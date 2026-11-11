ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरMehndi Cultivation: 3 बीघा में करें मेहंदी की खेती, जमकर बरसेगा पैसा, लेकिन इन बातों का रखें ख्याल

Mehndi Cultivation: 3 बीघा में करें मेहंदी की खेती, जमकर बरसेगा पैसा, लेकिन इन बातों का रखें ख्याल

कम लागत में लंबे समय तक कमाई का मौका देती है मेहंदी की खेती. 3 बीघा जमीन से कितनी हो सकती है आमदनी, पौधे लगाने का सही समय क्या है और अच्छी पैदावार के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 11 Nov 2026 06:40 PM (IST)
Preferred Sources

किसानों के लिए मेहंदी की खेती कम उपजाऊ और कम पानी वाली जमीन से कमाई करने का अच्छा विकल्प बन सकती है. इसकी खास बात यह है कि एक बार पौधे लगाने के बाद कई सालों तक पत्तियों की पैदावार मिलती रहती है. सही देखभाल करने पर मेहंदी के पौधे लगभग 20 से 30 साल तक उत्पादन देते हैं. इसकी पत्तियों का इस्तेमाल मेहंदी पाउडर बनाने में किया जाता है, जिसकी बाजार में मांग रहती है. अगर आपके पास 3 बीघा जमीन है तो इस खेती से अच्छी आमदनी का साधन बनती है.  

तीन बीघा में लागत और कमाई का गणित समझें

मेहंदी की खेती शुरू करने के लिए पहले साल खेत तैयार करने, पौधे खरीदने और मजदूरी पर खर्च करना पड़ता है. उपलब्ध अनुमानों के मुताबिक, 3 बीघा जमीन में शुरुआती खर्च करीब 15 हजार से 25 हजार रुपये तक होता है. दूसरे साल से पौधों के दोबारा लगाने का खर्च नहीं रहता, इसलिए शुरुआती लागत कम हो जाती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
Fertilizer Subsidy: कैबिनेट का किसानों को बड़ा तोहफा, खाद सब्सिडी के लिए 62,370 करोड़ मंजूर
कैबिनेट का किसानों को बड़ा तोहफा, खाद सब्सिडी के लिए 62,370 करोड़ मंजूर
एग्रीकल्चर
Fish Farming: मछली पालकों को मिलेंगे 50 हजार रुपये, मछुआरों के लिए भी बड़ा ऐलान
मछली पालकों को मिलेंगे 50 हजार रुपये, मछुआरों के लिए भी बड़ा ऐलान
एग्रीकल्चर
Basmati Rice: बासमती चावल में आएगी ज्यादा खुशबू, बस बोते वक्त डाल दें ये एक चीज
बासमती चावल में आएगी ज्यादा खुशबू, बस बोते वक्त डाल दें ये एक चीज
एग्रीकल्चर
Mung Farming: घर में कैसे लगाएं मूंग का पौधा? सालभर मिलेगा सेहत का खजाना
घर में कैसे लगाएं मूंग का पौधा? सालभर मिलेगा सेहत का खजाना

पहले साल पौधों से उत्पादन कम मिलता है. आमतौर पर तीसरे साल से पौधे अच्छी पैदावार देने लगते हैं. 3 बीघा जमीन से सालाना 10 से 15 क्विंटल तक सूखी पत्तियां मिलती हैं. बाजार में इनका भाव गुणवत्ता के अनुसार करीब 70 से 150 रुपये प्रति किलो तक बताया जाता है. इस हिसाब से सालाना बिक्री से एक से दो लाख रुपये तक की कमाई संभव होती है.  इसमें मजदूरी, कटाई, सुखाने, परिवहन और दूसरे खर्च घटाने होंगे. किसान पत्तियों को पीसकर मेहंदी पाउडर बनाकर भी बेच सकते हैं. 

यह भी पढ़ें : Coriander Farming: 5 बीघा में कितना मुनाफा देगा हरा धनिया, कौन-सी किस्म भरेगी जेब? 

 मिट्टी और पौधों की रोपाई का रखें ध्यान

मेहंदी की खेती के लिए रेतीली और बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है. यह पौधा कम उपजाऊ और सूखी जमीन में भी उग सकता है. इसके लिए मिट्टी का पीएच मान 7.5 से 8.5 के बीच होना बेहतर बताया जाता है. व्यावसायिक खेती के लिए बीज के बजाय नर्सरी से तैयार पौधे लगाना अच्छा विकल्प है. मानसून में जुलाई-अगस्त या फरवरी-मार्च में रोपाई की जाती है. पौधों की कतारों के बीच लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी रखने की सलाह दी जाती है.

