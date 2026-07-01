अभिषेक बनर्जी के घर पर हमला, पत्थर फेंकने का दावा, TMC सांसद बोले - 'अब बंगाल में...'

टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सीसीटीवी पोस्ट करके दावा किया कि एक व्यक्ति ने उनके घर पर पत्थर से हमला किया है. इसको लेकर उन्होंने पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब बंगाल में हिंसा को सामान्य बात बना दिया गया है.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि राज्य में हिंसा को सामान्य बना दिया गया है और अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है. टीएमसी सांसद ने पोस्ट में दावा किया कि मंगलवार (30 जून) की सुबह बाइक से आए एक शख्स ने उनके परिवार के घर के बाहर पहली मंजिल की खिड़कियों पर पत्थर फेंके, जिससे शीशे टूट गए. उन्होंने इसे केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि हिंसा के संस्थागत रूप लेने का मामला बताया.

Bengal is witnessing the complete normalisation of violence under @BJP4India’s GOONDA RAJ.



In the early hours of this morning, an individual arrived outside my family’s residence, stopped his bike and repeatedly hurled a large stone at my home, shattering the first floor… pic.twitter.com/7D9lve0cHS — Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) June 30, 2026

टीएमसी नेता ने लगाये गंभीर आरोप

टीएमसी नेता ने पुलिस पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा, जब घटना हुई, तब पुलिस कहां थी और किसके इशारे पर आरोपी ने इस तरह का हमला किया. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में ऐसा माहौल बन गया है, जहां अपराध करने वाले लोगों को यह भरोसा रहता है कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल जाएगा. उन्होंने हिंसा की घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए.

8 की गिरफ्तारी, 20 दिनों तक FIR का इंतजार और एक सवाल…, शक की सुई चंपत राय पर ही क्यों अटकी?

बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

अभिषेक बनर्जी ने पोस्ट में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में हिंसा और गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों की वजह से ही अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं.

उन्होंने पश्चिम बंगाल में हाल ही में पारित ‘वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026’ का भी जिक्र किया. उन्होंने सवाल किया कि क्या यह कानून उन लोगों पर भी लागू होगा, जिन पर भाजपा समर्थित होने के आरोप लगाए जाते हैं. बनर्जी ने कहा कि राज्य की मौजूदा स्थिति को देखकर वह चिंतित और परेशान हैं.

‘सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा’, E20 को एक्सपेरिमेंट बताने वाले दावे पर सरकार का बड़ा बयान