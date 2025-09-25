हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kitchen Garden Tips: कैसे आप घर पर ही उगा सकते हैं अनार? जान लें बेहद आसान तरीका  

Kitchen Garden Tips: कैसे आप घर पर ही उगा सकते हैं अनार? जान लें बेहद आसान तरीका  

घर पर अनार उगाना बेहद आसान है. सही धूप, मिट्टी और थोड़ी देखभाल से आप अपने किचन गार्डन में ताजा और सेहतमंद अनार का आनंद ले सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 25 Sep 2025 07:52 PM (IST)
Preferred Sources

आजकल शहरों में जगह की कमी होने के बावजूद लोग अपने घर पर ही किचन गार्डन बनाने की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे हैं. किचन गार्डन सिर्फ ताजी सब्जियां ही नहीं बल्कि फल भी उगाने का बेहतरीन तरीका है. अगर आप सोच रहे हैं कि क्या अनार जैसे फल घर पर उगाए जा सकते हैं तो जवाब है हां, बिल्कुल. थोड़ी सी देखभाल और सही तरीका अपनाकर आप अपने घर की बालकनी, छत या छोटे गार्डन में आसानी से अनार का पेड़ लगा सकते हैं और ताज़े, रसीले अनार का आनंद ले सकते हैं.

अनार सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें आयरन, पोटैशियम, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर को रोगों से बचाने में मदद करते हैं. डॉक्टर भी खून की कमी को पूरा करने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अनार खाने की सलाह देते हैं. यही कारण है कि अगर आप इसे घर पर ही उगाएंगे तो ताजा और केमिकल-फ्री फल आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे.

अनार उगाने के लिए सही जगह

अनार का पौधा धूप पसंद करता है. इसलिए इसे ऐसी जगह लगाएं जहां रोज़ाना कम से कम 5–6 घंटे धूप आती हो. अगर आपके पास गार्डन नहीं है तो आप इसे बड़े गमले में भी उगा सकते हैं. बस ध्यान रखें कि गमला मजबूत और गहरा हो ताकि जड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिले.

गमला और मिट्टी की तैयारी

अनार के लिए 12–15 इंच का गमला सबसे अच्छा रहेगा. मिट्टी तैयार करते समय उसमें गोबर की खाद या ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिला लें. मिट्टी हल्की और पानी निकालने लायक (well-drained) होनी चाहिए ताकि पौधे की जड़ों में पानी ज्यादा देर तक न रुके.

मिट्टी का मिश्रण

50% गार्डन सॉयल
25% रेत
25% ऑर्गेनिक खाद

पौधा कैसे लगाएं?

कलम से: किसी पुराने और स्वस्थ पौधे की शाखा काटकर गमले में लगा दें.
बीज से: अनार के दाने सुखाकर मिट्टी में बो दें. हालांकि बीज से पौधा बड़ा होने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए कलम से पौधा लगाना आसान और जल्दी फल देने वाला होता है.

  • पानी देना और देखभाल
  • गमले में पौधा लगाने के बाद हल्का पानी दें.
  • गर्मियों में रोज़ पानी दें, लेकिन बरसात और सर्दियों में पानी कम कर दें.
  • पानी हमेशा सुबह या शाम को ही डालें.
  • अनार का पौधा ज्यादा नमी पसंद नहीं करता, इसलिए ओवरवॉटरिंग से बचें.
  • दवा और पोषण

हर 30–40 दिन पर पौधे में ऑर्गेनिक खाद डालें. आप रसोई से निकलने वाले किचन वेस्ट जैसे सब्जियों के छिलके, चाय की पत्तियां और गोबर खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे पौधा हरा-भरा रहेगा और अच्छे फल देगा.

कीड़े-मकोड़ों से बचाव

अनार के पौधे पर कभी-कभी छोटे कीड़े या एफिड्स लग सकते हैं. इनके लिए नीम का तेल (Neem Oil) सबसे अच्छा उपाय है. नीम का तेल पानी में मिलाकर हर 15 दिन पर छिड़काव करें. इससे पौधा सुरक्षित रहेगा.

यह भी पढ़ें - किचन गार्डन में आसानी से कैसे उगा सकते हैं काजू? ये तरीका जानकर आपकी भी होगी तगड़ी बचत

Published at : 25 Sep 2025 07:52 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Garden Home Gardening
और पढ़ें
