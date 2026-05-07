हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरKesar Mango Farming: फार्म हाउस में कैसे उगाएं केसर मैंगो? बचत के साथ स्वाद और सेहत तीनों में होगा फायदा

Kesar Mango Farming: फार्म हाउस में कैसे उगाएं केसर मैंगो? बचत के साथ स्वाद और सेहत तीनों में होगा फायदा

Kesar Mango Farming: फार्म हाउस में केसर आम उगाना स्वाद और कमाई दोनों के लिए फायदेमंद साबित होती है. सही मिट्टी, देखभाल और जैविक तरीके अपनाकर आप घर पर ही ताजे, मीठे और बिना केमिकल वाले आम पा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 07 May 2026 10:33 AM (IST)
Preferred Sources

Kesar Mango Farming: अगर आपने कभी मीठे और खुशबूदार केसर आम का स्वाद चखा है, तो आप जानते ही होंगे कि यह सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि बचपन की मीठी यादों जैसा एहसास देता है. गर्मियों में आम खाते ही पुराने दिन याद आने लगते हैं. वैसे तो फार्म हाउस में कई तरह के आम उगाए जाते हैं, जैसे दशहरी, अल्फांसो, लंगड़ा और चौसा, लेकिन केसर आम अपनी खास मिठास, गहरे रंग और सुगंध की वजह से अलग पहचान रखता है. अच्छी बात यह है कि आप इसे अपने फार्म हाउस या खेत में आसानी से उगा सकते हैं. वही केसर आम की खेती बाकी आमों से थोड़ी अलग मानी जाती है, क्योंकि इसे अच्छी धूप, सही मिट्टी और थोड़ी ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है. इसके पेड़ों में सही समय पर पानी देना और कटाई-छंटाई करना बहुत जरूरी होता है, तभी फल का स्वाद और गुणवत्ता बेहतर बनती है.

सही मिट्टी और जगह का चुनाव है जरूरी

आज के समय में जब बाजार में फलों में केमिकल और ज्यादा कीमत की चिंता बढ़ रही है, तब अपने फार्म हाउस में केसर आम उगाना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है. इससे आपको ताजे, शुद्ध और बिना केमिकल वाले आम मिलेंगे. केसर आम की खेती शुरू करने के लिए सबसे पहले सही जगह और मिट्टी का चुनाव जरूरी है. वही इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे बेहतर मानी जाती है. ध्यान रखें खेत में ज्यादा पानी जमा नहीं होना चाहिए, वरना ऐसा करने से पेड़ की जड़ें खराब हो सकती हैं. साथ ही  पौधे लगाने से पहले जमीन को अच्छे से जोतकर उसमें गोबर की खाद या जैविक खाद मिलाना चाहिए ताकि मिट्टी उपजाऊ बन सके. केसर आम के पौधे आमतौर पर ग्राफ्टेड होते हैं, जिन्हें नर्सरी से लिया जा सकता है.  इन्हें 10 से 12 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए ताकि पेड़ों को फैलने की पूरी जगह मिल सके.

यह भी पढ़ेंः घर में कैसे उगाएं रेनबो मशरूम, इस आसान तरीके से रंगीन हो जाएगा गार्डन

अच्छी देखभाल से मिलेगा बेहतर उत्पादन

पौधे लगाने के बाद उनकी सही देखभाल बहुत जरूरी है. इसके शुरुआती सालों में नियमित सिंचाई करनी होती है, लेकिन ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न दालें. साथ ही समय-समय पर जैविक खाद डालते रहना चाहिए ताकि पौधा तेजी से बढ़े और मजबूत बने.  वही कीटों से बचाव के लिए प्राकृतिक उपाय अपनाना बेहतर रहता है, जैसे नीम का घोल छिड़कना.  लगभग 3 से 5 साल में केसर आम के पेड़ फल देना शुरू कर देते हैं, और एक बार उत्पादन शुरू होने के बाद यह कई सालों तक चलता रहता है. 

बचत के साथ कमाई का भी शानदार मौका

केसर आम उगाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आर्थिक रूप से बेहद लाभदायक होता है.  बाजार में केसर आम की कीमत अच्छी होती है, खासकर जब वह ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया हो.  एक बार पेड़ तैयार हो जाने के बाद साल दर साल अच्छी आमदनी होती रहती है.  इसके साथ ही आपको बाजार से महंगे और मिलावटी आम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती.  यानी एक बार निवेश करके आप लंबे समय तक बचत और कमाई दोनों कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ेंः घर में कैसे उगाएं रेनबो मशरूम, इस आसान तरीके से रंगीन हो जाएगा गार्डन

