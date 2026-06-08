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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरKitchen Garden Spices: अपने किचन गार्डन में ही उगा सकते हैं सभी तरह के मसाले, जान लें तरीका 

Kitchen Garden Spices: अपने किचन गार्डन में ही उगा सकते हैं सभी तरह के मसाले, जान लें तरीका 

Kitchen Garden Spices: आमतौर पर लोग घर में धनिया, पुदीना या मेथी जैसे मसाले उगाते हैं, लेकिन कुछ मसाले ऐसे भी हैं जिन्हें गमले, ग्रो बैग या छोटे बगीचे में आसानी से उगाए जा सकता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 08 Jun 2026 11:45 AM (IST)
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Kitchen Garden Spices: आजकल लोग बाजार में मिलने वाले मसाले की जगह घर पर उगाए गए ताजा और ऑर्गेनिक मसाले को ज्यादा पसंद करने लगे हैं. यही वजह है कि किचन गार्डन का चलन भी तेजी से बढ़ता जा रहा है. आमतौर पर लोग घर में धनिया, पुदीना या मेथी जैसे मसाले उगाते हैं, लेकिन कुछ मसाले ऐसे भी हैं जिन्हें गमले, ग्रो बैग या छोटे बगीचे में आसानी से उगाए जा सकता है. चलिए अब आपको बताते हैं कि आप किचन गार्डन में कौन-कौन से तरीके के मसाले उगा सकते हैं और इन्हें उगाने का तरीका क्या है. 

धनिया उगाना है सबसे आसन 

धनिया घर में उगाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय पौधे में से एक है. इसके बीज बड़े या मीडियम साइज के गमले में अच्छी मिट्टी भरकर बीज बोए जा सकते हैं. पौधे को नियमित पानी और हल्की धूप की जरूरत होती है. अगर पौधे को फूल आने और बीज बनने तक बढ़ने दिया जाए तो बाद में इन्हीं बीजों से धनिया मसाला तैयार किया जा सकता है. 

घर पर तैयार करें पापरिका 

पापरिका कोई अलग पौधा नहीं, बल्कि खास प्रकार की मीठी लाल मिर्च को सुखाकर और पीसकर बनाए जाने वाला मसाला है. इसके लिए मिर्च के पौधे गमले में लगाए जा सकते हैं. पौधे को धूप और पोषक तत्व मिलने पर अच्छी पैदावार भी होती है. मिर्ची सूखने के बाद उसे पीसकर घर पर पापरिका तैयार किया जा सकता है. 

जीरा भी उगाया जा सकता है 

जीरा भारतीय रसोई का बहुत जरूरी मसाला होता है. इसके पौधे को गर्म मौसम और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की जरूरत होती है. बीज बोने के बाद पौधा बढ़ता है और बाद में उसमें बीज जाते हैं, जिन्हें सुखाकर मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.

केसर की खेती भी संभव

दुनिया के सबसे महंगे मसाले में शामिल केसर भी घर पर उगाया जा सकता है. यह एक विशेष प्रकार के क्रोकस फूल से प्राप्त होता है. फूल के अंदर मौजूद लाल रंग के रेशों को सावधानी से निकालकर सुखाया जाता है और यही केसर कहलाता है. हालांकि इसकी खेती के लिए सही मौसम और थोड़ी एक्स्ट्रा देखभाल की जरूरत होती है.

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हल्दी और अदरक भी है अच्छा ऑप्शन 

हल्दी और अदरक जमीन के अंदर उगने वाले मसाले हैं. इन्हें ग्रो बैग या गमले में आसानी से लगाया जा सकता है. हल्की धूप में मिट्टी और नियमित सिंचाई से पौधे अच्छी तरह विकसित होते हैं. कुछ महीनों बाद उनकी गांठों को निकालकर उपयोग किया जा सकता है. 

मेथी और सौंफ भी हुआ सकते हैं 

मेथी के बीज उथले गमले में आसानी से उग जाते हैं. इसकी पत्तियां और बीज दोनों उपयोगी होते हैं. वहीं सौंफ के पौधे के लिए मिट्टी में रेत, कोकोपीट और ऑर्गेनिक खाद मिलना फायदेमंद माना जाता है. पौधे पर आने वाले बीजों को सुखाकर मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 08 Jun 2026 11:45 AM (IST)
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