ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरDairy Farming Schemes: गांव में करना है डेयरी बिजनेस, जानें सरकर से कैसे मिलेगी मदद

Dairy Farming Schemes: गांव में करना है डेयरी बिजनेस, जानें सरकर से कैसे मिलेगी मदद

गांव में दूध बेचकर कमाई करना चाहते हैं तो सरकार की योजनाएं आपके काम आ सकती हैं. जानिए डेयरी खोलने के लिए कहां से मिलेगा लोन और कैसे उठा सकते हैं सरकारी मदद का फायदा?

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 07 Nov 2026 08:47 AM (IST)
Preferred Sources

गांव में डेयरी बिजनेस शुरू करना कमाई का अच्छा जरिया बन सकता है. इसके लिए गाय-भैंस खरीदने, उनके रहने की जगह बनाने, चारे और दवाइयों पर खर्च करना पड़ता है. कई बार पैसों की कमी के कारण लोग अपना काम शुरू नहीं कर पाते. ऐसे लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कुछ योजनाएं मददगार हो सकती हैं. 

पशु किसान क्रेडिट कार्ड से मिल सकती है आर्थिक मदद

डेयरी का काम शुरू करने या पहले से पशुपालन कर रहे किसानों के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड उपयोगी है. इसके जरिए गाय-भैंस के चारे, दवा, देखभाल और दूसरे जरूरी खर्चों के लिए बैंक से लोन लिया जा सकता है. इसके लिए किसान को बैंक में आवेदन करना होता है. पात्रता और लोन की सीमा बैंक के नियमों के अनुसार तय होती है. समय पर भुगतान करने पर ब्याज में छूट का लाभ भी मिलता है. इसके अलावा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पात्र छोटे कारोबारियों को डेयरी जैसे आय देने वाले छोटे व्यवसाय के लिए बैंक से लोन मिल सकता है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
SAT-1 Virus: खुरपका-मुंहपका के नए स्ट्रेन SAT-1 को लेकर अलर्ट, पशुओं के लिए यह कितना खतरनाक?
खुरपका-मुंहपका के नए स्ट्रेन SAT-1 को लेकर अलर्ट, पशुओं के लिए यह कितना खतरनाक?
एग्रीकल्चर
Grow Beans at Home: किचन गार्डन में कैसे उगाएं बीन्स, जान लीजिए तरीका
किचन गार्डन में कैसे उगाएं बीन्स, जान लीजिए तरीका
एग्रीकल्चर
Green Chilli Farming: हरी मिर्च बनाएगी लखपति, सर्दियों में इन तरीकों से जरूर करें खेती
हरी मिर्च बनाएगी लखपति, सर्दियों में इन तरीकों से जरूर करें खेती
एग्रीकल्चर
Seeds Bill 2025: क्या है नया बीज विधेयक, इससे किसानों को कैसे होगा फायदा? एक क्लिक में समझें
क्या है नया बीज विधेयक, इससे किसानों को कैसे होगा फायदा? एक क्लिक में समझें

यह भी पढ़ें : Chilli Farming: मिर्च की फसल को बर्बाद कर सकते हैं ये 3 रोग, समय रहते करें बचाव 

नाबार्ड और दूसरी सरकारी योजनाओं से क्या फायदा मिलेगा?

डेयरी बिजनेस के लिए नाबार्ड से जुड़ी बैंकिंग सुविधाओं के जरिए लोन मिलता है. वहीं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देसी गाय और भैंस की नस्लों को बेहतर बनाने, कृत्रिम गर्भाधान और अच्छी नस्ल के पशुओं को बढ़ावा देने से जुड़ी सुविधाएं मिलती हैं. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत दूध की खरीद, कलेक्शन सेंटर, चिलिंग और प्रोसेसिंग जैसी सुविधाओं को मजबूत किया जाता है. इसका लाभ मुख्य रूप से डेयरी सहकारी समितियों, दूध उत्पादक संगठनों और संबंधित संस्थाओं के जरिए मिलता है. बड़ी डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने वालों के लिए पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि जैसी योजनाओं की पात्रता और मौजूदा स्थिति भी विभाग से जांचनी चाहिए.

सरकारी मदद पाने के लिए कहां करें आवेदन?

