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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरघर के आंगन में उगाएं मोरिंगा, न्यूट्रिशन से भरपूर है यह पौधा, जान लें पूरी प्रोसेस

घर के आंगन में उगाएं मोरिंगा, न्यूट्रिशन से भरपूर है यह पौधा, जान लें पूरी प्रोसेस

Moringa Growing Tips: अपने घर के आंगन या किचन गार्डन में न्यूट्रिशन से भरपूर मोरिंगा का पौधा उगाना बेहद आसान है. इस पौधे को लगाने से जुड़ी पूरी प्रोसेस जान लीजिए.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 30 Jun 2026 06:25 PM (IST)
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Moringa Growing Tips: आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर काफी सजग हो गए हैं. और यही वजह है कि घरों में छोटे-छोटे किचन गार्डन बनाने का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है. अगर आप भी अपने घर की खाली जगह या आंगन का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं. तो मोरिंगा यानी सहजन का पौधा लगाना एक बेस्ट आइडिया है. मोरिंगा को दुनिया भर में एक सुपरफूड माना जाता है. 

क्योंकि इसकी पत्तियों से लेकर इसके फल और फूलों तक में न्यूट्रिशन का खजाना छुपा होता है. इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिंस, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. जो इम्युनिटी बढ़ाने में मददगार हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे घर पर उगाना और इसकी देखभाल करना बेहद आसान है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने घर के आंगन में इस पौधे को आसानी से लगा सकते हैं. जान लें इसका सही तरीका. 

घर के आंगन ऐसे उगाएं मोरिंगा 

मोरिंगा के पौधे को आप बीज या कटिंग दोनों ही तरीकों से बहुत आसानी से उगा सकते हैं. अगर आप इसे बीज से लगा रहे हैं. तो अच्छी क्वालिटी के बीजों को रातभर पानी में भिगोकर रख दें. जिससे वे जल्दी अंकुरित हो सकें. आंगन की जमीन में या फिर कम से कम 12 से 16 इंच के बड़े गमले में जिसमें पानी न रुके उसमें मिट्टी तैयार करें. 

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मिट्टी में सामान्य बगीचे की मिट्टी के साथ 30 से 40 फीसदी गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट अच्छे से मिला लें. इसके बाद बीज को करीब एक इंच गहराई में बो दें. अगर आप टहनी से लगा रहे हैं. तो किसी पेड़ की एक-दो फीट लंबी मोटी डाल लेकर सीधे मिट्टी में लगा दें कुछ ही दिनों में उसमें नई पत्तियां आने लगेंगी.

पौधे की देखभाल के टिप्स 

मोरिंगा एक ऐसा रफ-एंड-टफ पौधा है जिसे बहुत ज्यादा तामझाम या देखभाल की जरूरत नहीं होती है. इसे बढ़ने के लिए अच्छी और सीधी धूप की जरूरत होती है. इसलिए इसे आंगन के ऐसे कोने में लगाएं जहां दिनभर में कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आती हो. इसमें पानी तभी डालें जब ऊपर की मिट्टी सूखी हुई दिखाई दे. क्योंकि ज्यादा पानी से इसकी जड़ें सड़ सकती हैं. 

कटाई-छंटाई के तरीके

जब पौधा तीन-चार फीट का हो जाए तो ऊपर से इसकी कटाई-छंटाई कर दें. ऐसा करने से पौधा ऊपर की तरफ बहुत लंबा भागने के बजाय नीचे से घना और झाड़ीदार बनेगा. इससे आपको घर पर ही ढेर सारी ताजी हरी पत्तियां और फलियां तोड़ने को मिलेंगी.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 30 Jun 2026 06:24 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Moringa Farming News
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