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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरKitchen Garden Tips: किचन गार्डन में कैसे करें तीखी हरी मिर्च की खेती? दूर हो जाएगी चटनी के लिए मसाले की दिक्कत

Kitchen Garden Tips: किचन गार्डन में कैसे करें तीखी हरी मिर्च की खेती? दूर हो जाएगी चटनी के लिए मसाले की दिक्कत

Kitchen Garden Tips: ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है कि आप हरी मिर्च को अपने घर के किचन गार्डन, बालकनी या छत पर खुद उगा लें. अच्छी बात यह है कि इसे उगाना बहुत आसान है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 21 Apr 2026 06:36 PM (IST)
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Kitchen Garden Tips: भारतीय रसोई में हरी मिर्च का इस्तेमाल लगभग हर डिश में होता है.चाहे दाल हो, सब्जी हो, चटनी हो या नॉनवेज, लेकिन अक्सर लोग बाजार से मिर्च खरीदते हैं, जो कभी-कभी ताजी नहीं होती या जल्दी खराब हो जाती है. ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है कि आप हरी मिर्च को अपने घर के किचन गार्डन, बालकनी या छत पर खुद उगा लें. अच्छी बात यह है कि इसे उगाना बहुत आसान है और इसके लिए ज्यादा जगह या मेहनत की जरूरत भी नहीं होती है. थोड़ी सी देखभाल और सही तरीका अपनाकर आप अपने घर में ही ताजी और ऑर्गेनिक हरी मिर्च उगा सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि किचन गार्डन में तीखी हरी मिर्च की खेती कैसे करें. 

हरी मिर्च की खेती कैसे करें?

हरी मिर्च को साल भर उगाया जा सकता है, लेकिन कुछ मौसम इसके लिए ज्यादा अच्छे माने जाते हैं. फरवरी से अप्रैल और जुलाई से अगस्त के बीच इसका पौधा तेजी से बढ़ता है और बीज जल्दी अंकुरित होते हैं. अगर आपके घर में अच्छी धूप आती है, तो आप इसे किसी भी समय उगा सकते हैं. धूप पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती है. 

हरी मिर्च की खेती के लिए सही जगह और गमला

हरी मिर्च को आप आसानी से गमले, बालकनी या छत पर उगा सकते हैं. इसके लिए 10 से 12 इंच गहरा गमला सबसे सही रहता है. वहीं इसकी मिट्टी हल्की और भुरभुरी हो, जिससे पानी जमा न हो. हरी मिर्च के पौधे के लिए सबसे अच्छा मिट्टी का मिश्रण 2 भाग सामान्य मिट्टी, 1 भाग गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट और 1 भाग रेत का होता है. इस मिश्रण से पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी होती है और पत्ते हरे-भरे रहते हैं. इससे गमले में पानी जमा नहीं होता और जड़ों को सड़ने से बचाव मिलता है, जिससे पौधा स्वस्थ और मजबूत बनता है. 

बीज तैयार करने का तरीका क्या?

हरी मिर्च के बीज आप बाजार से ले सकते हैं या घर की सूखी मिर्च से भी निकाल सकते हैं. बीज बोने से पहले उन्हें लगभग 10 से 12 घंटे पानी में भिगो दें. इससे बीज जल्दी अंकुरित होते हैं और पौधा मजबूत बनता है. 

यह भी पढ़ें - राजस्थान और यूपी में कहां मिलेंगे सबसे सस्ते ट्रैक्टर? यहां लगता है मेगा बाजार

बीज कैसे बोएं?

1. हरी मिर्च की खेती के लिए सबसे पहले गमले की मिट्टी को हल्का समतल कर लें. 

2. इसके बाद बीजों को आधा इंच गहराई में बोएं.

3. अब ऊपर से हल्की मिट्टी डाल दें.

4. इसके साथ ही हल्का पानी छिड़कें और शुरुआत में ज्यादा पानी न दें, नहीं तो बीज सड़ सकते हैं. 

5. यह बीज लगभग 7 से 10 दिन में अंकुरित हो जाते हैं. 

पौधे की देखभाल कैसे करें?

1. जब पौधा 3 से 4 इंच बड़ा हो जाए, तब उसे धीरे-धीरे ज्यादा धूप में रखें.

2. रोज हल्का पानी दें, लेकिन पानी जमा न होने दें, अगर पानी ज्यादा हो गया तो पौधे की जड़ें खराब हो सकती हैं.

3. हर 15 दिन में गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट डालें.

4. गमले को ऐसी जगह रखें जहां अच्छी धूप मिले.

यह भी पढ़ें - Top 5 Government Schemes For Farmers: खेती-किसानी के लिए इन 5 योजनाओं में मिलती है तगड़ी सब्सिडी, किसान जान लें काम की बात

Published at : 21 Apr 2026 06:36 PM (IST)
Tags :
Kitchen Garden Tips Plant Care Green Chilli Farming Tips Chilli Farming At Home
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