Published at : 07 May 2026 10:33 AM (IST)
Tags :
Kesar Mango Farming How To Grow Kesar Mango Farmhouse Mango Cultivation Organic Mango Farming
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Kesar Mango Farming: फार्म हाउस में कैसे उगाएं केसर मैंगो? बचत के साथ स्वाद और सेहत तीनों में होगा फायदा
फार्म हाउस में कैसे उगाएं केसर मैंगो? बचत के साथ स्वाद और सेहत तीनों में होगा फायदा
एग्रीकल्चर
Beekeeping Business: कम लागत में ऐसे  करें मधुमक्खी पालन, कुछ ही महीनों में लाखों का होगा फायदा
कम लागत में ऐसे  करें मधुमक्खी पालन, कुछ ही महीनों में लाखों का होगा फायदा
एग्रीकल्चर
Young Farmer Tips: वो 5 टिप्स जो हर युवा किसान को जानने चाहिए, कम समय में अमीर बनना है तो जरूर पढ़ें
वो 5 टिप्स जो हर युवा किसान को जानने चाहिए, कम समय में अमीर बनना है तो जरूर पढ़ें
एग्रीकल्चर
भीषण गर्मी में भी लाल टमाटरों से भरेगा खेत, बढ़ेगी पैदावार और मार्केट में मिलेगा सबसे ज्यादा दाम
भीषण गर्मी में भी लाल टमाटरों से भरेगा खेत, बढ़ेगी पैदावार और मार्केट में मिलेगा सबसे ज्यादा दाम
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari's PA shot dead: PA की गा​ड़ी के उडे परखच्चे देख दहल जाएगा दिल! | Bengal Result
Basirhat में खूनी संघर्ष! झंडा लगाने पर BJP कार्यकर्ता को मारी गोली | West Bengal Result | Mamata
Suvendu Adhikari's PA shot dead: PA हत्या मामले में TMC का सनसनीखेज सच! | West Bengal Result
Sansani: लव स्टोरी का काला जादू ! | Crime News |
Bharat Ki Baat : धमाकों से दहला Punjab , Jalandhar और Amritsar में ब्लास्ट | Punjab Blasts 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Operation Sindoor: 'आतंकवाद को हराने और उसको पालने-पोषने...', ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर PM मोदी का पाकिस्तान को संदेश
'आतंकवाद को हराने और उसको पालने-पोषने...', ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर PM मोदी का पाकिस्तान को संदेश
बिहार
'जब पिताजी ही पिछले दरवाजे से...', निशांत कुमार के मंत्री बनने की संभावना पर RJD ने कसा तंज
'जब पिताजी ही पिछले दरवाजे से...', निशांत कुमार के मंत्री बनने की संभावना पर RJD ने कसा तंज
इंडिया
चंद्रनाथ रथ की कार रोकी, 10 राउंड फायरिंग, फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल... बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA के मर्डर में अब तक क्या-क्या पता चला?
चंद्रनाथ रथ की कार रोकी, 10 राउंड फायरिंग... बंगाल में शुभेंदु के PA के मर्डर में अब तक क्या-क्या पता चला?
आईपीएल 2026
Shreyas Iyer Statement: टूटा श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा PBKS की तीसरी हार का ठीकरा
टूटा श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा PBKS की तीसरी हार का ठीकरा
साउथ सिनेमा
Spirit Box Office: 'स्पिरिट' से बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रभास! क्या ए रेटेड फिल्मों की लिस्ट में सबसे बड़ी ओपनर बनेगी फिल्म?
'स्पिरिट' से बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रभास! क्या हासिल कर पाएंगे सबसे बड़ी ओपनिंग ?
इंडिया
Suvendu Adhikari PA Murder: 'बर्बर हत्या, हम यहां के गुंडों को...', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद PA चंद्रनाथ रथ की हत्या पर शुभेंदु अधिकारी का पहला रिएक्शन
'बर्बर हत्या, हम यहां के गुंडों को...', बंगाल में PA की हत्या पर शुभेंदु अधिकारी का पहला रिएक्शन
महाराष्ट्र
शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर स्तब्ध हुईं प्रियंका चतुर्वेदी, कहा- 'चुनाव नतीजों के आधार पर...'
शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर स्तब्ध हुईं प्रियंका चतुर्वेदी, कहा- 'चुनाव नतीजों के आधार पर...'
ऑटो
अब बाइक चलाते-चलाते देखें मैच स्कोर! दिग्गज कंपनियों को टक्कर देगी नई मोटरसाइकिल, जानें फीचर्स
अब बाइक चलाते-चलाते देखें मैच स्कोर! दिग्गज कंपनियों को टक्कर देगी नई मोटरसाइकिल, जानें फीचर्स
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Embed widget