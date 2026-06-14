बरसात खत्म होते ही करें पुदीने की खेती, जानें टॉप सीक्रेट से होगी तगड़ी कमाई

Mint Cultivation Tips: खेती-किसानी में कम समय और कम लागत में लगातार मुनाफा देने वाली फसलों की डिमांड हमेशा बनी रहती है. अगर आप भी किसी ऐसी ही फसल की तलाश में हैं. तो बरसात खत्म होते ही पुदीने की खेती शुरू करना आपके लिए एक बेहतरीन और फायदे का सौदा साबित हो सकता है. पुदीना एक ऐसी सदाबहार चीज है जिसकी मांग चटनी, रायता, शरबत से लेकर कई तरह की दवाओं और कॉस्मेटिक्स में सालभर बनी रहती है.

सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी खेती के लिए आपको बहुत ज्यादा तामझाम या भारी-भरकम बजट की जरूरत नहीं होती. एक बार सही तरीके से इसकी बुवाई कर दी जाए, तो यह बेहद कम देखभाल में भी तेजी से फैलता है और किसानों को रेगुलर इनकम देना शुरू कर देता है. चलिए आपको बताते हैं पुदीने की बंपर पैदावार के वो टॉप सीक्रेट्स जो आपके खेत को कमाई की मशीन बना देंगे.

पुदीने की बुवाई का सही समय

पुदीने की खेती से बेहतर मुनाफा कमाने के लिए सबसे जरूरी है इसकी टाइमिंग को समझना. बरसात का मौसम खत्म होते ही यानी जब मिट्टी में हल्की नमी बची हो तब इसकी रोपाई के लिए सबसे बेस्ट समय माना जाता है. इसकी खेती के लिए जलभराव वाली जमीन बिल्कुल ठीक नहीं होती इसलिए खेत में जल निकासी का अच्छा इंतजाम होना चाहिए.

क्या है बुवाई का सही तरीका?

पुदीने को सीधे बीजों से उगाने के बजाय इसकी जड़ों या तैयार कतरनों के जरिए लगाया जाता है. खेत की अच्छी तरह जुताई करके उसमें देसी गोबर की खाद मिला दी जाती है और फिर निश्चित दूरी पर क्यारियां बनाकर पुदीने के पौधों की रोपाई की जाती है. यह तरीका पौधों की जड़ों को तेजी से फैलने में मदद करता है.

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सिंचाई का रखें ख्याल

पुदीने की फसल को लगातार हल्की नमी की जरूरत होती है, इसलिए इसमें सिंचाई का रोल बहुत बड़ा है. गर्मी के दिनों में हर हफ्ते और सर्दियों में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई करना फायदेमंद रहता है. रोपाई के लगभग 60 से 70 दिनों बाद इसकी पहली कटाई के लिए फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है.

ऐसे होगी बंपर कमाई

खास बात यह है कि पुदीने की सिर्फ एक बार रोपाई करके आप इसकी 3 से 4 बार तक आसानी से कटाई कर सकते हैं. हर कटाई के बाद खेत में थोड़ा सा नाइट्रोजन या खाद डालने से अगली फसल और भी ज्यादा हरी-भरी और घनी निकलती है. बाजार में इसकी लगातार मांग होने की वजह से हर कटाई किसानों को सीधे मोटा मुनाफा देकर जाती है.

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