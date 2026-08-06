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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरFast Fruiting Plants: बगीचे में लगाने के लिए बेस्ट हैं ये पांच पौधे, कुछ ही महीनों में देने लगते हैं फल

Fast Fruiting Plants: बगीचे में लगाने के लिए बेस्ट हैं ये पांच पौधे, कुछ ही महीनों में देने लगते हैं फल

Fast Fruiting Plants: पपीता, नींबू, कलमी अमरूद, केला और स्ट्रॉबेरी जैसे पौधे सही मात्रा में खाद और देखभाल मिलने पर कुछ ही महीनों में फल देना शुरू कर देते हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 06 Aug 2026 08:08 AM (IST)
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Fast Fruiting Plants: बगीचे में फलों का पेड़ लगाने का ख्याल आते ही ज्यादातर लोगों के मन में एक ही डर बैठ जाता है, फल आने में तो सालों लग जाएंगे. सच यह है कि यह धारणा हर पौधे पर लागू नहीं होती. कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ पौधे ऐसे भी हैं, जो थोड़ी सी सही देखभाल के बदले चंद महीनों में ही फलों से भर जाते हैं.

सबसे तेज फल देने वाला पौधा

औसत तापमान 18°C वाली मौसम में पपीता सबसे अच्छी पैदावार देता है. इसे लगाने के लिए 2x2 मीटर की दूरी पर लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा तैयार किया जाता है, जिसमें पौधा लगाने से करीब 10 दिन पहले 20 किलो गोबर खाद, 500 ग्राम सुपर फास्फेट और 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश मिलाई जाती है. यह पौधा तेजी से बढ़ता है और सिर्फ 8 10 महीने में फल देना शुरू कर देता है.

जान लें जल्दी फल देने वाला पौधा

नींबू की रोपाई के लिए जुलाई अगस्त का महीना सबसे बेहतर माना जाता है, पौधों के बीच करीब साढ़े चार मीटर की दूरी रखनी चाहिए, और गड्ढे में गली हुई गोबर खाद के साथ सिंगल सुपर फास्फेट मिलाना जरूरी है. सही देखभाल में महज चार महीने में यह फूल फल देना शुरू कर सकता है, और गमले में भी आसानी से पनप जाता है.

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इस पौधे से मिलती है जल्दी फसल

अगर बीज से लगाएंगे तो अमरूद में फल आने में 2 से 6 साल तक लग सकते हैं. लेकिन कलम यानी ग्राफ्टेड पौधा लगाया जाए, तो यही इंतजार घटकर सिर्फ 1 से 3 साल रह जाता है. इसलिए नर्सरी से पौधा खरीदते वक्त हमेशा कलमी वैरायटी ही मांगें, यह छोटी सी बात लंबे इंतजार से बचा सकती है.

कम मेहनत में जल्दी नतीजा

सही पानी और नियमित खाद मिलते ही केला करीब एक साल के भीतर फल देने लगता है, और इसकी देखभाल में कोई खास तकनीकी झंझट भी नहीं होता, यही वजह है कि शुरुआती गार्डनर्स के लिए भी यह आसान ऑप्शन माना जाता है.

सबसे तेज परिणाम देने वाला पौधा

इसे गमले में लगाने के लिए सामान्य मिट्टी में बराबर मात्रा में कोकोपीट और गोबर या वर्मी कंपोस्ट खाद मिलानी चाहिए. सही धूप और नियमित देखभाल के साथ यह कुछ ही महीनों में फल देना शुरू कर देती है, और इसे टक्कर देना किसी भी दूसरे पौधे के लिए मुश्किल है.

यह काम आता है यह एक फॉर्मूला

गमले में लगाए गए फलदार पौधों को शुरुआत में गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और बायो एनपीके देना चाहिए, जबकि फल लगने के दौरान बोनमील, प्रोम और ऑर्गेनिक पोटाश खाद डालनी चाहिए. अगर पौधे की ग्रोथ रुक जाए, तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर नाम के ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर का छिड़काव फायदेमंद साबित होता है. साथ ही एक बात हमेशा याद रखें, पानी तभी दें जब मिट्टी सूख जाए, वरना जड़ें सड़ने का खतरा बढ़ जाता है. इतनी सी समझदारी अपनाकर कोई भी अपने बगीचे को चंद महीनों में फलों से भर सकता है.

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Published at : 06 Aug 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
Fast Fruiting Plants Quick Fruit Trees Fast Growing
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