैदावार पर असर डाल सकती है. सही समय पर बीज बोने से पौधों को बढ़ने और दाने तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है. जानिए बुवाई का सही समय और तरीका.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 10 Nov 2026 06:41 AM (IST)
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रबी सीजन में सरसों किसानों की प्रमुख फसलों में से एक है. इसकी खेती से अच्छी पैदावार लेने के लिए बुवाई का सही समय चुनना बहुत जरूरी है. कई किसान खेत खाली होने या दूसरी फसल की कटाई में देरी के कारण सरसों की बुवाई समय पर नहीं कर पाते. इसका असर पौधों की बढ़त से लेकर दाने बनने तक दिखाई देता है. देर से बोई गई फसल को फूल आने और दाने भरने के समय सही मौसम नहीं मिल पाता. ऐसे में दाने छोटे रह जाते हैं और कुल उत्पादन भी घटता है. इसलिए किसानों को बुवाई से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए.

सरसों की बुवाई के लिए कौन-सा समय है सही?

सरसों की बुवाई का सही समय इलाके, मौसम और किस्म के हिसाब से अलग-अलग होता है. आमतौर पर उत्तर और मध्य भारत के कई इलाकों में अक्टूबर का महीना इसकी बुवाई के लिए अच्छा माना जाता है.  वहीं, कुछ क्षेत्रों में सितंबर के आखिरी सप्ताह से भी अगेती बुवाई शुरू हो जाती है. अगर किसी कारण से समय पर बुवाई नहीं हो पाई है, तो नवंबर के पहले हफ्ते में भी कुछ खास  किस्में बोई जाती हैं. इसके लिए अपने इलाके के कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से सही किस्म की जानकारी लेना जरूरी है. सामान्य किस्मों को बहुत देर से बोने पर पैदावार प्रभावित होती है.

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 देरी से बुवाई करने पर क्यों घटती है पैदावार?

सरसों की बुवाई में देरी होने पर पौधों को बढ़ने के लिए कम समय मिलता है. इसका असर उनकी शाखाओं, फूलों और फलियों पर पड़ता है. इसके अलावा, देर से बोई गई फसल में जब दाने भरने का समय आता है, तब तापमान बढ़ने लगता है. ज्यादा गर्मी के कारण दाने ठीक से विकसित नहीं हो पाते और उनका आकार छोटा रह जाता है. इससे प्रति पौधा दानों की संख्या और उनका वजन भी प्रभावित होता है. देर से बोई गई फसल में माहू यानी चेपा जैसे कीटों और सफेद रतुआ जैसी बीमारियों का खतरा भी कुछ परिस्थितियों में बढ़ सकता है. इसलिए किसान कोशिश करें कि सरसों की बुवाई तय समय पर ही पूरी कर लें.

 सरसों की बुवाई करते समय इन बातों का रखें ध्यान

सरसों की अच्छी फसल के लिए सबसे पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा और समतल बनाएं. खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बीज और पौधों को नुकसान पहुंचता है. बुवाई हमेशा कतारों में करें. सामान्य तौर पर कतार से कतार की दूरी करीब 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है. बीज की मात्रा किस्म और खेती के तरीके के अनुसार तय करें. कई सिंचित इलाकों में प्रति हेक्टेयर करीब 4 से 5 किलो बीज की जरूरत होती है. बुवाई से पहले प्रमाणित बीज लें और जरूरत के अनुसार कृषि विशेषज्ञ की सलाह से बीज उपचार करें. इसके अलावा मिट्टी की जांच के आधार पर खाद और उर्वरक डालें. सरसों की फसल में सल्फर की भी जरूरत होती है, इसलिए इसकी कमी होने पर उचित मात्रा में इसका इस्तेमाल करें. 

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 06:41 AM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP NEWS
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