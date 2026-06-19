अपने किचन गार्डन में कैसे कर सकते हैं चाय की खेती, जानें इसके लिए क्या-क्या जरूरी?

Tea Farming At Home: सुबह उठते ही एक कड़क चाय यह तो हर भारतीय की जरूरत है. लेकिन क्या हो अगर वो चाय आपके अपने घर में उगाई हुई हो? सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह बिल्कुल मुमकिन है. चाय का पौधा यानी Camellia sinensis एक ऐसा पौधा है जिसे आप अपने घर की छत पर, बालकनी में या किचन गार्डन में उगा सकते हैं. इसके लिए बस जरूरत है तो थोड़ी सी जानकारी और थोड़ा सा धैर्य. आइए जानते हैं कि घर पर चाय की खेती करने के लिए क्या-क्या जरूरी है और कैसे शुरुआत करें?

सही पौधा और मिट्टी का चयन सबसे जरूरी

चाय की खेती के लिए सबसे पहले आपको चाय का पौधा यानी Camellia sinensis चाहिए. यह पौधा आपको किसी अच्छी नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा. साथ ही ये बीज से भी उगाया जा सकता है, लेकिन उसमें वक्त ज्यादा लगता है इसलिए नर्सरी से छोटा पौधा लाना सबसे आसान और सही तरीका है. अब बात करते हैं मिट्टी की चाय की तो यह पौधा थोड़ी अम्लीय यानी acidic मिट्टी में सबसे अच्छा उगता है.

मिट्टी का pH 5.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए. आप बगीचे की मिट्टी में थोड़ा कोकोपीट और थोड़ी रेत मिलाएं यह मिश्रण चाय के पौधे के लिए एकदम सही रहता है. वीके चीज का ध्यान रखना चाहिए की गमले में नीचे छेद जरूर होना चाहिए ताकि पानी रुके नहीं क्योंकि रुका हुआ पानी पौधे को बर्बाद कर देता है.

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धूप, पानी और तापमान इन तीनों का रखें पूरा ख्याल

चाय का पौधा न तो बहुत तेज धूप पसंद करता है और न ही बिल्कुल छाव. इसे हर दिन 4 से 6 घंटे की हल्की धूप चाहिए. सुबह की धूप इस पौधे के लिए सबसे अच्छी होती है. दोपहर की तेज धूप से इसे बचाएं वरना पत्तिया जल सकती हैं. साथ ही तापमान की बात करें तो चाय का पौधा 15°C से 30°C के बीच के मौसम में सबसे अच्छा बढ़ता है. इस पौधे को रोज पानी देने की जरूरत नहीं है. बारिश का मौसम इस पौधे के लिए वरदान जैसा होता है, लेकिन गमले में पानी जमा न होने दें.

खाद और देखभाल का रखें पूरा ध्यान

चाय के पौधे को नियमित खाद देना बहुत जरूरी है. हर महीने गमले में थोड़ी वर्मीकम्पोस्ट या गोबर की खाद मिलाएं. अगर पत्तिया पीली पड़ने लगें तो यह संकेत है कि पौधे को पोषण की जरूरत है. आप बाजार से नीम की खली भी ला सकते हैं और उसे मिट्टी में मिला सकते हैं यह पौधे को पोषण भी देती है और कीड़ों से भी बचाती है.साथ ही पौधे की छंटाई यानी pruning भी जरूरी है.

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