कम पानी और कम मेहनत, फिर भी 2 लाख की कमाई, इस सीजन तेल के इन बीजों को खेत में उगाएं

Peanut Farming Tips: खेती का पुराना ढर्रा अब बदल रहा है और आज का स्मार्ट किसान ऐसी फसलों की तलाश में है. जो कम इनपुट में मोटा आउटपुट दे सकें. मूंगफली की खेती इस समय एक किसानों के लिए फायदे का साबित हो रही है. क्योंकि इसमें पानी की खपत बेहद कम है और मेहनत के नाम पर आपको बस सही मैनेजमेंट की जरूरत होती है. अगर आपके पास दो एकड़ जमीन है तो आप इस सीजन में अपनी किस्मत चमका सकते हैं.

क्योंकि मार्केट में मूंगफली की डिमांड कभी कम नहीं होती. तेल के बीजों की इस कैटेगरी में मूंगफली सबसे ज्यादा रिलायबल ऑप्शन है जो मिट्टी की सेहत भी सुधारती है और आपकी जेब को भी भारी रखती है. कम रिस्क और हाई रिटर्न का यह कॉम्बो उन लोगों के लिए बेस्ट है जो खेती को एक मॉडर्न बिजनेस की तरह देख रहे हैं और ट्रेडिशनल फसलों से बोर हो चुके हैं.

कम पानी में बंपर पैदावार का फॉर्मूला

मूंगफली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे धान या दूसरी फसलों की तरह हर वक्त पानी में डूबकर रहने की जरूरत नहीं पड़ती. यह फसल सूखे को सहने की गजब की ताकत रखती है और हल्की सिंचाई में भी शानदार ग्रोथ दिखाती है.

अगर आप रेतीली या दोमट मिट्टी वाले इलाके में हैं. तो यह आपके लिए एक लॉटरी की तरह है क्योंकि ऐसी जमीन में मूंगफली की गांठें बहुत अच्छी तरह फैलती हैं.

बस आपको बुवाई के समय सही गैप और बीज की क्वालिटी पर ध्यान देना है जिससे पौधों को फैलने की पूरी जगह मिले.

कम पानी का मतलब है कि आपकी लागत सीधे तौर पर कम हो जाती है और फसल खराब होने का डर भी काफी हद तक खत्म हो जाता है.

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दो एकड़ से 2 लाख तक

मुनाफे की बात करें तो मूंगफली की खेती आज के समय में किसी जैकपॉट से कम नहीं है क्योंकि दो एकड़ जमीन से आप आसानी से 2 लाख रुपये तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं यानी प्रति एकड़ एक लाख रुपये. मार्केट में मूंगफली के तेल और इसके दानों की मांग इतनी ज्यादा है कि फसल तैयार होते ही खरीदार आपके खेत तक पहुंच जाते हैं.

एक अच्छी वैरायटी सिलेक्ट करने पर आपको प्रति एकड़ जबरदस्त पैदावार मिलती है. जो आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा हो सकती है.

अगर आप इसे सीधे मंडी में बेचते हैं या इसका वैल्यू एडिशन करके बेचते हैं तो आपका मुनाफा कई गुना और बढ़ जाता है.

इसमें लगने वाली खाद और दवाओं का खर्च भी दूसरी कमर्शियल फसलों के मुकाबले काफी कम बैठता है. जिससे आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन हमेशा हाई रहता है.

ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं

मूंगफली की खेती उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो खेत में दिन-रात पसीना बहाने के बजाय स्मार्ट तरीके से काम करना चाहते हैं. एक बार बुवाई और शुरुआती निराई-गुड़ाई के बाद इस फसल को बहुत ज्यादा देखरेख की जरूरत नहीं होती.

यह जमीन को पूरी तरह कवर कर लेती है जिससे खरपतवार यानी फालतू घास अपने आप ही खत्म हो जाती है.

इसके पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करने का काम भी करते हैं. जिससे अगली फसल के लिए आपकी जमीन और भी उपजाऊ बन जाती है.

कुल मिलाकर यह एक ऐसी सेल्फ-सस्टेनिंग फसल है. जो कम से कम भागदौड़ में आपको किसी बिजनेस जैसा रिटर्न देने की काबिलियत रखती है.

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