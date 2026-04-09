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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकम पानी और कम मेहनत, फिर भी 2 लाख की कमाई, इस सीजन तेल के इन बीजों को खेत में उगाएं

कम पानी और कम मेहनत, फिर भी 2 लाख की कमाई, इस सीजन तेल के इन बीजों को खेत में उगाएं

Peanut Farming Tips: इस सीजन बिना ज्यादा मेहनत किए आप 2 लाख तक की कमाई कर सकते हैं. मूंगफली की खेती का यह मॉडर्न तरीका आपकी जेब और जमीन दोनों की किस्मत बदल देगा.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 09 Apr 2026 03:20 PM (IST)
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Peanut Farming Tips:  खेती का पुराना ढर्रा अब बदल रहा है और आज का स्मार्ट किसान ऐसी फसलों की तलाश में है. जो कम इनपुट में मोटा आउटपुट दे सकें. मूंगफली की खेती इस समय एक किसानों के लिए फायदे का साबित हो रही है. क्योंकि इसमें पानी की खपत बेहद कम है और मेहनत के नाम पर आपको बस सही मैनेजमेंट की जरूरत होती है. अगर आपके पास दो एकड़ जमीन है तो आप इस सीजन में अपनी किस्मत चमका सकते हैं.

क्योंकि मार्केट में मूंगफली की डिमांड कभी कम नहीं होती. तेल के बीजों की इस कैटेगरी में मूंगफली सबसे ज्यादा रिलायबल ऑप्शन है जो मिट्टी की सेहत भी सुधारती है और आपकी जेब को भी भारी रखती है. कम रिस्क और हाई रिटर्न का यह कॉम्बो उन लोगों के लिए बेस्ट है जो खेती को एक मॉडर्न बिजनेस की तरह देख रहे हैं और ट्रेडिशनल फसलों से बोर हो चुके हैं. 

कम पानी में बंपर पैदावार का फॉर्मूला

मूंगफली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे धान या दूसरी फसलों की तरह हर वक्त पानी में डूबकर रहने की जरूरत नहीं पड़ती. यह फसल सूखे को सहने की गजब की ताकत रखती है और हल्की सिंचाई में भी शानदार ग्रोथ दिखाती है.

  • अगर आप रेतीली या दोमट मिट्टी वाले इलाके में हैं. तो यह आपके लिए एक लॉटरी की तरह है क्योंकि ऐसी जमीन में मूंगफली की गांठें बहुत अच्छी तरह फैलती हैं.
  • बस आपको बुवाई के समय सही गैप और बीज की क्वालिटी पर ध्यान देना है जिससे पौधों को फैलने की पूरी जगह मिले.

कम पानी का मतलब है कि आपकी लागत सीधे तौर पर कम हो जाती है और फसल खराब होने का डर भी काफी हद तक खत्म हो जाता है.

यह भी पढ़ें: नाइट्रोजन-फास्फेट और सल्फर-पोटाश पर कितनी मिलती है सब्सिडी, जान लें इनकी असली कीमत?

दो एकड़ से 2 लाख तक 

मुनाफे की बात करें तो मूंगफली की खेती आज के समय में किसी जैकपॉट से कम नहीं है क्योंकि दो एकड़ जमीन से आप आसानी से 2 लाख रुपये तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं यानी प्रति एकड़ एक लाख रुपये. मार्केट में मूंगफली के तेल और इसके दानों की मांग इतनी ज्यादा है कि फसल तैयार होते ही खरीदार आपके खेत तक पहुंच जाते हैं.

  • एक अच्छी वैरायटी सिलेक्ट करने पर आपको प्रति एकड़ जबरदस्त पैदावार मिलती है. जो आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा हो सकती है.
  • अगर आप इसे सीधे मंडी में बेचते हैं या इसका वैल्यू एडिशन करके बेचते हैं तो आपका मुनाफा कई गुना और बढ़ जाता है.

इसमें लगने वाली खाद और दवाओं का खर्च भी दूसरी कमर्शियल फसलों के मुकाबले काफी कम बैठता है. जिससे आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन हमेशा हाई रहता है.

ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं

मूंगफली की खेती उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो खेत में दिन-रात पसीना बहाने के बजाय स्मार्ट तरीके से काम करना चाहते हैं. एक बार बुवाई और शुरुआती निराई-गुड़ाई के बाद इस फसल को बहुत ज्यादा देखरेख की जरूरत नहीं होती.

  • यह जमीन को पूरी तरह कवर कर लेती है जिससे खरपतवार यानी फालतू घास अपने आप ही खत्म हो जाती है.
  • इसके पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करने का काम भी करते हैं. जिससे अगली फसल के लिए आपकी जमीन और भी उपजाऊ बन जाती है.

कुल मिलाकर यह एक ऐसी सेल्फ-सस्टेनिंग फसल है. जो कम से कम भागदौड़ में आपको किसी बिजनेस जैसा रिटर्न देने की काबिलियत रखती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 09 Apr 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Farmers News Peanut
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