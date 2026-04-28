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अनार, ड्रैगन फ्रूट या फिर पपीता, किस फसल में होगी किसानों की ज्यादा कमाई?

Farming Tips: अनार, ड्रैगन फ्रूट या फिर पपीता इन तीनों फसलों में कमाई का असली मुकाबला लागत और मेंटेनेंस का है. जान लीजिए किस फसल से होगी सबसे ज्यादा कमाई.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 28 Apr 2026 01:53 PM (IST)
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Farming Tips: आजकल पारंपरिक खेती के बजाय किसान उन फसलों की तरफ भाग रहे हैं जहां कम मेहनत और कम पानी में तगड़ा मुनाफा मिले. अनार, पपीता और ड्रैगन फ्रूट तीनों ही अपनी-अपनी जगह सुपरस्टार फसलें हैं. लेकिन कमाई का असली गणित इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास जमीन कैसी है और आप कितना निवेश कर सकते हैं.

पपीता जहां कम समय में फल देने लगता है. वहीं अनार की मार्केट वैल्यू हमेशा बनी रहती है. लेकिन इन सबके बीच ड्रैगन फ्रूट एक ऐसी स्मार्ट क्रॉप बनकर उभरा है. जिसने मुनाफे के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. आज के दौर में यह सिर्फ एक फल नहीं. बल्कि किसानों के लिए कमाई का एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट बन चुका है.

कम पानी में लंबी रेस का घोड़ा

अगर हम कमाई और मेंटेनेंस की तुलना करें तो ड्रैगन फ्रूट का पलड़ा काफी भारी दिखता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार पौधा लगाने के बाद यह करीब 20 से 25 साल तक फल देता रहता है. इसे बहुत कम पानी की जरूरत होती है और यह खराब या पथरीली जमीन पर भी आसानी से फल-फूल सकता है.

ड्रैगन फ्रूट की खेती में शुरुआती खर्च थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि इसके लिए खंभे (पिलर) और सपोर्ट सिस्टम तैयार करना पड़ता है. लेकिन एक बार सेट होने के बाद इसका खर्चा बहुत कम हो जाता है. मार्केट में इसकी हाई डिमांड की वजह से किसानों को इसके बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं.

यह भी पढ़ें: जैविक या रासायनिक...किस खेती में किसानों को ज्यादा मुनाफा? जान लें काम की बात

कमाई का दूसरा बड़ा जरिया

ड्रैगन फ्रूट की खेती सिर्फ फल बेचने तक सीमित नहीं है. बल्कि किसान इसकी नर्सरी से भी बंपर कमाई कर रहे हैं. आप इसकी कटिंग तैयार करके दूसरे किसानों को बेच सकते हैं. एक एकड़ में लगभग 2000 पौधे लगाए जा सकते हैं और जब ये पौधे बड़े होते हैं.

तो उनसे कई नई कटिंग्स तैयार की जा सकती हैं. आज के समय में एक अच्छी वैरायटी के पौधे की कीमत बाजार में काफी ज्यादा है. इसका मतलब यह है कि किसान फल बेचकर तो कमाता ही है, साथ ही पौधों की नर्सरी चलाकर भी अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकता है.

दोनों में क्या चुनें?

पपीता और अनार के साथ सबसे बड़ी चुनौती बीमारियां और कीड़े-मकोड़े हैं. जिसमें कीटनाशकों पर काफी खर्चा हो जाता है. पपीते का पेड़ भी 2-3 साल में खत्म हो जाता है. जिससे किसान को बार-बार निवेश करना पड़ता है. वहीं ड्रैगन फ्रूट में बीमारियों का खतरा न के बराबर है और यह एक वन-टाइम इन्वेस्टमेंट जैसा है.

पपीता उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें तुरंत पैसा चाहिए. लेकिन जो किसान भविष्य को ध्यान में रखकर लंबी और स्थिर कमाई चाहते हैं. उनके लिए ड्रैगन फ्रूट सबसे बेस्ट है. कम रिस्क और हाई रिटर्न की वजह से आज यह आधुनिक खेती की पहली पसंद बन गया है.

यह भी पढ़ें: मछली पालन के साथ बिना मिट्टी के करें एक्वापोनिक खेती, होगा तगड़ा फायदा

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 28 Apr 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Papaya Dragon Fruit Farming Tips
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