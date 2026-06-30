घर के आंगन में उगाएं मोरिंगा, न्यूट्रिशन से भरपूर है यह पौधा, जान लें पूरी प्रोसेस
Moringa Growing Tips: अपने घर के आंगन या किचन गार्डन में न्यूट्रिशन से भरपूर मोरिंगा का पौधा उगाना बेहद आसान है. इस पौधे को लगाने से जुड़ी पूरी प्रोसेस जान लीजिए.
Moringa Growing Tips: आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर काफी सजग हो गए हैं. और यही वजह है कि घरों में छोटे-छोटे किचन गार्डन बनाने का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है. अगर आप भी अपने घर की खाली जगह या आंगन का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं. तो मोरिंगा यानी सहजन का पौधा लगाना एक बेस्ट आइडिया है. मोरिंगा को दुनिया भर में एक सुपरफूड माना जाता है.
क्योंकि इसकी पत्तियों से लेकर इसके फल और फूलों तक में न्यूट्रिशन का खजाना छुपा होता है. इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिंस, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. जो इम्युनिटी बढ़ाने में मददगार हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे घर पर उगाना और इसकी देखभाल करना बेहद आसान है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने घर के आंगन में इस पौधे को आसानी से लगा सकते हैं. जान लें इसका सही तरीका.
घर के आंगन ऐसे उगाएं मोरिंगा
मोरिंगा के पौधे को आप बीज या कटिंग दोनों ही तरीकों से बहुत आसानी से उगा सकते हैं. अगर आप इसे बीज से लगा रहे हैं. तो अच्छी क्वालिटी के बीजों को रातभर पानी में भिगोकर रख दें. जिससे वे जल्दी अंकुरित हो सकें. आंगन की जमीन में या फिर कम से कम 12 से 16 इंच के बड़े गमले में जिसमें पानी न रुके उसमें मिट्टी तैयार करें.
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मिट्टी में सामान्य बगीचे की मिट्टी के साथ 30 से 40 फीसदी गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट अच्छे से मिला लें. इसके बाद बीज को करीब एक इंच गहराई में बो दें. अगर आप टहनी से लगा रहे हैं. तो किसी पेड़ की एक-दो फीट लंबी मोटी डाल लेकर सीधे मिट्टी में लगा दें कुछ ही दिनों में उसमें नई पत्तियां आने लगेंगी.
पौधे की देखभाल के टिप्स
मोरिंगा एक ऐसा रफ-एंड-टफ पौधा है जिसे बहुत ज्यादा तामझाम या देखभाल की जरूरत नहीं होती है. इसे बढ़ने के लिए अच्छी और सीधी धूप की जरूरत होती है. इसलिए इसे आंगन के ऐसे कोने में लगाएं जहां दिनभर में कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आती हो. इसमें पानी तभी डालें जब ऊपर की मिट्टी सूखी हुई दिखाई दे. क्योंकि ज्यादा पानी से इसकी जड़ें सड़ सकती हैं.
कटाई-छंटाई के तरीके
जब पौधा तीन-चार फीट का हो जाए तो ऊपर से इसकी कटाई-छंटाई कर दें. ऐसा करने से पौधा ऊपर की तरफ बहुत लंबा भागने के बजाय नीचे से घना और झाड़ीदार बनेगा. इससे आपको घर पर ही ढेर सारी ताजी हरी पत्तियां और फलियां तोड़ने को मिलेंगी.
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