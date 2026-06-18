क्या होती है Grafting Technique? एक ही पेड़ पर उगाए जा सकते हैं कई तरह के आम

Mango Grafting Technique: आम को फलों का राजा कहा जाता है. सभी लोग इसे बड़े ही चाव से कहते हैं. और यही कारण है कि भारत में एक बड़े पैमाने पर आम की खेती की जाती है. आम उगाने के मामले में बात की जाए तो भारत दुनिया में पहले स्थान पर है. जिनमें कई अलग वैरायटी के आम होते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम के पेड़ पर अब आपको अलग-अलग किस्म के आम, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा और आम्रपाली खाने के लिए मिल जाए.

इसके लिए अलग-अलग पेड़ लगाने की बिल्कुल ज़रूरत न पड़े. तो आपको बता दें ऐसा ग्राफ्टिंग तकनीक की मदद से किया जा सकता है. कम जगह होने पर भी इस तरीके से आप एक ही पेड़ से ढेरों तरह के आम तोड़कर उनका स्वाद ले सकते हैं और इससे फिजूल का खर्चा भी बचता है. जान लीजिए कैसे काम करती है यह तकनीक.

कैसे काम करती है यह तकनीक?

इस ग्राफ्टिंग तकनीक में दो अलग-अलग पौधों को जोड़कर एक बना दिया जाता है. सबसे पहले एक मज़बूत और हेल्दी आम का पेड़ चुना जाता है जिसे हम रूटस्टॉक कहते हैं. फिर जिस दूसरी वैरायटी का आम आपको चाहिए उसकी एक छोटी सी टहनी ली जाती है. इस दूसरी टहनी को पहले वाले पेड़ की शाखा के साथ इस तरीके से फिट किया जाता है कि दोनों के टिशू आपस में मिल जाएं.

इसके बाद उस हिस्से को ग्राफ्टिंग टेप से अच्छे से लपेटकर टाइट कर दिया जाता है जिससे अंदर न तो हवा जा सके और न ही पानी. लगभग 30 से 45 दिनों के अंदर ये दोनों अलग हिस्से आपस में पूरी तरह जुड़ जाते हैं और वहां से नई पत्तियां निकलने लगती हैं.

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एक पेड़ पर कई वैरायटीज़

मल्टी-वैरायटी मैंगो ट्री का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होता है जिनके पास गार्डन या खेत में जगह थोड़ी कम होती है. आप एक ही पेड़ पर अलग-अलग ब्रांचेस पर अलग-अलग आम की कलमें लगाकर एक ही सीजन में हर तरह के आम का मज़ा ले सकते हैं. इससे फिजूल में नए पौधे खरीदने और उन्हें अलग से मेंटेन करने का झंझट पूरी तरह खत्म हो जाता है.

ग्राफ्टिंग तकनीक से जल्दी होती है ग्रोथ

इसके अलावा आपको बता दें ग्राफ्टेड पौधे बीज से उगाए गए पेड़ों के मुकाबले बहुत जल्दी फल देना शुरू कर देते हैं, जिससे किसानों को बहुत जल्दी और ज़्यादा मुनाफा मिलता है. इस तकनीक का इस्तेमाल करके लोग एक ही पेड़ से मार्केट की डिमांड के हिसाब से अलग-अलग टॉप-क्वालिटी आम बेचकर बढ़िया कमाई कर रहे हैं.

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