घर के आंगन में ऐसे उगाएं पीला तरबूज, पेट के साथ जेब भी हो जाएगी भारी

Yellow Watermelon cultivation: घर के आंगन में तरबूज उगाना कितना रोचक होगा, सोचने में ही कितना अच्छा लगता है कि अपने घर के आंगन में ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया तरबूज कैसा होगा. आजकल लोग किचन गार्डनिंग और मिनी गार्डनिंग को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और इसे हॉबी की तरह करते हैं. इसमें उन्हें एक तो ताजी सब्जी या फल मिलते हैं, साथ ही उन्हें बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं. पीला तरबूज आजकल लोगों में काफी लोकप्रिय है क्योंकि इसका स्वाद मीठा और आकर्षक होता है. इसे कम जगह में आसानी से उगाया जा सकता है. इसके लिए बस थोड़ी खाली जगह, सही मिट्टी और धूप की जरूरत होती है, जिससे पौधे अच्छे से विकसित हो सकें.

सही बीज और मिट्टी की तैयारी

पीला तरबूज उगाने के लिए सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज लें. उसके बाद मिट्टी तैयार करें, इसके लिए ऐसी हल्की मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पानी ज्यादा ठहरता न हो, अगर मिट्टी में पानी ठहरता है तो वह लंबे समय तक पौधे की जड़ों के सड़ने का कारण बन सकता है. मिट्टी में गोबर का खाद या जैविक खाद मिलाकर मिट्टी को तैयार करें. इससे पौधे की जड़ें अच्छे से फैलती हैं और साथ ही पौधे को सभी जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं.

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पौधों की देखभाल कैसे करें?

पौधा लगाना तो आसान काम है, सबसे जरूरी काम है उनकी देखभाल करना. बीज बोने के बाद नियमित रूप से हल्की सिंचाई करते रहें ताकि मिट्टी हमेशा नम बनी रहे. तरबूज की बेल को फैलने के लिए जगह की जरूरत होती है और समय-समय पर खरपतवार हटाना जरूरी होता है. खरपतवार बेल को दबाकर खराब कर सकते हैं. इसके अलावा बेल को सही से धूप मिलना भी जरूरी है, जिससे फल अच्छे बनते हैं.

अच्छा उत्पादन और कमाई

कुछ महीनों तक देखभाल करने के बाद पीला तरबूज तैयार हो जाता है. इसे खुद तो खाएं, अगर आप अधिक मात्रा में उगाते हैं तो इसे बाजार में बेचा भी जा सकता है. यह न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि इससे आप थोड़ी-बहुत कमाई भी कर सकते हैं. घर के आंगन में आप इसकी खेती काफी कम लागत में कर सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं. तरबूज उगाना मुश्किल नहीं है, बस इसे थोड़ी देखरेख और सही तकनीक से उगाया जाना चाहिए.

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