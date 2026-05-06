घर में कैसे उगाएं रेनबो मशरूम, इस आसान तरीके से रंगीन हो जाएगा गार्डन

Rainbow Mushrooms Growing Tips: आजकल लोग अपने घर के गार्डन में कुछ नया और हटकर ट्राई करना चाहते हैं और रेनबो मशरूम इसमें सबसे टॉप पर है. ये मशरूम न केवल दिखने में बेहद खूबसूरत और रंगीन होते हैं. बल्कि सेहत के लिए भी किसी सुपरफूड से कम नहीं हैं. इन्हें उगाना अब सिर्फ बड़े फार्म्स तक सीमित नहीं रहा बल्कि आप अपने घर के एक छोटे से कोने में भी इनकी खेती शुरू कर सकते हैं.

रेनबो मशरूम की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत ही कम जगह और कम मेहनत में तैयार हो जाते हैं. अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं और अपने बगीचे को थोड़ा कलरफुल और प्रीमियम लुक देना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. बस सही जानकारी के साथ आप भी अपने घर को एक मिनी मशरूम फार्म में बदल सकते हैं और अपनी रसोई के लिए ताजे मशरूम पा सकते हैं. जान लीजिए इसे उगाने का सही तरीका.

ऐसे उगाएं रेनबो मशरूम

रेनबो मशरूम उगाने के लिए आपको बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन कुछ बेसिक चीजों का होना जरूरी है. सबसे पहले आपको अच्छी क्वालिटी के स्पॉन्स यानी मशरूम के बीज और एक अच्छे माध्यम जैसे गेहूं के भूसे या लकड़ी के बुरादे की जरूरत होगी. जगह की बात करें तो मशरूम को सीधी धूप से नफरत होती है इसलिए आपको घर का कोई ऐसा कोना चुनना होगा .

जहां अंधेरा रहता हो और नमी बनी रहे. आप अपने स्टोर रूम या सीढ़ियों के नीचे की जगह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बस ध्यान रखें कि वहाँ वेंटिलेशन अच्छा हो जिससे मशरूम को ताजी हवा मिलती रहे. एक बार जब आप सही जगह और सामान जुटा लेते हैं. तो समझ लीजिए कि आपका आधा काम पूरा हो गया है और आप एक शानदार फसल की ओर बढ़ रहे हैं.

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बीजों की रोपाई की प्रोसेस

मशरूम उगाने की असली मेहनत इसके माध्यम यानी सब्सट्रेट को तैयार करने में होती है. सबसे पहले सूखे भूसे को गर्म पानी में अच्छे से उबाल लें जिससे वह पूरी तरह कीटाणुरहित हो जाए और फिर उसे सुखा लें जिससे बस हल्की नमी बची रहे. इसके बाद एक प्लास्टिक बैग लें और उसमें भूसे और मशरूम के बीजों की परतें बिछाना शुरू करें.

बैग को ऊपर से अच्छे से बांध दें और उसमें छोटे-छोटे छेद कर दें जिससे कि हवा अंदर जा सके. इन बैग्स को अगले कुछ हफ्तों के लिए अपने चुने हुए अंधेरे वाले स्थान पर छोड़ दें. इस दौरान आपको बस यह चेक करना है कि बैग में हल्का सफेद जाल जैसा दिखने लगे जिसे मायसेलियम कहते हैं. यही वह समय होता है जब मशरूम अपनी ग्रोथ शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है.

देखभाल के टिप्स

एक बार जब बैग में मशरूम की पिन्स दिखने लगें तो समझ जाइए कि आपकी मेहनत रंग ला रही है. इस समय आपको स्प्रे बोतल से दिन में दो बार हल्का पानी छिड़कना चाहिए. जिससे नमी का लेवल बना रहे. जैसे-जैसे ये बड़े होंगे इनके रेनबो शेड्स यानी खूबसूरत रंग उभर कर सामने आएंगे जो आपके गार्डन को जादुई बना देंगे.

जब मशरूम का ऊपर का हिस्सा पूरी तरह खुल जाए तो आप इन्हें हल्के हाथ से घुमाकर निकाल सकते हैं. घर के इस्तेमाल के अलावा आप इन्हें सुखाकर या ताजी फॉर्म में मार्केट में बेच भी सकते हैं क्योंकि प्रीमियम मशरूम की डिमांड हमेशा हाई रहती है.

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