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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरUP Mushroom Production:मशरूम को यूपी में मिला पहले स्थान, कितना फायदा देती है इसकी खेती?

UP Mushroom Production:मशरूम को यूपी में मिला पहले स्थान, कितना फायदा देती है इसकी खेती?

UP Mushroom Production: यूपी ने 51 हजार मीट्रिक टन उत्पादन के साथ मशरूम खेती में देश में पहला स्थान हासिल किया, जबकि यह फसल कम लागत में 5 से 10 गुना तक मुनाफा दे सकती है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 06 Aug 2026 08:28 AM (IST)
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UP Mushroom Production: गेहूं, धान और गन्ने की खेती के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश ने अब एक नई फसल में भी देश में झंडे गाड़ दिए हैं. उद्यान विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, यूपी ने साल 2024-25 में 51 हजार मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन कर देश में पहला स्थान हासिल कर लिया है, यानी यह राज्य अब मशरूम उत्पादन में भी नंबर वन बन चुका है.

उत्पादन में यूपी का हिस्सा है सबसे बड़ा

साल 2024 25 में पूरे भारत में करीब 4.27 लाख मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन हुआ, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश का हिस्सा  करीब 13 फीसदी रहा. उद्यान विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, यह उपलब्धि सिर्फ किसानों की मेहनत से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पॉलीहाउस और संरक्षित खेती, ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी योजनाओं के इफेक्टिव ऐम्प्लिमेंटेशन से भी मुमकिन हुई.

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सब्सिडी ने दिया किसानों को सहारा

राज्य सरकार मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 50 फीसदी तक सब्सिडी दे रही है. सरकार का मानना है कि मशरूम जैसी कम लागत और ज्यादा मुनाफे वाली फसलें किसानों की आमदनी बढ़ाने का सबसे तेज जरिया बन सकती हैं, यही वजह है कि परंपरागत खेती छोड़कर अब बड़ी संख्या में किसान इस तरफ रुख कर रहे हैं.

 एक कमरे से भी शुरू हो सकती है यह खेती

मशरूम की खेती की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसे शुरू करने के लिए बड़े खेत की जरूरत नहीं पड़ती. एक छोटे कमरे या झोपड़ी में भी इसे आसानी से शुरू किया जा सकता है. इसे उगाने के लिए गेहूं के भूसे या धान के पुआल जैसे कृषि अवशेष का इस्तेमाल होता है, जो आसानी से और सस्ते में मिल जाते हैं. सबसे अच्छी बात, फसल सिर्फ 30 से 45 दिन में तैयार हो जाती है, यानी साल में कई बार उत्पादन लिया जा सकता है.

 मुनाफा कई गुना ज्यादा

आंकड़ों के हिसाब से देखें तो एक किलो मशरूम उगाने में महज 25 से 30 रुपये का खर्च आता है, जबकि बाजार में इसकी कीमत 100 से 300 रुपये प्रति किलो तक मिल जाती है, यानी करीब 5 से 10 गुना तक का मुनाफा. छोटे स्तर पर करीब 15 से 20 हजार रुपये की शुरुआती लागत से 150 से 200 किलो तक उत्पादन लिया जा सकता है, जिससे हर फसल चक्र में 25 से 30 हजार रुपये तक का मुनाफा मिल सकता है.

बड़े स्तर पर लाखों तक पहुंच सकती है कमाई

अगर किसान 100 वर्ग मीटर के दायरे में खेती करें, तो सालाना 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का मुनाफा कमाया जा सकता है. यही वजह है कि होटल और शहरी बाजारों में लगातार बढ़ती मांग के बीच मशरूम की खेती अब छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी एक भरोसेमंद और तेजी से बढ़ता विकल्प बनती जा रही है.

यह भी पढ़ें: बिना खेत के भी कर सकते हैं मशरूम की खेती, जान लें इसका तरीका

Published at : 06 Aug 2026 08:28 AM (IST)
Tags :
UP Mushroom Production Mushroom Farming Profit Mushroom Farming Cost
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