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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरएक एकड़ में कितना मुनाफा देगी केंचुए की खेती, जानिए सालभर में कितनी भर जाएगी जेब?

एक एकड़ में कितना मुनाफा देगी केंचुए की खेती, जानिए सालभर में कितनी भर जाएगी जेब?

Earthworm Farming Tips: एक एकड़ में केंचुआ खाद का बिजनेस शुरू करके किसान भाई साल भर में लाखों की बंपर कमाई कर सकते हैं. इस खाद को मार्केट में बेचकर आप अपनी जेब आसानी से भर सकते हैं.

Reported By : नीलेश ओझा  | Updated at : 17 Jun 2026 01:42 PM (IST)
Earthworm Farming Tips: एक एकड़ में केंचुआ खाद का बिजनेस शुरू करके किसान भाई साल भर में लाखों की बंपर कमाई कर सकते हैं. इस खाद को मार्केट में बेचकर आप अपनी जेब आसानी से भर सकते हैं.

आजकल खेती के साथ-साथ केंचुआ खाद यानी वर्मीकंपोस्ट का बिजनेस किसानों के लिए मोटी कमाई का एक बड़ा जरिया बन चुका है. बाजार में ऑर्गेनिक खादों की बढ़ती डिमांड के बीच केंचुए हर महीने बंपर मुनाफा दे सकते हैं. आप केंचुआ खाद बनाकर बाजार में बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं.

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जब किसान अपने फार्म पर केंचुए बढ़ाने के लिए मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं. तो केंचुओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है. देखते ही देखते हजारों केंचुए आपके सेटअप में हो जाते हैं और 24 घंटे काम करके सबसे बेस्ट क्वालिटी की केंचुआ खाद तैयार करने लगते हैं.
जब किसान अपने फार्म पर केंचुए बढ़ाने के लिए मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं. तो केंचुओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है. देखते ही देखते हजारों केंचुए आपके सेटअप में हो जाते हैं और 24 घंटे काम करके सबसे बेस्ट क्वालिटी की केंचुआ खाद तैयार करने लगते हैं.
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इस तैयार खाद को मार्केट में बेचकर आप हर महीने अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं. अगर इससे कमाई की बात करें तो एक एकड़ के एरिया में लगभग 40000 वर्ग फुट जगह होती है. अगर हम सिर्फ एक वर्ग फुट में एक केंचुआ भी मानकर चलें. तो पूरे एक एकड़ के सेटअप में 40000 केंचुए तैयार हो जाते हैं.
इस तैयार खाद को मार्केट में बेचकर आप हर महीने अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं. अगर इससे कमाई की बात करें तो एक एकड़ के एरिया में लगभग 40000 वर्ग फुट जगह होती है. अगर हम सिर्फ एक वर्ग फुट में एक केंचुआ भी मानकर चलें. तो पूरे एक एकड़ के सेटअप में 40000 केंचुए तैयार हो जाते हैं.
Published at : 17 Jun 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Earthworm Farming News

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