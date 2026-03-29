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पीएम किसान योजना से लेकर फसल बीमा तक, सरकार की इन स्कीमों का फायदा ले सकते हैं किसान भाई-बहन

Schemes For Farmers: पीएम किसान योजना, फसल बीमा, केसीसी और सिंचाई योजना जैसी स्कीमें किसानों को आर्थिक सुरक्षा और कम ब्याज पर लोन दे रही हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 29 Mar 2026 06:51 AM (IST)
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Schemes For Farmers: भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या आज भी खेती और किसानी पर निर्भर है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ है. खेतों में पसीना बहाने वाले इन करोड़ों किसान भाई-बहनों की मेहनत से ही हमारी थाली तक अन्न पहुंचता है. लेकिन खेती करना आज के दौर में चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि कभी मौसम की मार तो कभी खाद-बीज के खर्चों का बोझ किसानों को परेशान करता है. 

इन्हीं मुश्किलों को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कई शानदार स्कीमें चला रही हैं. पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर फसल बीमा तक, ऐसी कई योजनाएं हैं जो किसानों को आर्थिक मजबूती और सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं. अगर इन सरकारी सुविधाओं का सही समय पर और सही तरीके से लाभ लिया जाए, तो खेती घाटे का सौदा नहीं बल्कि एक फायदे वाला बिजनेस बन सकती है.

पीएम किसान सम्मान निधि

खेती के छोटे-मोटे खर्चों जैसे बीज, खाद या जुताई के लिए अक्सर किसानों को दूसरों से उधार लेना पड़ता था, लेकिन पीएम किसान योजना ने इस समस्या को काफी हद तक हल कर दिया है. इस स्कीम के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है.

  • यह पैसा साल भर में 2000-2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में मिलता है. जिससे खेती के पीक सीजन में किसानों के पास नगद राशि उपलब्ध रहे.
  • पूरी प्रोसेस डिजिटल है. जिससे बिचौलियों का डर खत्म हो गया है और पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुँचता है.
  • अगर आप भी एक किसान हैं तो बस अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) और भू-लेखों का सत्यापन करवाकर इस योजना का निरंतर लाभ उठा सकते हैं.

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

खेती में सबसे बड़ा रिस्क मौसम का होता है. क्योंकि भारी बारिश, ओलावृष्टि या सूखा पल भर में पूरी मेहनत बर्बाद कर सकता है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए इसी जोखिम के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करती है. इसमें बहुत कम प्रीमियम भरकर किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं.

  • कुदरती आपदाओं की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार और बीमा कंपनियां मिलकर करती हैं जिससे किसान को बड़ा आर्थिक झटका नहीं लगता.
  • रबी, खरीफ और बागवानी फसलों के लिए अलग-अलग प्रीमियम दरें तय की गई हैं जो किसानों की जेब पर भारी नहीं पड़तीं.
  • क्लेम की प्रक्रिया अब काफी आसान हो गई है और नुकसान होने पर इसकी सूचना घर बैठे ऐप या हेल्पलाइन के जरिए दी जा सकती है

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

साहूकारों के ऊंचे ब्याज दर वाले कर्ज के जाल से बचाने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की शुरुआत की है. यह स्कीम किसानों को बहुत ही कम ब्याज दर पर खेती और पशुपालन से जुड़े कामों के लिए लोन उपलब्ध कराती है.

  • केसीसी के जरिए मिलने वाला लोन बाजार के मुकाबले काफी सस्ता होता है और समय पर पैसा लौटाने पर ब्याज में और भी छूट मिलती है.
  • इस कार्ड का इस्तेमाल किसान खाद, बीज, कीटनाशक खरीदने या खेती की मशीनरी की मरम्मत के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं.
  • अब तो इस योजना का विस्तार पशुपालकों और मछली पालन करने वालों के लिए भी कर दिया गया है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल रही है.

पीएम कृषि सिंचाई योजना

खेती की सफलता काफी हद तक सही सिंचाई पर टिकी होती है, और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर जोर दिया जा रहा है. इसका मुख्य नारा है 'प्रति बूंद अधिक फसल'. जिसका मकसद पानी की बचत के साथ पैदावार को बढ़ाना है.

  • सरकार ड्रिप और स्प्रिंकलर (फव्वारा) सिंचाई सिस्टम लगाने के लिए किसानों को भारी सब्सिडी दे रही है जिससे पानी और खाद दोनों की बचत होती है.
  • इस योजना के जरिए उन इलाकों तक पानी पहुँचाने की कोशिश की जा रही है जहां सिंचाई के साधन सीमित हैं या खेती सिर्फ बारिश पर निर्भर है
  • आधुनिक सिंचाई तकनीक अपनाने से न केवल फसल की क्वालिटी सुधरती है बल्कि लेबर का खर्च भी काफी कम हो जाता है जिससे किसान का मुनाफा बढ़ता है.

सरकारी योजनाओं का सही तालमेल किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 29 Mar 2026 06:50 AM (IST)
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PM Kisan Yojana Fasal Bima Yojana Utility News Schemes For Farmers
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