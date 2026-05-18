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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरKharif Season: खरीफ सीजन कब से शुरू हो रहा है, इसमें कौन-कौन सी फसलों की बुवाई कर सकते हैं किसान?

Kharif Season: खरीफ सीजन कब से शुरू हो रहा है, इसमें कौन-कौन सी फसलों की बुवाई कर सकते हैं किसान?

Kharif Season Farming: खरीफ फसलें वे फसलें होती है, जिनकी बुवाई मानसून के आगमन के साथ की जाती है. आमतौर पर जून और जुलाई में इनकी बुवाई शुरू होती है, जबकि सितंबर और अक्टूबर के बीच इनकी कटाई की जाती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 18 May 2026 11:29 AM (IST)
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Kharif Season Farming: भारत में मानसून का मौसम शुरू होते ही खरीफ सीजन की तैयारी भी तेज हो जाती है. देश के कृषि व्यवस्था में खरीफ फसलों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है. क्योंकि धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, बाजार और दालों जैसी कई प्रमुख फसले इसी दौरान उगाई जाती हैं. इन फसलों का सीधा असर किसानों की आय और देश के खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ता है.

इस बार भी खरीफ सीजन को लेकर सरकार और कृषि विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है. किसानों को बीज, उर्वरक और नई तकनीक की जानकारी देने के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि खरीफ सीजन कब से शुरू हो रहा है और इसमें कौन-कौन सी फसलों की बुवाई किसान कर सकते हैं.

क्या होती है खरीफ फसलें?

खरीफ फसलें वे फसलें होती है, जिनकी बुवाई मानसून के आगमन के साथ की जाती है. आमतौर पर जून और जुलाई में इनकी बुवाई शुरू होती है, जबकि सितंबर और अक्टूबर के बीच इनकी कटाई की जाती है. इन फसलों को अच्छी बारिश, गर्म मौसम और अधिक नमी की जरूरत होती है. यही वजह है कि यह खेती पूरी तरह मानसून पर निर्भर मानी जाती है. भारत में खरीफ सीजन दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के साथ जून में शुरू होता है और अक्टूबर तक चलता है. कुछ फसलों जैसे कपास और गन्ने की कटाई नवंबर-दिसंबर तक भी जारी रहती है. 

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खरीफ सीजन में कौन-कौन सी फसलें उगाई जाती है? 

देशभर में किसान खरीफ सीजन के दौरान कई तरह की फसलों की खेती करते हैं. इनमें धान सबसे प्रमुख फसल मानी जाती है. इसके अलावा मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, तिलहन, सूरजमुखी, उड़द, मूंग और अरहर जैसी फसलें भी बड़े स्तर पर बोई जाती है. मोटे अनाज यानी श्री अन्न की खेती को भी अब लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है. बाजरा, ज्वार, रागी, सांवा और कोदो जैसी फसलों की मांग बढ़ाने के साथ-साथ सरकार भी किसानों को उनकी खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है. 

खरीफ फसलों के लिए कैसा मौसम जरूरी?

खरीफ फसलों की अच्छी पैदावार के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है. इन फसलों को ज्यादा बारिश और नमी की जरूरत होती है. यही कारण है कि मानसून में देरी या कम बारिश का सीधा असर खरीफ उत्पादन पर पड़ता है. एक्सपर्ट के अनुसार अच्छी बुवाई के लिए किसानों को मानसून और मौसम के पूर्वानुमान पर नजर रखनी चाहिए. सही समय पर बुवाई होने से फसल वृद्धि बेहतर होती है और उत्पादन बढ़ने की संभावना रहती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 18 May 2026 11:13 AM (IST)
Tags :
Paddy Cultivation Kharif Season Kharif Crop Monsoon Farming
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