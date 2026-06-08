कितने रुपये में आती है एक सालीवाल गाय? 300 दिन में देती है 3000 लीटर दूध 

Sahiwal Cow: अगर आप डेयरी फार्मिंग शुरू करने की सोच रहे हैं या दूध के व्यवसाय से अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो साहीवाल गाय आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है. भारत की सबसे लोकप्रिय देसी नस्लों में गिनी जाने वाली साहीवाल गाय अपनी अधिक दूध देने की क्षमता और कम देखभाल की जरूरत के लिए जानी जाती है. यही वजह है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कई अन्य राज्यों के किसान इस नस्ल को तेजी से अपना रहे हैं.

खास बात यह है कि साहीवाल गाय का दूध अच्छी गुणवत्ता वाला माना जाता है, जिसमें फैट की मात्रा भी अच्छी होती है. यही कारण है कि बाजार में इसके दूध की मांग हमेशा बनी रहती है. बताया जाता है कि यह गाय पाकिस्तान के साहीवाल जिले से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसका नाम साहीवाल रखा गया है. वहीं डेयरी कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि सही देखभाल के साथ यह गाय किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

300 दिन में देती है करीब 3000 लीटर दूध

साहीवाल गाय की सबसे बड़ी खासियत इसकी दूध उत्पादन क्षमता है. आमतौर पर एक स्वस्थ साहीवाल गाय एक दुग्धकाल में लगभग 3000 लीटर तक दूध दे सकती है. इसका दुग्धकाल करीब 300 दिनों का माना जाता है. यानी यह औसतन 8 से 10 लीटर तक दूध प्रतिदिन दे सकती है, जबकि अच्छी नस्ल और बेहतर देखभाल की स्थिति में कुछ गायें इससे भी ज्यादा दूध देती हैं. यही वजह है कि इसे भारत की सबसे अच्छी देसी दुधारू नस्लों में गिना जाता है. साथ ही गर्मी और बदलते मौसम को सहन करने की क्षमता भी इस नस्ल को अन्य कई गायों से अलग बनाती है.

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साहीवाल गाय की कीमत कितनी होती है?

साहीवाल गाय की कीमत उसकी उम्र, स्वास्थ्य, दूध देने की क्षमता और नस्ल की शुद्धता पर निर्भर करती है. सामान्य तौर पर एक अच्छी साहीवाल गाय की कीमत 60 हजार रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये या उससे अधिक तक हो सकती है. साथ ही अगर गाय पहली या दूसरी बार बछड़ा दे चुकी है और अच्छा दूध उत्पादन कर रही है, तो उसकी कीमत और बढ़ सकती है. खरीदारी करते समय गाय के स्वास्थ्य, टीकाकरण और दूध उत्पादन की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो.

कम खर्च में ज्यादा फायदा दे सकती है यह नस्ल

साहीवाल गाय को पालने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि यह भारतीय मौसम के अनुसार आसानी से खुद को ढाल लेती है. इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी मानी जाती है, जिससे इलाज पर होने वाला खर्च कम हो सकता है. हरा चारा, सूखा चारा और संतुलित आहार मिलने पर यह लंबे समय तक अच्छा दूध उत्पादन करती रहती है. यही वजह है कि छोटे और मध्यम स्तर के पशुपालकों के बीच इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है.

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