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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरKitchen Garden Tips: किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं नींबू, गर्मियों में खत्म हो जाएगी शिकंजी बनाने की टेंशन

Kitchen Garden Tips: किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं नींबू, गर्मियों में खत्म हो जाएगी शिकंजी बनाने की टेंशन

Kitchen Garden Tips: गर्मी के मौसम में नींबू की डिमांड बढ़ जाती है. शरबत से लेकर शिकंजी तक नींबू हर चीज में डाला जाता है, आइए जानते हैं इसे घर पर उगाने का तरीका...

By : एबीपी लाइव | Edited By: Vikash bhati | Updated at : 18 Apr 2026 05:50 PM (IST)
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Kitchen Garden Tips: गर्मियों के मौसम में इस तपती गर्मी में बाहर से आने के बाद ठंडी-ठंडी शिकंजी पीने का सबसे पहले मन करता है. ऐसे में शिकंजी के लिए नींबू आपके किचन गार्डन में उगाए गए हों तो बात ही अलग है. आजकल लोग किचन गार्डन को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, जहां वे अलग-अलग प्रकार के फल और सब्जियां मिनी किचन गार्डन में ही उगाते हैं. ऐसे में आपको आज बताते हैं कि किचन के मिनी गार्डन में कैसे उगाएं नींबू का फलदार पौधा.

सबसे पहले सही किस्म का पौधा चुनें

किचन गार्डन में नींबू उगाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि सही किस्म का पौधा चुना जाए. घर में उगाने के लिए कागजी नींबू या देसी नींबू सबसे बेहतरीन माना जाता है, इसमें फल काफी जल्दी आता है और इन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत भी नहीं होती. आप नर्सरी से लगभग 1 साल पुराना ग्राफ्टेड पौधा ले सकते हैं. ग्राफ्टेड पौधे में फल जल्दी आने लगते हैं. पौधे को सही धूप आने वाली जगह में लगाएं, नींबू को रोजाना 5 से 6 घंटे की धूप की जरूरत होती है.

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पौधे के लिए मिट्टी की तैयारी

नींबू का पौधा उगाने के लिए ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पानी कम ठहरता हो. बगीचे की मिट्टी लें, उसमें गोबर की खाद और थोड़ा रेत मिलाकर मिश्रण तैयार करें. अगर आप गमले में नींबू उगा रहे हैं तो कम से कम 12 से 18 इंच का गमला लें जिसमें पौधे की जड़ें आसानी से फैल सकें. गमले के नीचे छेद जरूर करें जिससे अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके और जड़ें न सड़ें. समय-समय पर मिट्टी को हल्का सा खोद कर हवा लगने दें.

पौधे की देखभाल कैसे करें?

गमले में लगाने पर पौधे की नियमित देखभाल करनी होती है, जैसे नींबू के पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती लेकिन मिट्टी को हमेशा थोड़ा नम रखें. गर्मियों के मौसम में 1-2 दिन छोड़कर पानी दें, ज्यादा पानी से जड़ें खराब हो जाती हैं. महीने में 1 या 2 बार गोबर की खाद जरूर मिलाएं जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है. कभी-कभी हल्की छंटाई करने से पौधा और भी घना होता है. पौधे की पत्तियों पर नजर रखें, जैसे ही कोई कीट जैसी समस्या दिखे तो तुरंत नीम के तेल का छिड़काव करें. सूखी टहनियों को समय-समय पर काटते रहें जिससे नई शाखाएं बनें. जितनी ज्यादा शाखाएं होंगी और पौधा हेल्दी होगा, उतना ज्यादा फल आएगा. इस प्रकार आप घर के किचन गार्डन में नींबू का पौधा लगा सकते हैं और नींबू प्राप्त कर सकते.

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Published at : 18 Apr 2026 05:50 PM (IST)
Tags :
Kitchen Garden Home Gardening Lemon Plant How To Grow Lemon At Home Grafted Lemon Plant
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