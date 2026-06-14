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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबरसात खत्म होते ही करें पुदीने की खेती, जानें टॉप सीक्रेट से होगी तगड़ी कमाई

बरसात खत्म होते ही करें पुदीने की खेती, जानें टॉप सीक्रेट से होगी तगड़ी कमाई

Mint Cultivation Tips: बरसात के ठीक बाद हल्की नमी वाली मिट्टी में पुदीने की रोपाई का सबसे बेस्ट टाइम होता है. एक बार लगाने के बाद इसकी 3-4 बार कटाई की जा सकती है जिससे सालभर तगड़ी कमाई होती है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 14 Jun 2026 03:03 PM (IST)
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Mint Cultivation Tips: खेती-किसानी में कम समय और कम लागत में लगातार मुनाफा देने वाली फसलों की डिमांड हमेशा बनी रहती है. अगर आप भी किसी ऐसी ही फसल की तलाश में हैं. तो बरसात खत्म होते ही पुदीने की खेती शुरू करना आपके लिए एक बेहतरीन और फायदे का सौदा साबित हो सकता है. पुदीना एक ऐसी सदाबहार चीज है जिसकी मांग चटनी, रायता, शरबत से लेकर कई तरह की दवाओं और कॉस्मेटिक्स में सालभर बनी रहती है. 

सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी खेती के लिए आपको बहुत ज्यादा तामझाम या भारी-भरकम बजट की जरूरत नहीं होती. एक बार सही तरीके से इसकी बुवाई कर दी जाए, तो यह बेहद कम देखभाल में भी तेजी से फैलता है और किसानों को रेगुलर इनकम देना शुरू कर देता है. चलिए आपको बताते हैं पुदीने की बंपर पैदावार के वो टॉप सीक्रेट्स जो आपके खेत को कमाई की मशीन बना देंगे.

पुदीने की बुवाई का सही समय

पुदीने की खेती से बेहतर मुनाफा कमाने के लिए सबसे जरूरी है इसकी टाइमिंग को समझना. बरसात का मौसम खत्म होते ही यानी जब मिट्टी में हल्की नमी बची हो तब इसकी रोपाई के लिए सबसे बेस्ट समय माना जाता है. इसकी खेती के लिए जलभराव वाली जमीन बिल्कुल ठीक नहीं होती इसलिए खेत में जल निकासी का अच्छा इंतजाम होना चाहिए. 

क्या है बुवाई का सही तरीका?

पुदीने को सीधे बीजों से उगाने के बजाय इसकी जड़ों या तैयार कतरनों के जरिए लगाया जाता है. खेत की अच्छी तरह जुताई करके उसमें देसी गोबर की खाद मिला दी जाती है और फिर निश्चित दूरी पर क्यारियां बनाकर पुदीने के पौधों की रोपाई की जाती है. यह तरीका पौधों की जड़ों को तेजी से फैलने में मदद करता है.

यह भी पढ़ें: अब एक ही खेत से लें 3 फसलों का बंपर मुनाफा, ऐसे शुरू करें मल्टी लेयर फार्मिंग की तैयारी

सिंचाई का रखें ख्याल 

पुदीने की फसल को लगातार हल्की नमी की जरूरत होती है, इसलिए इसमें सिंचाई का रोल बहुत बड़ा है. गर्मी के दिनों में हर हफ्ते और सर्दियों में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई करना फायदेमंद रहता है. रोपाई के लगभग 60 से 70 दिनों बाद इसकी पहली कटाई के लिए फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है. 

ऐसे होगी बंपर कमाई 

खास बात यह है कि पुदीने की सिर्फ एक बार रोपाई करके आप इसकी 3 से 4 बार तक आसानी से कटाई कर सकते हैं. हर कटाई के बाद खेत में थोड़ा सा नाइट्रोजन या खाद डालने से अगली फसल और भी ज्यादा हरी-भरी और घनी निकलती है. बाजार में इसकी लगातार मांग होने की वजह से हर कटाई किसानों को सीधे मोटा मुनाफा देकर जाती है.

यह भी पढ़ें: मशरूम फार्मिंग से कमाना है मोटा मुनाफा? इस आसान फॉर्मूले से घर पर तैयार करें परफेक्ट कंपोस्ट

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 14 Jun 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Mint Mint Farming Farming News
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