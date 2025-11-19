हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरपीएम किसान की 21वीं किस्त जारी! अगली किस्त समय पर पाने के लिए किसान अभी करें ये जरूरी काम

पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी! अगली किस्त समय पर पाने के लिए किसान अभी करें ये जरूरी काम

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त पीएम मोदी ने आज हस्तांतरित की है. यदि आपके अकाउंट में भी इसका पैसा नहीं आया तो आप इन बातों को फॉलो कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 19 Nov 2025 04:34 PM (IST)
Preferred Sources

पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए जीवनरेखा बनी हुई है. हर चार महीने में किसानों के खाते में 2,000 रुपये की किस्त भेजी जाती है ताकि किसान अपनी खेती से जुड़ी जरूरतें पूरी कर सकें. इस बार 21वीं किस्त जारी हो चुकी है, लेकिन कई किसानों के खाते में अब तक पैसा नहीं पहुंचा है. ऐसे किसान परेशान हैं कि आखिर देरी क्यों हो रही है और इसे ठीक कराने के लिए कहां संपर्क करें.

अगर आप भी वही किसान हैं जिन्हें 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. इस खबर में हम आपको बताएंगे क्यों किस्त अटकी हो सकती है और तुरंत किससे संपर्क कर समस्या दूर की जा सकती है.

क्यों अटक जाती है पीएम किसान की किस्त?

योजना के तहत पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जाता है, लेकिन कई बार मामूली सी तकनीकी गलती की वजह से फंड रुक जाता है.

अगर आधार कार्ड और बैंक खाते में किसान का नाम अलग-अलग लिखा है, तो किस्त रुक सकती है. IFSC कोड, अकाउंट नंबर या बैंक का नाम गलत होने पर भी भुगतान अटक जाता है. सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य किया है. जिन किसानों ने समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी किस्त रोकी जा सकती है.

किस्त न मिलने पर तुरंत कहां करें शिकायत?

किसान सीधे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं. सरकारी हेल्पलाइन सप्ताह के सभी कार्यदिवसों में उपलब्ध रहती है. कॉल पर आपको आधार नंबर, बैंक खाते की जानकारी और रजिस्ट्रेशन नंबर पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें पास रखें.

  • PM-Kisan Helpline Number: 155261
  • दूसरा नंबर: 1800-11-5526
  • तीसरा नंबर: 011-23381092

पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर संपर्क करें

आप अपने मोबाइल से वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर भी शिकायत कर सकते हैं. यहां “Help Desk” विकल्प चुनकर आप अपनी समस्या का विवरण दर्ज कर सकते हैं. पोर्टल आपकी शिकायत ट्रैक करने का भी विकल्प देता है.

बैंक शाखा से भी मिलें

कई बार भुगतान बैंक की तरफ से रुक जाता है. ऐसे मामलों में बैंक ब्रांच मैनेजर से मिलकर अपने खाते की स्थिति चेक कराएं. किसानों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक खाते में कोई KYC पेंडिंग न हो, आधार कार्ड बैंक से लिंक हो और खाते में कोई रोक (hold) न लगी हो.

किसान क्या करें ताकि अगली किस्त समय पर मिले?

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 19 Nov 2025 03:48 PM (IST)
Tags :
 Agriculture PM Kisan 21st Installment PM Kisan Complaint Process
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
महाराष्ट्र
BJP से शिंदे गुट की नाराजगी पर शरद पवार गुट का बड़ा दावा, 'जल्द ही एकनाथ शिंदे को...'
'BJP को अब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं', शरद पवार गुट का बड़ा दावा
क्रिकेट
Ashes Series: इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
बॉलीवुड
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने रोमांटिक अंदाज में विश किया बर्थडे
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को वीर पहाड़िया ने यूं विश किया बर्थडे
Advertisement

वीडियोज

ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
महाराष्ट्र
BJP से शिंदे गुट की नाराजगी पर शरद पवार गुट का बड़ा दावा, 'जल्द ही एकनाथ शिंदे को...'
'BJP को अब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं', शरद पवार गुट का बड़ा दावा
क्रिकेट
Ashes Series: इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
बॉलीवुड
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने रोमांटिक अंदाज में विश किया बर्थडे
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को वीर पहाड़िया ने यूं विश किया बर्थडे
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
क्या आपके खाते में नहीं आया किसान निधि का पैसा, ये काम कर सकते हैं आप
क्या आपके खाते में नहीं आया किसान निधि का पैसा, ये काम कर सकते हैं आप
ट्रेंडिंग
Viral News: नारायण मूर्ति ने फिर से अलापा 72 घंटे वाला राग! बताया चीन का 9,9,6 वाला फॉर्मूला- यूजर्स ने लगा दी क्लास
नारायण मूर्ति ने फिर से अलापा 72 घंटे वाला राग! बताया चीन का 9,9,6 वाला फॉर्मूला- यूजर्स ने लगा दी क्लास
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget