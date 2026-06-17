एक एकड़ में कितना मुनाफा देगी केंचुए की खेती, जानिए सालभर में कितनी भर जाएगी जेब?

इस तैयार खाद को मार्केट में बेचकर आप हर महीने अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं. अगर इससे कमाई की बात करें तो एक एकड़ के एरिया में लगभग 40000 वर्ग फुट जगह होती है. अगर हम सिर्फ एक वर्ग फुट में एक केंचुआ भी मानकर चलें. तो पूरे एक एकड़ के सेटअप में 40000 केंचुए तैयार हो जाते हैं.