 सिंचाई, कटाई और सह-फसली खेती पर दें ध्यान

पौधे लगाने के बाद जरूरत के अनुसार हल्की सिंचाई करें, लेकिन खेत में पानी जमा न होने दें. ज्यादा पानी से पौधों की बढ़त और पत्तियों की गुणवत्ता प्रभावित होती है. मेहंदी की कटाई साल में दो बार, मार्च-अप्रैल और अक्टूबर-नवंबर के आसपास की जाती है. कटाई करते समय पौधे का कुछ हिस्सा जमीन से ऊपर छोड़ें. पत्तियों को तेज धूप के बजाय छाया में या साफ तिरपाल पर सुखाएं, ताकि उनका रंग और गुणवत्ता बनी रहे.

शुरुआती दो साल पौधे छोटे रहते हैं. इस दौरान कतारों के बीच खाली जगह में मूंग, उड़द जैसी कम ऊंचाई वाली फसलें उगाई जाती हैं. इससे मुख्य फसल के साथ अतिरिक्त आमदनी का रास्ता भी खुलता है. खेती शुरू करने से पहले अपने इलाके के कृषि विशेषज्ञ से पौधों की किस्म, स्थानीय बीघा का क्षेत्रफल और बाजार भाव की जानकारी जरूर लें.

यह भी पढ़ें : Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी, एक एकड़ से कितना बेच सकेंगे किसान? 

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
Read More
Published at : 11 Nov 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Fertilizer Subsidy: कैबिनेट का किसानों को बड़ा तोहफा, खाद सब्सिडी के लिए 62,370 करोड़ मंजूर
कैबिनेट का किसानों को बड़ा तोहफा, खाद सब्सिडी के लिए 62,370 करोड़ मंजूर
एग्रीकल्चर
Fish Farming: मछली पालकों को मिलेंगे 50 हजार रुपये, मछुआरों के लिए भी बड़ा ऐलान
मछली पालकों को मिलेंगे 50 हजार रुपये, मछुआरों के लिए भी बड़ा ऐलान
एग्रीकल्चर
Basmati Rice: बासमती चावल में आएगी ज्यादा खुशबू, बस बोते वक्त डाल दें ये एक चीज
बासमती चावल में आएगी ज्यादा खुशबू, बस बोते वक्त डाल दें ये एक चीज
एग्रीकल्चर
Mung Farming: घर में कैसे लगाएं मूंग का पौधा? सालभर मिलेगा सेहत का खजाना
घर में कैसे लगाएं मूंग का पौधा? सालभर मिलेगा सेहत का खजाना
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे, एम्स में भर्ती
पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे, एम्स में भर्ती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election: BJP छोड़ फिर सपा का साथ देंगे राजभर? अखिलेश का दावा- 36 सीटें मांगीं
BJP छोड़ फिर सपा का साथ देंगे राजभर? अखिलेश का दावा- 36 सीटें मांगीं
इंडिया
नोएडा मेट्रो विस्तार से भारत संग्राहलय तक..., मोदी कैबिनेट ने लिए आज ये 5 बड़े फैसले
नोएडा मेट्रो विस्तार से भारत संग्राहलय तक..., मोदी कैबिनेट ने लिए आज ये 5 बड़े फैसले
क्रिकेट
पैट कमिंस समेत इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद, देखें लिस्ट
पैट कमिंस समेत इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद, देखें लिस्ट
बॉलीवुड
'रामायण' 450 करोड़ के पार, तोड़ा 'पीके'-'धुरंधर' का रिकॉर्ड, ओवरसीज में भी काटा गदर
'रामायण' 450 करोड़ के पार, तोड़ा 'पीके'-'धुरंधर' का रिकॉर्ड, ओवरसीज में भी काटा गदर
इंडिया
सोनिया गांधी ने खाने से जुड़ी यादें शेयर कीं, बताया कैसे राजीव गांधी से हुआ था प्यार
सोनिया गांधी ने खाने से जुड़ी यादें शेयर कीं, बताया कैसे राजीव गांधी से हुआ था प्यार
इंडिया
सोनिया गांधी के PM पद छोड़ने पर घमासान, BJP ने कहा- 'मिल्कियत समझती थीं'
सोनिया गांधी के PM पद छोड़ने पर घमासान, BJP ने कहा- 'मिल्कियत समझती थीं'
इंडिया
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget