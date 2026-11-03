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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरFarming Tips for Young Farmers: खेती करने वाले युवा किसानों के लिए 5 बड़ी सलाह, कोई नहीं बताएगा यह बात

Farming Tips for Young Farmers: खेती करने वाले युवा किसानों के लिए 5 बड़ी सलाह, कोई नहीं बताएगा यह बात

खेती में अच्छी कमाई के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है. सही फसल चुनने से लेकर सही मिट्टी जांच कराने और बाजार की मांग समझने जैसी 5 जरूरी बातें हर युवा किसान को जाननी चाहिए. आइये तो, जानते हैं

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 03 Nov 2026 05:14 PM (IST)
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आजकल बड़ी संख्या में युवा खेती को सिर्फ पारंपरिक काम नहीं, बल्कि कमाई और अपना कारोबार शुरू करने के एक अच्छे मौके के रूप में देख रहे हैं. नई तकनीक और आधुनिक तरीकों की मदद से खेती को पहले से बेहतर बनाया जा रहा है. पर खेती शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातों को समझना बेहद जरूरी है. कई बार सही जानकारी न होने की वजह से किसानों को मेहनत और पैसा लगाने के बाद भी नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे में अगर आप भी खेती करते हैं या इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखें.

बाजार की मांग देखकर चुनें फसल

किसी भी फसल की बुवाई करने से पहले यह जानना जरूरी है कि बाजार में उसकी कितनी मांग है. सिर्फ दूसरों को देखकर फसल न उगाएं. आसपास की मंडियों में उसके भाव, बिक्री और खरीदारों की जानकारी लें. इससे फसल बेचने में परेशानी कम होगी और अच्छी कीमत मिलने की संभावना बढ़ेगी.

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मिट्टी और अलग फसल की जांच कराएं

अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का स्वस्थ होना जरूरी है. इसलिए खेत में बिना जानकारी के खाद और उर्वरक डालने से बचें. मिट्टी की जांच कराने से पता चलता है कि उसमें किन पोषक तत्वों की कमी है. इसके आधार पर सही खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है. साथ ही लगातार एक ही फसल उगाने से मिट्टी की गुणवत्ता पर असर पड़ता है. मिट्टी को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं.इससे बचने के लिए फसल चक्र अपनाएं. यानी मौसम और मिट्टी के हिसाब से अलग-अलग फसलें उगाएं. इससे मिट्टी की सेहत बनी रहती है और एक ही फसल पर निर्भर रहने का जोखिम भी कम होता है.

यह भी पढ़ें : Agriculture Tips: यूरिया डालने के बाद भी फसल नहीं बढ़ रही? ये हो सकती हैं वजहें 

अच्छे बीज ,सही समय और खेती के खर्च  

खेती में बीज की गुणवत्ता बहुत मायने रखती है. हमेशा प्रमाणित और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज खरीदें. इसके साथ ही बुवाई का सही समय जानें और बीज उपचार जैसी जरूरी प्रक्रियाएं अपनाएं. इससे फसल को शुरुआत से बेहतर तरीके से बढ़ने में मदद मिलती है. किसान को सिर्फ फसल की पैदावार ही नहीं, बल्कि उस पर होने वाले खर्च का भी हिसाब रखना चाहिए. बीज, खाद, सिंचाई, मजदूरी और अन्य खर्चों को लिखकर रखें. फसल बेचने के बाद कुल कमाई से खर्च घटाकर मुनाफा समझें. इससे अगली फसल की योजना बनाना आसान होगा.

यह भी पढ़ें : Mustard Farming: सरसों की नई किस्म देगी 12 क्विंटल तक पैदावार, पाले का भी नहीं होगा डर 

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
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Published at : 03 Nov 2026 05:14 PM (IST)
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