किसान सारथी ऐप बना किसानों का दोस्त, घर बैठे दे रहा मौसम लेकर मंडी तक की जानकारी

Kisan Sarthi: अब खेती-किसानी भी पूरी तरह से हाईटेक और स्मार्ट हो चुकी है. पहले के समय में किसानों को मौसम का हाल जानने या मंडियों के ताजा भाव पता करने के लिए काफी परेशान होना पड़ता था. लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है. भारत सरकार का किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म देश के अन्नदाताओं के लिए एक सच्चा दोस्त बनकर आया है.

यह एक ऐसा डिजिटल प्लेटफाॅर्म है जो किसानों को घर बैठे उनके मोबाइल पर ही खेती से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट दे रहा है. इसकी सबसे खास बात यह है कि किसान अपनी स्थानीय भाषा में वैज्ञानिकों से सीधे बातचीत करके अपनी फसलों की समस्याओं का तुरंत समाधान पा रहे हैं.

एक ही जगह मौसम, मंडी और फसलों की जानकारी

किसान सारथी प्लेटफॉर्म और ऐप की मदद से अब किसानों को अलग-अलग जगहों पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है. इस डिजिटल सिस्टम पर किसानों को आने वाले मौसम का एकदम सटीक पूर्वानुमान मिल जाता है. जिससे वे भारी बारिश या सूखे के हिसाब से अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकते हैं. इसके साथ ही, देश भर की प्रमुख मंडियों में फसलों के क्या दाम चल रहे हैं.

इसकी लाइव अपडेट भी यहां आसानी से उपलब्ध है. इससे किसान बिचौलियों के चंगुल से बचकर अपनी उपज को सही समय और सही दाम पर बेच पा रहे हैं. इसके अलावा बुवाई से लेकर कटाई तक किस समय कौन सी खाद डालनी है और कौन सी दवा का छिड़काव करना है इसकी पूरी गाइडलाइन यहां मिल जाती है.

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अपनी भाषा में वैज्ञानिकों से सीधी बात

इस प्लेटफॉर्म का सबसे बेहतरीन और सबसे दमदार फीचर है किसानों का कृषि वैज्ञानिकों के साथ सीधा कनेक्शन. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक इस सिस्टम के जरिए सीधे किसानों से जुड़े रहते हैं. अगर फसल में कोई बीमारी या कीड़ा लग जाए. तो किसान अपनी क्षेत्रीय भाषा में सीधे विशेषज्ञों से बात करके या फोटो-वीडियो शेयर करके उसका तुरंत इलाज जान सकते हैं.

यह पूरी तरह से कस्टमाइज्ड एडवाइजरी सिस्टम है, यानी जिस किसान को जो समस्या है, उसे उसी के हिसाब से सटीक और पर्सनल जानकारी दी जाती है. इस तकनीक ने दूर-दराज के गांवों में बैठे किसानों को भी देश के बड़े-बड़े एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स से सीधे जोड़ दिया है.

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