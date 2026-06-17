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एक एकड़ में कितना मुनाफा देगी केंचुए की खेती, जानिए सालभर में कितनी भर जाएगी जेब?
Earthworm Farming Tips: एक एकड़ में केंचुआ खाद का बिजनेस शुरू करके किसान भाई साल भर में लाखों की बंपर कमाई कर सकते हैं. इस खाद को मार्केट में बेचकर आप अपनी जेब आसानी से भर सकते हैं.
आजकल खेती के साथ-साथ केंचुआ खाद यानी वर्मीकंपोस्ट का बिजनेस किसानों के लिए मोटी कमाई का एक बड़ा जरिया बन चुका है. बाजार में ऑर्गेनिक खादों की बढ़ती डिमांड के बीच केंचुए हर महीने बंपर मुनाफा दे सकते हैं. आप केंचुआ खाद बनाकर बाजार में बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं.
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Published at : 17 Jun 2026 01:42 PM (IST)
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