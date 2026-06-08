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महिला किसानों की किस्मत बदल देगी नमो ड्रोन दीदी योजना, जान लीजिए कैसे मिलेगा फायदा?

Namo Drone Didi Yojana: नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त ड्रोन पायलट ट्रेनिंग और ड्रोन खरीद पर 80 परसेंट तक की बड़ी सब्सिडी मिल रही है. जाने कैसे करना होगा आवेदन.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 08 Jun 2026 06:53 AM (IST)
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Namo Drone Didi Yojana: भारतीय कृषि क्षेत्र को पूरी तरह डिजिटल और हाईटेक बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में देश की ग्रामीण महिलाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को मजबूत बनाने के लिए 'नमो ड्रोन दीदी योजना' की शुरुआत की गई है. यह योजना न केवल महिला किसानों को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि पारंपरिक खेती के तौर-तरीकों को भी पूरी तरह से बदल रही है. 

इसके तहत महिलाओं को खेतों में कीटनाशकों और फर्टिलाइजर्स के छिड़काव के लिए मॉडर्न ड्रोन उड़ाने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है. इस शानदार पहल से ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं को रोजगार के नए और बेहतरीन मौके मिल रहे हैं. जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है.

सरकार से मिलती है भारी-भरकम सब्सिडी 

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि ड्रोन खरीदने का पूरा खर्च महिलाओं या उनके ग्रुप को खुद नहीं उठाना पड़ता है. सरकार की तरफ से ड्रोन और उसके पूरे कंपोनेंट्स की खरीद पर करीब 80 परसेंट तक की बंपर सब्सिडी दी जा रही है, जिसकी अधिकतम सीमा 8 लाख रुपये तक तय की गई है. इसके अलावा बाकी बची हुई रकम को भी बेहद आसान किस्तों में बैंक लोन के जरिए अरेंज कराया जाता है. 

फ्री में दी जाती है ट्रेनिंग

सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि चयनित महिलाओं को सरकार की तरफ से 15 दिनों की स्पेशल ड्रोन पायलट ट्रेनिंग और एग्रीकल्चरल छिड़काव का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में कराया जाता है, जिसके बाद उन्हें एक ऑथराइज्ड ड्रोन पायलट का सर्टिफिकेट भी मिलता है.

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 ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल के फायदे

खेती-किसानी में इस जादुई ड्रोन तकनीक को शामिल करने से किसानों का काम बेहद आसान और सुरक्षित हो गया है. पहले जिस खेत में फर्टिलाइजर छिड़कने में घंटों का समय और भारी मजदूरी लगती थी, अब ड्रोन की मदद से वह काम मात्र 10 से 15 मिनट में पूरी सटीकता के साथ हो जाता है. इससे पानी, समय और महंगी दवाओं की बड़ी बचत होती है. 

इतनी हो सकती है कमाई

कमाई के लिहाज से देखें तो ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ये ड्रोन दीदियां अपने और आस-पास के गांवों के खेतों में किराए पर ड्रोन चलाकर हर महीने 15 से 25 हजार रुपये तक की एक्स्ट्रा इनकम बहुत ही आसानी से जनरेट कर सकती हैं. जिससे उनका पूरा परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 08 Jun 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Government Scheme Schemes For Farmers Namo Drone Didi Yojana
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