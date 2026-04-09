मिलर से लास्ट दो गेंद पर नहीं बने 2 रन, जानें दिल्ली की हार के बाद क्या बोले कप्तान अक्षर पटेल?

आईपीएल 2026 में बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गईं. मैच में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले. हालांकि, अंत में दिल्ली को जीत के लिए 2 गेंद में सिर्फ दो रन बनाने थे, लेकिन फिर भी डेविड मिलर दिल्ली को जीत नहीं दिला सके. हालांकि, यह भी सच है कि मिलर ने ही हारे हुए मैच में दिल्ली की वापसी कराई थी. दिल्ली की इस करीबी हार के बाद कप्तान अक्षर पटेल काफी निराश दिखे. मैच के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया.

हम सभी दुखी महसूस कर रहे हैं- अक्षर पटेल

मैच के बाद अक्षर पटेल ने कहा, "सीजन की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है. किसी भी स्थिति में शांत रहना है. हम सभी दुखी महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं हम मुस्कुरा सकते हैं. यह एक लंबा टूर्नामेंट है. मुझे लगता है कि अगर उसने (मिलर) वो छक्के नहीं मारे होते तो हम गेम में नहीं होते. हम चेन्नई जाएंगे और फिर से शुरुआत करेंगे."

लास्ट 12 गेंद पर दिल्ली को चाहिए थे 36 रन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स को 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम 12 गेंद में जीत के लिए 36 रन बनाने थे. 19वें ओवर में डेविड मिलर ने चौकों-छक्कों की झड़ी लगा दी. सिराज ने यह ओवर फेंका और कुल 23 रन दिए. अब लास्ट ओवर में दिल्ली को जीत के लिए 13 रन बनाने थे. विपरज निगम ने पहली गेंद पर चौका लगाया और फिर वह आउट हो गए. कुलदीप यादव ने आते ही मिलर को सिंगल दिया.

अब दिल्ली को जीत के लिए लास्ट तीन गेंद पर आठ रन बनाने थे. मिलर स्ट्राइक पर थे. प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर मिलर ने सामने की तरफ लंबा छक्का जड़ा. अब दिल्ली को आखिरी दो गेंद पर जीत के लिए सिर्फ दो रन बनाने थे. मिलर ने लेग साइड पर शॉट खेला, लेकिन सिंगल लेने से मना कर दिया. अब लास्ट बॉल पर दो रन बनाने थे. कृष्णा ने बाउंसर फेंकी और मिलर डॉट हुए, लेकिन विकेटकीपर के हाथ से सिंगल लेने का प्रयास किया. जोस बटलर ने कुलदीप यादव को रन आउट कर दिया और गुजरात टाइटंस मैच जीत गया. यह उनकी इस सीजन की पहली जीत रही.