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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरTop 5 Government Schemes For Farmers: खेती-किसानी के लिए इन 5 योजनाओं में मिलती है तगड़ी सब्सिडी, किसान जान लें काम की बात

Top 5 Government Schemes For Farmers: खेती-किसानी के लिए इन 5 योजनाओं में मिलती है तगड़ी सब्सिडी, किसान जान लें काम की बात

Top 5 Government Schemes For Farmers 2026: ऐसे में किसानों के लिए सही जानकारी और सरकारी मदद भी उतनी ही जरूरी हो गई है. इसी जरूरत को समझते हुए सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 21 Apr 2026 06:29 AM (IST)
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Top 5 Government Schemes For Farmers 2026: भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि आज भी देश की आधी से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है. लेकिन समय के साथ खेती की चुनौतियां भी बढ़ी हैं. कभी मौसम, कभी बढ़ती लागत, तो कभी फसल के सही दाम न मिलना. ऐसे में किसानों के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं, बल्कि सही जानकारी और सरकारी मदद भी उतनी ही जरूरी हो गई है. इसी जरूरत को समझते हुए सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं, जो किसानों को आर्थिक मदद देने के साथ-साथ आधुनिक तकनीक अपनाने में भी सहायता करती हैं. ये योजनाएं खेती को आसान, सुरक्षित और मुनाफेदार बनाने की दिशा में बड़ा कदम हैं. तो आइए जानते हैं खेती-किसानी के लिए किन 5 योजनाओं में तगड़ी सब्सिडी मिलती है. 

खेती-किसानी के लिए इन 5 योजनाओं में मिलती है तगड़ी सब्सिडी

1. पीएम किसान योजना - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 की मदद दी जाती है. यह राशि तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में आती है. इस पैसे से किसान बीज, खाद या अन्य जरूरी खर्च पूरे कर सकते हैं. इससे उन्हें साहूकारों से कर्ज लेने की जरूरत कम पड़ती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. 

2. पीएम फसल बीमा योजना - खेती में सबसे बड़ा खतरा मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से होता है. इस योजना के तहत किसानों की फसल का बीमा किया जाता है.अगर सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि या कीटों के कारण नुकसान होता है, तो किसानों को मुआवजा मिलता है. कम प्रीमियम में ज्यादा सुरक्षा मिलना इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है. 

3. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) - किसान क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए किसान आसानी से खेती के लिए लोन ले सकते हैं. इसमें ब्याज दर कम होती है और समय पर भुगतान करने पर और भी छूट मिलती है. इस लोन का उपयोग किसान बीज, खाद, मशीन या पशुपालन जैसे कामों में कर सकते हैं. इससे खेती के लिए पैसों की कमी नहीं होती है. 

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4. कृषि मशीनीकरण योजना (SMAM) - आज के समय में आधुनिक मशीनों से खेती करना जरूरी हो गया है, लेकिन ये मशीनें महंगी होती हैं. इस योजना के तहत सरकार ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य उपकरणों पर 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी देती है. छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह योजना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे उनकी मेहनत कम होती है और उत्पादन बढ़ता है. 

5. पीएम कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) - पानी की कमी खेती की सबसे बड़ी समस्या है. इस योजना का उद्देश्य हर खेत तक पानी पहुंचाना है. ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीकों पर सरकार सब्सिडी देती है. इससे पानी की बचत होती है और फसल की क्वालिटी भी बेहतर होती है. 

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Published at : 21 Apr 2026 06:29 AM (IST)
Tags :
Kisan Yojana 2026 Government Schemes Farmers Government Schemes For Farmers 2026 Farming Subsidy Scheme Government Kisan Yojana
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