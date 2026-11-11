किसानों के लिए मेहंदी की खेती कम उपजाऊ और कम पानी वाली जमीन से कमाई करने का अच्छा विकल्प बन सकती है. इसकी खास बात यह है कि एक बार पौधे लगाने के बाद कई सालों तक पत्तियों की पैदावार मिलती रहती है. सही देखभाल करने पर मेहंदी के पौधे लगभग 20 से 30 साल तक उत्पादन देते हैं. इसकी पत्तियों का इस्तेमाल मेहंदी पाउडर बनाने में किया जाता है, जिसकी बाजार में मांग रहती है. अगर आपके पास 3 बीघा जमीन है तो इस खेती से अच्छी आमदनी का साधन बनती है.

तीन बीघा में लागत और कमाई का गणित समझें

मेहंदी की खेती शुरू करने के लिए पहले साल खेत तैयार करने, पौधे खरीदने और मजदूरी पर खर्च करना पड़ता है. उपलब्ध अनुमानों के मुताबिक, 3 बीघा जमीन में शुरुआती खर्च करीब 15 हजार से 25 हजार रुपये तक होता है. दूसरे साल से पौधों के दोबारा लगाने का खर्च नहीं रहता, इसलिए शुरुआती लागत कम हो जाती है.

पहले साल पौधों से उत्पादन कम मिलता है. आमतौर पर तीसरे साल से पौधे अच्छी पैदावार देने लगते हैं. 3 बीघा जमीन से सालाना 10 से 15 क्विंटल तक सूखी पत्तियां मिलती हैं. बाजार में इनका भाव गुणवत्ता के अनुसार करीब 70 से 150 रुपये प्रति किलो तक बताया जाता है. इस हिसाब से सालाना बिक्री से एक से दो लाख रुपये तक की कमाई संभव होती है. इसमें मजदूरी, कटाई, सुखाने, परिवहन और दूसरे खर्च घटाने होंगे. किसान पत्तियों को पीसकर मेहंदी पाउडर बनाकर भी बेच सकते हैं.

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मिट्टी और पौधों की रोपाई का रखें ध्यान

मेहंदी की खेती के लिए रेतीली और बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है. यह पौधा कम उपजाऊ और सूखी जमीन में भी उग सकता है. इसके लिए मिट्टी का पीएच मान 7.5 से 8.5 के बीच होना बेहतर बताया जाता है. व्यावसायिक खेती के लिए बीज के बजाय नर्सरी से तैयार पौधे लगाना अच्छा विकल्प है. मानसून में जुलाई-अगस्त या फरवरी-मार्च में रोपाई की जाती है. पौधों की कतारों के बीच लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी रखने की सलाह दी जाती है.

सिंचाई, कटाई और सह-फसली खेती पर दें ध्यान

पौधे लगाने के बाद जरूरत के अनुसार हल्की सिंचाई करें, लेकिन खेत में पानी जमा न होने दें. ज्यादा पानी से पौधों की बढ़त और पत्तियों की गुणवत्ता प्रभावित होती है. मेहंदी की कटाई साल में दो बार, मार्च-अप्रैल और अक्टूबर-नवंबर के आसपास की जाती है. कटाई करते समय पौधे का कुछ हिस्सा जमीन से ऊपर छोड़ें. पत्तियों को तेज धूप के बजाय छाया में या साफ तिरपाल पर सुखाएं, ताकि उनका रंग और गुणवत्ता बनी रहे.

शुरुआती दो साल पौधे छोटे रहते हैं. इस दौरान कतारों के बीच खाली जगह में मूंग, उड़द जैसी कम ऊंचाई वाली फसलें उगाई जाती हैं. इससे मुख्य फसल के साथ अतिरिक्त आमदनी का रास्ता भी खुलता है. खेती शुरू करने से पहले अपने इलाके के कृषि विशेषज्ञ से पौधों की किस्म, स्थानीय बीघा का क्षेत्रफल और बाजार भाव की जानकारी जरूर लें.

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