फार्म हाउस में कैसे उगाएं केसर मैंगो? बचत के साथ स्वाद और सेहत तीनों में होगा फायदा

Kesar Mango Farming: अगर आपने कभी मीठे और खुशबूदार केसर आम का स्वाद चखा है, तो आप जानते ही होंगे कि यह सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि बचपन की मीठी यादों जैसा एहसास देता है. गर्मियों में आम खाते ही पुराने दिन याद आने लगते हैं. वैसे तो फार्म हाउस में कई तरह के आम उगाए जाते हैं, जैसे दशहरी, अल्फांसो, लंगड़ा और चौसा, लेकिन केसर आम अपनी खास मिठास, गहरे रंग और सुगंध की वजह से अलग पहचान रखता है. अच्छी बात यह है कि आप इसे अपने फार्म हाउस या खेत में आसानी से उगा सकते हैं. वही केसर आम की खेती बाकी आमों से थोड़ी अलग मानी जाती है, क्योंकि इसे अच्छी धूप, सही मिट्टी और थोड़ी ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है. इसके पेड़ों में सही समय पर पानी देना और कटाई-छंटाई करना बहुत जरूरी होता है, तभी फल का स्वाद और गुणवत्ता बेहतर बनती है.

सही मिट्टी और जगह का चुनाव है जरूरी

आज के समय में जब बाजार में फलों में केमिकल और ज्यादा कीमत की चिंता बढ़ रही है, तब अपने फार्म हाउस में केसर आम उगाना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है. इससे आपको ताजे, शुद्ध और बिना केमिकल वाले आम मिलेंगे. केसर आम की खेती शुरू करने के लिए सबसे पहले सही जगह और मिट्टी का चुनाव जरूरी है. वही इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे बेहतर मानी जाती है. ध्यान रखें खेत में ज्यादा पानी जमा नहीं होना चाहिए, वरना ऐसा करने से पेड़ की जड़ें खराब हो सकती हैं. साथ ही पौधे लगाने से पहले जमीन को अच्छे से जोतकर उसमें गोबर की खाद या जैविक खाद मिलाना चाहिए ताकि मिट्टी उपजाऊ बन सके. केसर आम के पौधे आमतौर पर ग्राफ्टेड होते हैं, जिन्हें नर्सरी से लिया जा सकता है. इन्हें 10 से 12 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए ताकि पेड़ों को फैलने की पूरी जगह मिल सके.

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अच्छी देखभाल से मिलेगा बेहतर उत्पादन

पौधे लगाने के बाद उनकी सही देखभाल बहुत जरूरी है. इसके शुरुआती सालों में नियमित सिंचाई करनी होती है, लेकिन ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न दालें. साथ ही समय-समय पर जैविक खाद डालते रहना चाहिए ताकि पौधा तेजी से बढ़े और मजबूत बने. वही कीटों से बचाव के लिए प्राकृतिक उपाय अपनाना बेहतर रहता है, जैसे नीम का घोल छिड़कना. लगभग 3 से 5 साल में केसर आम के पेड़ फल देना शुरू कर देते हैं, और एक बार उत्पादन शुरू होने के बाद यह कई सालों तक चलता रहता है.

बचत के साथ कमाई का भी शानदार मौका

केसर आम उगाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आर्थिक रूप से बेहद लाभदायक होता है. बाजार में केसर आम की कीमत अच्छी होती है, खासकर जब वह ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया हो. एक बार पेड़ तैयार हो जाने के बाद साल दर साल अच्छी आमदनी होती रहती है. इसके साथ ही आपको बाजार से महंगे और मिलावटी आम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती. यानी एक बार निवेश करके आप लंबे समय तक बचत और कमाई दोनों कर सकते हैं.

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