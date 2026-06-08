अपने किचन गार्डन में ही उगा सकते हैं सभी तरह के मसाले, जान लें तरीका 

Kitchen Garden Spices: आजकल लोग बाजार में मिलने वाले मसाले की जगह घर पर उगाए गए ताजा और ऑर्गेनिक मसाले को ज्यादा पसंद करने लगे हैं. यही वजह है कि किचन गार्डन का चलन भी तेजी से बढ़ता जा रहा है. आमतौर पर लोग घर में धनिया, पुदीना या मेथी जैसे मसाले उगाते हैं, लेकिन कुछ मसाले ऐसे भी हैं जिन्हें गमले, ग्रो बैग या छोटे बगीचे में आसानी से उगाए जा सकता है. चलिए अब आपको बताते हैं कि आप किचन गार्डन में कौन-कौन से तरीके के मसाले उगा सकते हैं और इन्हें उगाने का तरीका क्या है.

धनिया उगाना है सबसे आसन

धनिया घर में उगाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय पौधे में से एक है. इसके बीज बड़े या मीडियम साइज के गमले में अच्छी मिट्टी भरकर बीज बोए जा सकते हैं. पौधे को नियमित पानी और हल्की धूप की जरूरत होती है. अगर पौधे को फूल आने और बीज बनने तक बढ़ने दिया जाए तो बाद में इन्हीं बीजों से धनिया मसाला तैयार किया जा सकता है.

घर पर तैयार करें पापरिका

पापरिका कोई अलग पौधा नहीं, बल्कि खास प्रकार की मीठी लाल मिर्च को सुखाकर और पीसकर बनाए जाने वाला मसाला है. इसके लिए मिर्च के पौधे गमले में लगाए जा सकते हैं. पौधे को धूप और पोषक तत्व मिलने पर अच्छी पैदावार भी होती है. मिर्ची सूखने के बाद उसे पीसकर घर पर पापरिका तैयार किया जा सकता है.

जीरा भी उगाया जा सकता है

जीरा भारतीय रसोई का बहुत जरूरी मसाला होता है. इसके पौधे को गर्म मौसम और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की जरूरत होती है. बीज बोने के बाद पौधा बढ़ता है और बाद में उसमें बीज जाते हैं, जिन्हें सुखाकर मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.

केसर की खेती भी संभव

दुनिया के सबसे महंगे मसाले में शामिल केसर भी घर पर उगाया जा सकता है. यह एक विशेष प्रकार के क्रोकस फूल से प्राप्त होता है. फूल के अंदर मौजूद लाल रंग के रेशों को सावधानी से निकालकर सुखाया जाता है और यही केसर कहलाता है. हालांकि इसकी खेती के लिए सही मौसम और थोड़ी एक्स्ट्रा देखभाल की जरूरत होती है.

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हल्दी और अदरक भी है अच्छा ऑप्शन

हल्दी और अदरक जमीन के अंदर उगने वाले मसाले हैं. इन्हें ग्रो बैग या गमले में आसानी से लगाया जा सकता है. हल्की धूप में मिट्टी और नियमित सिंचाई से पौधे अच्छी तरह विकसित होते हैं. कुछ महीनों बाद उनकी गांठों को निकालकर उपयोग किया जा सकता है.

मेथी और सौंफ भी हुआ सकते हैं

मेथी के बीज उथले गमले में आसानी से उग जाते हैं. इसकी पत्तियां और बीज दोनों उपयोगी होते हैं. वहीं सौंफ के पौधे के लिए मिट्टी में रेत, कोकोपीट और ऑर्गेनिक खाद मिलना फायदेमंद माना जाता है. पौधे पर आने वाले बीजों को सुखाकर मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.

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