डेयरी बिजनेस शुरू करने से पहले एक छोटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें. इसमें यह जानकारी दें कि आप कितने पशु खरीदना चाहते हैं, उनके चारे और देखभाल पर कितना खर्च होगा और रोजाना कितना दूध बेच पाएंगे. इसके बाद अपनी रिपोर्ट लेकर नजदीकी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में डेयरी लोन के बारे में जानकारी लें. पशुपालन से जुड़ी योजनाओं के लिए जिले के पशुपालन विभाग या पशु चिकित्सा केंद्र से संपर्क करें. आवेदन के समय आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, जमीन या पशु रखने की जगह से जुड़े दस्तावेज और प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी जाती है. पशु खरीदने से पहले बीमा, टीकाकरण और दूध बेचने की व्यवस्था की जानकारी भी जरूर लें. राज्य सरकारों की योजनाओं में सब्सिडी और पात्रता अलग-अलग हो सकती है, इसलिए आवेदन से पहले अपने जिले में चल रही योजनाओं की पुष्टि जरूर करें.

यह भी पढ़ें : Marigold Farming: गेंदे की इन 2 किस्मों की करें खेती, एक एकड़ में 80 हजार तक होगी कमाई! 

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
Read More
Published at : 07 Nov 2026 08:47 AM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
SAT-1 Virus: खुरपका-मुंहपका के नए स्ट्रेन SAT-1 को लेकर अलर्ट, पशुओं के लिए यह कितना खतरनाक?
खुरपका-मुंहपका के नए स्ट्रेन SAT-1 को लेकर अलर्ट, पशुओं के लिए यह कितना खतरनाक?
एग्रीकल्चर
Grow Beans at Home: किचन गार्डन में कैसे उगाएं बीन्स, जान लीजिए तरीका
किचन गार्डन में कैसे उगाएं बीन्स, जान लीजिए तरीका
एग्रीकल्चर
Green Chilli Farming: हरी मिर्च बनाएगी लखपति, सर्दियों में इन तरीकों से जरूर करें खेती
हरी मिर्च बनाएगी लखपति, सर्दियों में इन तरीकों से जरूर करें खेती
एग्रीकल्चर
Seeds Bill 2025: क्या है नया बीज विधेयक, इससे किसानों को कैसे होगा फायदा? एक क्लिक में समझें
क्या है नया बीज विधेयक, इससे किसानों को कैसे होगा फायदा? एक क्लिक में समझें
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश यादव बाप के नाम पर बने थे मुख्यमंत्री', BJP नेता के बयान से खलबली
'अखिलेश यादव बाप के नाम पर बने थे मुख्यमंत्री', BJP नेता के बयान से खलबली
इंडिया
पेरियार के नाम पर फर्जीवाड़ा, लाइब्रेरी में AI से लिखी किताबें होने का दावा, जानें मामला
पेरियार के नाम पर फर्जीवाड़ा, लाइब्रेरी में AI से लिखी किताबें होने का दावा, जानें मामला
इंडिया
'मोदी जी को कन्फ्यूज मत कीजिए, बहस के लिए मनाइए', अमित शाह का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी का तंज
'मोदी जी को कन्फ्यूज मत कीजिए, बहस के लिए मनाइए', अमित शाह का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी का तंज
क्रिकेट
दूसरे ODI में बारिश का दखल, जानें वेलिंगटन में हर घंटे का मौसम अपडेट
दूसरे ODI में बारिश का दखल, जानें वेलिंगटन में हर घंटे का मौसम अपडेट
साउथ सिनेमा
'रामायण' ने रजनीकांत की 'जेलर 2' का राज किया खत्म, 23वें दिन लाखों में सिमटा कलेक्शन
'रामायण' ने 'जेलर 2' का राज किया खत्म, 23वें दिन लाखों में सिमटा कलेक्शन
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में मौसम और प्रदूषण की मार, GRAP-3 लागू, मास्क लगाना हुआ जरूरी
दिल्ली-NCR में मौसम और प्रदूषण की मार, GRAP-3 लागू, मास्क लगाना हुआ जरूरी
ट्रेंडिंग
Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला
रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला
जनरल नॉलेज
Town Hall Chandni Chowk: इस बाजार से चलती थी दिल्ली की सरकार, जानें नाम
इस बाजार से चलती थी दिल्ली की सरकार, जानें नाम
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget