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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणबीर कपूर ही नहीं, अमिताभ बच्चन भी अयोध्या में खरीद चुके जमीन, जानिए राम मंदिर है कितनी दूर

रणबीर कपूर ही नहीं, अमिताभ बच्चन भी अयोध्या में खरीद चुके जमीन, जानिए राम मंदिर है कितनी दूर

रणबीर कपूर ने 'रामायण' की चर्चा के बीच करोड़ों की जमीन खरीदी है. लेकिन वह राम मंदिर के पास जमीन खरीदने वाले पहले अभिनेता नहीं हैं. इसके पहले अमिताभ बच्चन भी वहां जमीन खरीद चुके हैं.

By : राहुल यादव | Updated at : 15 May 2026 10:59 PM (IST)
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रणबीर कपूर पिछले लंबे समय से फिल्म 'रामायण' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. नितेश तिवारी की फिल्म में अभिनेता राम के अवतार में नजर आने वाले हैं. इसमें उनके साथ साई पल्लवी भी अहम रोल में हैं. इसी बीच एक्टर ने अयोध्या में जमीन खरीदी और सरयू के किनारे उन्होंने करोड़ों की जमीन में इन्वेस्ट किया है. 'रामायण' की रिलीज के बीच इस खबर ने फैंस को हैरान कर दिया है. लेकिन वह कोई इकलौते सेलिब्रिटी नहीं हैं, जिन्होंने वहां जमीन में करोड़ों पैसे खर्च किए हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणबीर कपूर ने अयोध्या के तिरवा माझा इलाके में सरयू तट के करीब 198.26 वर्ग मीटर जमीन खरीदी है. इस जमीन की रजिस्ट्री के लिए एग्रीमेंट भी हो चुका है. रिपोर्ट्स में रणबीर की इस नई जमीन की कीमत करीब 3.31 करोड़ बताई जा रही है. यह डील ‘अभिनंदन लोढ़ा’ ग्रुप के जरिए हुई है.

अमिताभ बच्चन अयोध्या में कर चुके तीन बार इन्वेस्टमेंट

इतना ही नहीं, इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन का नाम टॉप पर आता है. वह अयोध्या में राम मंदिर के पास तीन बार इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं. उन्होंने इसी साल मार्च, 2026 में अयोध्या के करीब 35 करोड़ रुपये में जमीन खरीदी थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये जमीन 2.67 एकड़ में फैली हुई है. इसे उन्होंने रियल एस्टेट कंपनी द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा (HoABL) से खरीदा था. 

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इसके पहले अमिताभ बच्चन ने  मई 2025 में उन्होंने करीब 40 करोड़ रुपये में 25,000 वर्ग फीट में फैला एक प्लॉट खरीदा था. इसे भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बताया गया था. इसके साथ ही एक्टर ने साल 2024 में 'द सरयू' प्रोजेक्ट में करीब 10,000 वर्ग फीट जमीन करीब 14.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी.

अयोध्या राम मंदिर से कितनी दूर है स्टार्स की जमीन?

बहरहाल, अगर बात की जाए कि स्टार्स ने अयोध्या में जहां जमीनें खरीदी हैं वहां से राम मंदिर कितनी दूर है तो रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि वहां से 15-20 मिनट की दूरी पर ही राम मंदिर स्थित है.

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सेलेब्स की पसंद क्यों बन रहा अयोध्या?

इसके साथ ही अगर बात की जाए कि अयोध्या सेलेब्स की पसंद क्यों बन रहा है तो इसके पीछे की कई वजह हैं. पहला तो राम मंदिर के बाद वहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिला है. दूर-दराज से लोग वहां पहुंचकर राम लला के दर्शन करते हैं लेकिन आस-पास खास सुविधाएं नहीं हैं. राम मंदिर के बाद से अयोध्या को काफी बढ़ावा मिला है. वहां के विकास के लिए सरकार ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी पैसा खर्च किया है. रिपोर्ट के अनुसार, 85000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं चल रही हैं. साथ ही अयोध्या को दुनिया से जोड़े जाने के लिए एयरपोर्ट की भी व्यवस्था की गई है. वहां पर 'ग्रीन फील्ड टाउनशिप' जैसे प्रोजेक्ट्स काफी सक्रीय हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 15 May 2026 10:59 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Ranbir Kapoor Ayodhya
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