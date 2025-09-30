हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरघर में कैसे लगा सकते हैं इलायची का पौधा? जानें किचन गार्डन में लगाने का आसान तरीका

घर में कैसे लगा सकते हैं इलायची का पौधा? जानें किचन गार्डन में लगाने का आसान तरीका

इलायची का पौधा घर में लगाना आसान है, बस सही जगह, नमी और देखभाल की जरूरत होती है. गमले में हल्की मिट्टी, नियमित पानी और जैविक खाद देकर आप कुछ सालों में घर की उगाई इलायची का स्वाद ले सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 30 Sep 2025 06:12 PM (IST)
Preferred Sources

इलायची हमारे मसालों की रानी कही जाती है. चाहे चाय हो, मिठाई हो या फिर खास पकवान, इलायची की खुशबू हर डिश को लाजवाब बना देती है. आमतौर पर लोग इलायची को बाजार से खरीदते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे आप अपने घर पर भी उगा सकते हैं? जी हां, अगर आपके पास थोड़ा-सा खाली स्थान और सही देखभाल करने का समय है, तो आप अपने किचन गार्डन या गमले में इलायची का पौधा आसानी से लगा सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर इलायची उगाने का आसान तरीका.

इलायची का पौधा नम और ठंडी जगह पर अच्छा बढ़ता है. सीधे धूप में इसे रखना नुकसानदेह हो सकता है. अगर आप इसे घर में लगा रहे हैं, तो कोशिश करें कि पौधा ऐसी जगह पर रहे जहां सुबह या शाम की हल्की धूप मिले और दिनभर नमी बनी रहे. किचन गार्डन या घर की बालकनी इस काम के लिए एकदम सही जगह हो सकती है.

गमले और मिट्टी की तैयारी

इलायची लगाने के लिए सबसे पहले गमला चुनें. गमला कम से कम 12 से 14 इंच गहरा होना चाहिए ताकि जड़ें आसानी से फैल सकें. मिट्टी हल्की, उपजाऊ और नमी वाली होनी चाहिए. आप बगीचे की मिट्टी में गोबर की खाद और थोड़ी बालू मिलाकर गमला तैयार कर सकते हैं. इससे मिट्टी में नमी बनी रहेगी और पौधे को पोषण भी मिलेगा.

बीज या पौधा लगाना

इलायची को उगाने के लिए आप या तो सीधे बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नर्सरी से तैयार पौधा खरीद सकते हैं. अगर आप बीज से पौधा लगाना चाहते हैं तो इलायची के दानों को हल्की धूप में सुखाकर गमले में बो दें. ध्यान रखें कि बीजों को मिट्टी की सतह से ज्यादा गहराई पर न डालें. बीज बोने के बाद हल्का पानी डालें और गमले को छांव वाली जगह पर रखें.

पानी और नमी का ध्यान

इलायची का पौधा नमी पसंद करता है, लेकिन ज्यादा पानी इसमें जड़ सड़ने की समस्या पैदा कर सकता है. गमले की मिट्टी को हमेशा हल्का गीला रखें. गर्मियों में रोजाना हल्का पानी दें और सर्दियों में दो से तीन दिन के अंतराल पर पानी डालें. पौधे की पत्तियों पर समय-समय पर पानी का छिड़काव करना भी अच्छा रहता है.

खाद और देखभाल

इलायची के पौधे को बढ़ने और स्वस्थ रहने के लिए जैविक खाद की जरूरत होती है. हर महीने पौधे में गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाएं. इससे पौधा जल्दी बढ़ेगा और हरा-भरा रहेगा. पौधे के आसपास घास-फूस न जमने दें और समय-समय पर पौधे की सूखी पत्तियां हटा दें.

 यह भी पढ़ें -  घर में कैसे लगा सकते हैं अमरूद का पौधा? यहां जान लें बेहद आसान तरीका

Published at : 30 Sep 2025 06:12 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Kitchen Garden Tips Grow Cardamom At Home
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ के बाद एक्टर विजय ने पहली बार जारी किया वीडियो मैसेज
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ पर पहली बार बोले एक्टर विजय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
इंडिया
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
बॉलीवुड
Thamma Star Cast Fees: नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिली परेश रावल से भी ज्यादा फीस, आयुष्मान से रश्मिका तक ने वसूली मोटी रकम
'थामा' के लिए नवाजुद्दीन को मिली परेश रावल से भी ज्यादा रकम, जानें बाकियों की फीस
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ के बाद एक्टर विजय ने पहली बार जारी किया वीडियो मैसेज
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ पर पहली बार बोले एक्टर विजय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
इंडिया
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
बॉलीवुड
Thamma Star Cast Fees: नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिली परेश रावल से भी ज्यादा फीस, आयुष्मान से रश्मिका तक ने वसूली मोटी रकम
'थामा' के लिए नवाजुद्दीन को मिली परेश रावल से भी ज्यादा रकम, जानें बाकियों की फीस
क्रिकेट
क्या हरमनप्रीत कौर को मिलाना पड़ेगा पाकिस्तान की कप्तान से हाथ, आड़े आएगा ICC का नियम?
क्या हरमनप्रीत कौर को मिलाना पड़ेगा पाकिस्तान की कप्तान से हाथ, आड़े आएगा ICC का नियम?
शिक्षा
स्टेट बैंक का चेयरमैन या RBI गवर्नर...किसे मिलती है ज्यादा सैलरी?
स्टेट बैंक का चेयरमैन या RBI गवर्नर...किसे मिलती है ज्यादा सैलरी?
ट्रेंडिंग
मैदान में राफेल को लेकर विवादित इशारे कर रहा था पाकिस्तानी! पुलिस ने घसीटकर बाहर फेंका- वीडियो वायरल
मैदान में राफेल को लेकर विवादित इशारे कर रहा था पाकिस्तानी! पुलिस ने घसीटकर बाहर फेंका- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
राष्ट्रपति के पास कैसे भेज सकते हैं शिकायत, नोट कर लें ये एड्रेस और ई-मेल
राष्ट्रपति के पास कैसे भेज सकते हैं शिकायत, नोट कर लें ये एड्रेस और ई-मेल
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget