घर में कैसे लगा सकते हैं इलायची का पौधा? जानें किचन गार्डन में लगाने का आसान तरीका

इलायची हमारे मसालों की रानी कही जाती है. चाहे चाय हो, मिठाई हो या फिर खास पकवान, इलायची की खुशबू हर डिश को लाजवाब बना देती है. आमतौर पर लोग इलायची को बाजार से खरीदते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे आप अपने घर पर भी उगा सकते हैं? जी हां, अगर आपके पास थोड़ा-सा खाली स्थान और सही देखभाल करने का समय है, तो आप अपने किचन गार्डन या गमले में इलायची का पौधा आसानी से लगा सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर इलायची उगाने का आसान तरीका.

इलायची का पौधा नम और ठंडी जगह पर अच्छा बढ़ता है. सीधे धूप में इसे रखना नुकसानदेह हो सकता है. अगर आप इसे घर में लगा रहे हैं, तो कोशिश करें कि पौधा ऐसी जगह पर रहे जहां सुबह या शाम की हल्की धूप मिले और दिनभर नमी बनी रहे. किचन गार्डन या घर की बालकनी इस काम के लिए एकदम सही जगह हो सकती है.

गमले और मिट्टी की तैयारी

इलायची लगाने के लिए सबसे पहले गमला चुनें. गमला कम से कम 12 से 14 इंच गहरा होना चाहिए ताकि जड़ें आसानी से फैल सकें. मिट्टी हल्की, उपजाऊ और नमी वाली होनी चाहिए. आप बगीचे की मिट्टी में गोबर की खाद और थोड़ी बालू मिलाकर गमला तैयार कर सकते हैं. इससे मिट्टी में नमी बनी रहेगी और पौधे को पोषण भी मिलेगा.

बीज या पौधा लगाना

इलायची को उगाने के लिए आप या तो सीधे बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नर्सरी से तैयार पौधा खरीद सकते हैं. अगर आप बीज से पौधा लगाना चाहते हैं तो इलायची के दानों को हल्की धूप में सुखाकर गमले में बो दें. ध्यान रखें कि बीजों को मिट्टी की सतह से ज्यादा गहराई पर न डालें. बीज बोने के बाद हल्का पानी डालें और गमले को छांव वाली जगह पर रखें.

पानी और नमी का ध्यान

इलायची का पौधा नमी पसंद करता है, लेकिन ज्यादा पानी इसमें जड़ सड़ने की समस्या पैदा कर सकता है. गमले की मिट्टी को हमेशा हल्का गीला रखें. गर्मियों में रोजाना हल्का पानी दें और सर्दियों में दो से तीन दिन के अंतराल पर पानी डालें. पौधे की पत्तियों पर समय-समय पर पानी का छिड़काव करना भी अच्छा रहता है.

खाद और देखभाल

इलायची के पौधे को बढ़ने और स्वस्थ रहने के लिए जैविक खाद की जरूरत होती है. हर महीने पौधे में गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाएं. इससे पौधा जल्दी बढ़ेगा और हरा-भरा रहेगा. पौधे के आसपास घास-फूस न जमने दें और समय-समय पर पौधे की सूखी पत्तियां हटा दें.



