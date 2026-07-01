हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकिसान सारथी ऐप बना किसानों का दोस्त, घर बैठे दे रहा मौसम लेकर मंडी तक की जानकारी

किसान सारथी ऐप बना किसानों का दोस्त, घर बैठे दे रहा मौसम लेकर मंडी तक की जानकारी

Kisan Sarthi: डिजिटल भारत में किसान सारथी प्लेटफॉर्म किसानों के लिए बड़ा मददगार साबित हो रहा है. इसके जरिए घर बैठे मोबाइल पर ही मौसम के पूर्वानुमान से लेकर मंडियों जानकारी तुरंत मिल जाती है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 01 Jul 2026 07:37 AM (IST)
Preferred Sources

Kisan Sarthi: अब खेती-किसानी भी पूरी तरह से हाईटेक और स्मार्ट हो चुकी है. पहले के समय में किसानों को मौसम का हाल जानने या मंडियों के ताजा भाव पता करने के लिए काफी परेशान होना पड़ता था. लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है. भारत सरकार का किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म देश के अन्नदाताओं के लिए एक सच्चा दोस्त बनकर आया है. 

यह एक ऐसा डिजिटल प्लेटफाॅर्म है जो किसानों को घर बैठे उनके मोबाइल पर ही खेती से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट दे रहा है. इसकी सबसे खास बात यह है कि किसान अपनी स्थानीय भाषा में वैज्ञानिकों से सीधे बातचीत करके अपनी फसलों की समस्याओं का तुरंत समाधान पा रहे हैं. 

एक ही जगह मौसम, मंडी और फसलों की जानकारी

किसान सारथी प्लेटफॉर्म और ऐप की मदद से अब किसानों को अलग-अलग जगहों पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है. इस डिजिटल सिस्टम पर किसानों को आने वाले मौसम का एकदम सटीक पूर्वानुमान मिल जाता है. जिससे वे भारी बारिश या सूखे के हिसाब से अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकते हैं. इसके साथ ही, देश भर की प्रमुख मंडियों में फसलों के क्या दाम चल रहे हैं. 

इसकी लाइव अपडेट भी यहां आसानी से उपलब्ध है. इससे किसान बिचौलियों के चंगुल से बचकर अपनी उपज को सही समय और सही दाम पर बेच पा रहे हैं. इसके अलावा बुवाई से लेकर कटाई तक किस समय कौन सी खाद डालनी है और कौन सी दवा का छिड़काव करना है इसकी पूरी गाइडलाइन यहां मिल जाती है.

यह भी पढ़ें: घर के आंगन में उगाएं मोरिंगा, न्यूट्रिशन से भरपूर है यह पौधा, जान लें पूरी प्रोसेस

अपनी भाषा में वैज्ञानिकों से सीधी बात

इस प्लेटफॉर्म का सबसे बेहतरीन और सबसे दमदार फीचर है किसानों का कृषि वैज्ञानिकों के साथ सीधा कनेक्शन. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक इस सिस्टम के जरिए सीधे किसानों से जुड़े रहते हैं. अगर फसल में कोई बीमारी या कीड़ा लग जाए. तो किसान अपनी क्षेत्रीय भाषा में सीधे विशेषज्ञों से बात करके या फोटो-वीडियो शेयर करके उसका तुरंत इलाज जान सकते हैं. 

यह पूरी तरह से कस्टमाइज्ड एडवाइजरी सिस्टम है, यानी जिस किसान को जो समस्या है, उसे उसी के हिसाब से सटीक और पर्सनल जानकारी दी जाती है. इस तकनीक ने दूर-दराज के गांवों में बैठे किसानों को भी देश के बड़े-बड़े एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स से सीधे जोड़ दिया है.

यह भी पढ़ें: ढूंढने से भी नहीं मिलेगा एक भी खरपतवार, धान की बुवाई के 10 दिन बाद करें इस सस्ती दवा का छिड़काव

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 01 Jul 2026 06:46 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Farming Tips Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
किसान सारथी ऐप बना किसानों का दोस्त, घर बैठे दे रहा मौसम लेकर मंडी तक की जानकारी
किसान सारथी ऐप बना किसानों का दोस्त, घर बैठे दे रहा मौसम लेकर मंडी तक की जानकारी
एग्रीकल्चर
घर के आंगन में उगाएं मोरिंगा, न्यूट्रिशन से भरपूर है यह पौधा, जान लें पूरी प्रोसेस
घर के आंगन में उगाएं मोरिंगा, न्यूट्रिशन से भरपूर है यह पौधा, जान लें पूरी प्रोसेस
एग्रीकल्चर
ढूंढने से भी नहीं मिलेगा एक भी खरपतवार, धान की बुवाई के 10 दिन बाद करें इस सस्ती दवा का छिड़काव
ढूंढने से भी नहीं मिलेगा एक भी खरपतवार, धान की बुवाई के 10 दिन बाद करें इस सस्ती दवा का छिड़काव
एग्रीकल्चर
किस सीजन में कर सकते हैं कीवी की खेती, लाखों रुपये की होगी इनकम
किस सीजन में कर सकते हैं कीवी की खेती, लाखों रुपये की होगी इनकम
Advertisement

वीडियोज

India's fastest SUV is here at just Rs.18.17 lakh. Tata Sierra EV Full Review
Sairaab: Ishan ने लौटाया Nayanika का खोया मुस्कुराना, 'Sairaab' में शुरू हुई नई कहानी!
Skoda Kodiaq RS 2026 India review | #skoda #skodakodiaqrs #autolive
Tata Sierra EV vs Mahindra BE6 | Auto Live #tatasierraev #mahindrabe6 #sierra
Delhi की नई EV Policy 2026 लागू! अब Petrol Bike और Auto होंगे बंद? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सिंधु जल पर भारत ने दिखाई आंख तो PAK में हाहाकार, घुटनों पर आयी शहबाज सरकार, नई दिल्ली से की ये अपील
सिंधु जल पर भारत ने दिखाई आंख तो PAK में हाहाकार, घुटनों पर आयी शहबाज सरकार, नई दिल्ली से की ये अपील
विश्व
ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को झटका, जन्मसिद्ध नागरिकता पर आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द
ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को झटका, जन्मसिद्ध नागरिकता पर आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: तेज प्रताप यादव ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, वीणा मानवी को बनाया प्रत्याशी
बांकीपुर उपचुनाव: तेज प्रताप यादव ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, वीणा मानवी को बनाया प्रत्याशी
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
बॉलीवुड
Monday BO Collection: मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
विश्व
Explained: जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक... क्या-क्या कमाल किए?
जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक बड़े कमाल
इंडिया
Operation Sindoor: '1000 पाकिस्तानी ड्रोन ने सिखाया सबक... जाते-जाते जनरल द्विवेदी ने बदल दी भारतीय सेना की पूरी War Strategy'
'1000 पाक ड्रोन ने सिखाया सबक... जाते-जाते जनरल द्विवेदी ने बदल दी भारतीय सेना की War Strategy'
इंडिया
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget