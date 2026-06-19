हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरTea Farming At Home: अपने किचन गार्डन में कैसे कर सकते हैं चाय की खेती, जानें इसके लिए क्या-क्या जरूरी?

Tea Farming At Home: अपने किचन गार्डन में कैसे कर सकते हैं चाय की खेती, जानें इसके लिए क्या-क्या जरूरी?

Tea Farming At Home: चाय का पौधा घर की छत, बालकनी या किचन गार्डन में आसानी से उगाया जा सकता है. सही मिट्टी, हल्की धूप, नियमित देखभाल और खाद के साथ इसकी सफल खेती की जा सकती है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 19 Jun 2026 10:27 AM (IST)
Preferred Sources

Tea Farming At Home: सुबह उठते ही एक कड़क चाय यह तो हर भारतीय की जरूरत है. लेकिन क्या हो अगर वो चाय आपके अपने घर में उगाई हुई हो? सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह बिल्कुल मुमकिन है. चाय का पौधा यानी Camellia sinensis एक ऐसा पौधा है जिसे आप अपने घर की छत पर, बालकनी में या किचन गार्डन में उगा सकते हैं. इसके लिए बस जरूरत है तो थोड़ी सी जानकारी और थोड़ा सा धैर्य. आइए जानते हैं कि घर पर चाय की खेती करने के लिए क्या-क्या जरूरी है और कैसे शुरुआत करें?

सही पौधा और मिट्टी का चयन सबसे जरूरी

चाय की खेती के लिए सबसे पहले आपको चाय का पौधा यानी Camellia sinensis चाहिए. यह पौधा आपको किसी अच्छी नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा. साथ ही ये बीज से भी उगाया जा सकता है, लेकिन उसमें वक्त ज्यादा लगता है इसलिए नर्सरी से छोटा पौधा लाना सबसे आसान और सही तरीका है. अब बात करते हैं मिट्टी की चाय की तो यह पौधा थोड़ी अम्लीय यानी acidic मिट्टी में सबसे अच्छा उगता है.

मिट्टी का pH 5.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए. आप बगीचे की मिट्टी में थोड़ा कोकोपीट और थोड़ी रेत मिलाएं यह मिश्रण चाय के पौधे के लिए एकदम सही रहता है. वीके चीज का ध्यान रखना चाहिए की गमले में नीचे छेद जरूर होना चाहिए ताकि पानी रुके नहीं क्योंकि रुका हुआ पानी पौधे को बर्बाद कर देता है. 

यह भी पढ़ेंः Guava Farming Tips: अपने प्लॉट को कैसे बनाएं अमरूद का बगीचा, 2 बीघा में कितनी लागत से हो जाएगा काम?

धूप, पानी और तापमान इन तीनों का रखें पूरा ख्याल

चाय का पौधा न तो बहुत तेज धूप पसंद करता है और न ही बिल्कुल छाव. इसे हर दिन 4 से 6 घंटे की हल्की धूप चाहिए. सुबह की धूप इस पौधे के लिए सबसे अच्छी होती है. दोपहर की तेज धूप से इसे बचाएं वरना पत्तिया जल सकती हैं. साथ ही तापमान की बात करें तो चाय का पौधा 15°C से 30°C के बीच के मौसम में सबसे अच्छा बढ़ता है. इस पौधे को  रोज पानी देने की जरूरत नहीं है. बारिश का मौसम इस पौधे के लिए वरदान जैसा होता है, लेकिन गमले में पानी जमा न होने दें.

खाद और देखभाल का रखें पूरा ध्यान 

चाय के पौधे को नियमित खाद देना बहुत जरूरी है. हर महीने गमले में थोड़ी वर्मीकम्पोस्ट या गोबर की खाद मिलाएं. अगर पत्तिया पीली पड़ने लगें तो यह संकेत है कि पौधे को पोषण की जरूरत है. आप बाजार से नीम की खली भी ला सकते हैं और उसे मिट्टी में मिला सकते हैं यह पौधे को पोषण भी देती है और कीड़ों से भी बचाती है.साथ ही पौधे की छंटाई यानी pruning भी जरूरी है.

यह भी पढ़ेंः क्या होती है Grafting Technique? एक ही पेड़ पर उगाए जा सकते हैं कई तरह के आम

Published at : 19 Jun 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
Kitchen Garden Ideas Tea Farming At Home: Tea Plant Grow Tea Plant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Tea Farming At Home: अपने किचन गार्डन में कैसे कर सकते हैं चाय की खेती, जानें इसके लिए क्या-क्या जरूरी?
अपने किचन गार्डन में कैसे कर सकते हैं चाय की खेती, जानें इसके लिए क्या-क्या जरूरी?
एग्रीकल्चर
Paddy Mandi Rates 2026: किस मंडी में है धान की सबसे ज्यादा डिमांड? जाते ही हाथों हाथ बिक जाता है माल
किस मंडी में है धान की सबसे ज्यादा डिमांड? जाते ही हाथों हाथ बिक जाता है माल
एग्रीकल्चर
Turmeric Cultivation at Home : अपने कमरे में भी उगा सकते हैं हल्दी का पौधा, बस इन बातों का रखना होता है ध्यान
अपने कमरे में भी उगा सकते हैं हल्दी का पौधा, बस इन बातों का रखना होता है ध्यान
एग्रीकल्चर
अरहर की फसल से पाना है दोगुना उत्पादन? इन आसान बातों का बुवाई के समय रखें खास ध्यान
अरहर की फसल से पाना है दोगुना उत्पादन? इन आसान बातों का बुवाई के समय रखें खास ध्यान
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Shiv Sena Split: उद्धव की 'सेना' के बागी सैनिक! | Maharashtra Shiv Sena UBT Crisis | Uddhav | Shinde
Maharashtra Politics |Shiv Sena UBT Split: Uddhav Thackeray के 6 सांसद बागी, कैसे बचेगी पार्टी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
बिहार
झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद रार, अब RJD ने कांग्रेस को चेताया, कहा- अपने गिरेबां...
झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद रार, अब RJD ने कांग्रेस को चेताया, कहा- अपने गिरेबां...
विश्व
ABP Exclusive: पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, यूरोप में बैठकर दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
स्पोर्ट्स
‘गंभीर हटाओ, धोनी लाओ’, श्रीसंत के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कुछ कह दिया
‘गंभीर हटाओ, धोनी लाओ’, श्रीसंत के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कुछ कह दिया
साउथ सिनेमा
'पेद्दी' की रफ्तार पड़ी सुस्त, रिलीज के 15वें दिन किया सबसे कम कलेक्शन, लेकिन मेकर्स ने फिल्म की कमाई बढ़ाने की चल दी है चाल
घटती जा रही 'पेद्दी' की कमाई, रिलीज के 15वें दिन किया सबसे कम कलेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
जनरल नॉलेज
ऊंची-ऊंची छतों वाले पुराने घर हमेशा ठंडे क्यों रहते थे? हैरान कर देगा इसके पीछे का साइंस
ऊंची-ऊंची छतों वाले पुराने घर हमेशा ठंडे क्यों रहते थे? हैरान कर देगा इसके पीछे का साइंस
ऑटो
बाइक के साइलेंसर से निकल रहा है काला धुआं, समझ लीजिए खराब हो गई है यह चीज
बाइक के साइलेंसर से निकल रहा है काला धुआं, समझ लीजिए खराब हो गई है यह चीज
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget