कटहल की खेती का यह तरीका अपनाएं, एक बार लगाकर अगले 50 सालों तक मुनाफा पाएं

Jackfruit Cultivation Tips: खेती-किसानी काफी मेहनत का काम होता है. पहले फसल बोना फिर उसकी देखभाल करना फिर पकने पर कटाई करना. तब जाके किसानों को उनकी लागत और मेहनत का फल मिल पाता है. लेकिन क्या हो कि कोई फसल ऐसी हो जो एक बार लगाने पर सालों-सालों फल देती रहे. अगर किसान ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं तो कटहल की बागवानी आपके लिए सबसे बेहतरीन सौदा है.

कटहल एक ऐसी सदाबहार फसल है जिसकी मांग बाजार में बारह महीने बनी रहती है. सब्जी से लेकर पके हुए फल और अचार तक लोग इसे बड़े चाव से खरीदते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी खेती में बार-बार बुआई या बीज खरीदने का झंझट बिल्कुल नहीं होता. अगर आप सही तरीके से कटहल के पौधे अपने खेत में लगाते हैं. तो यह एक बार लगने के बाद आने वाले 50 सालों तक लगातार बंपर पैदावार देता है.

इन किस्मों का चुनाव

कटहल की बागवानी शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको सही वैरायटी का चुनाव करना होगा. बाजार में आजकल स्वर्ण पूर्ति, कोंकण प्रोफिक और खाजा जैसी हाइब्रिड और उन्नत किस्में मौजूद हैं. जो बहुत जल्दी और भारी मात्रा में फल देना शुरू कर देती हैं.

पौधे लगाने का सही तरीका

पौधे लगाने के लिए खेत में 10 से 12 मीटर की दूरी पर गहरे गड्ढे तैयार करें. इन गड्ढों में अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद और मिट्टी के मिक्चर को भरकर पौधों की रोपाई करें. कटहल के पौधों को शुरुआत में थोड़े सहारे और रेगुलर सिंचाई की जरूरत होती है. एक बार जब ये पौधे जमीन में अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं. तो फिर ये हर तरह के मौसम को आसानी से झेल जाते हैं.

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नहीं आती ज्यादा लागत

कटहल के पेड़ की खासियत यह है कि इसमें दूसरी फसलों की तरह रोज-रोज खाद, पानी या महंगे कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करना पड़ता. रोपाई के लगभग 3 से 4 साल बाद पेड़ में फल आने शुरू हो जाते हैं. और जैसे-जैसे पेड़ पुराना होता जाता है. फलों की संख्या और उनका साइज बढ़ता ही जाता है. एक पूरे पेड़ से आप सीजन में सैकड़ों किलो कटहल आराम से तोड़ सकते हैं.

50 साल तक देगा मुनाफा

मंडियों में कटहल हमेशा अच्छे दामों पर बिकता है. 1 एकड़ में कटहल की खेती करने पर तकरीबन 50-60 हजार रुपये का खर्च आता है वहीं लेकिन इससे कमाई की बात की जाए है तो आप 3 लाख रुपये तक कमा सकते हैं. एक बार कटहल फल देना शुरू कर दे तो इससे आप 50 सालों तक आराम से मुनाफा कमा सकते हैं.

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