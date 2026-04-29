अपने किचन गार्डन में ऐसे उगाएं हरी प्याज, कम हो जाएगा रसोई का खर्च

Spring Onion in Kitchen Garden: प्याज़ खाने का शौक बहुत से लोगों को होता है. इसलिए इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है. लेकिन आपको प्याज के खर्च से बचना है. तो आप अपने किचन गार्डन में हरी प्याज़ उगा सकते हैं. आजकल बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं. आजकल हर कोई अपनी रसोई में फ्रेश और हेल्दी चीजें शामिल करना चाहता है और हरी प्याज़ इस मामले में सबसे आसान ऑप्शन है.

इसे उगाने के लिए आपको किसी बड़े बगीचे की जरूरत नहीं है. आपके घर की बालकनी या खिड़की का एक छोटा सा कोना भी इसके लिए काफी होता है. घर की उगी हुई प्याज़ पूरी तरह ऑर्गेनिक होती है और इसकी क्वालिटी बाजार में मिलने वाली सब्जियों के मुकाबले बहुत शानदार होती है. जान लीजिए तरीका.

किचन गार्डन में हरी प्याज उगाने का तरीका

आप अपने किचना गार्डन में हरी प्याज उगा रहे हैं. और अगर आप आप चाहते हैं कि आपकी प्याज़ की ग्रोथ अच्छी हो तो सबसे पहले उपजाऊ मिट्टी तैयार करने पर ध्यान दें. इसके लिए नॉर्मल मिट्टी में थोड़ी खाद या कोकोपीट मिला लें जिससे जड़ों को सही न्यूट्रिशन मिल सके.

आप इसे घर में मौजूद छोटे प्याज़ के टुकड़ों या बीजों के जरिए आसानी से उगा सकते हैं. अगर आप प्याज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो उन्हें मिट्टी में इस तरह लगाएं कि ऊपर का हिस्सा थोड़ा बाहर रहे. ध्यान रखें कि गमले में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो जिससे कि मिट्टी में एक्स्ट्रा पानी जमा न हो और जड़ें खराब होने से बची रहें.

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धूप और सिंचाई का रखें ख्याल

हरी प्याज़ को बेहतर ढंग से बढ़ने के लिए अच्छी नेचुरल लाइट की जरूरत होती है. इसलिए अपने गमलों को ऐसी जगह रखें जहां दिन की ठीक ठाक धूप मिल सके. पानी देते समय हमेशा यह चेक करें कि मिट्टी की ऊपरी लेयर सूखी है या नहीं. क्योंकि ओवर-वॉटरिंग से प्याज़ के सड़ने का रिस्क रहता है.

समय-समय पर मिट्टी की हल्की गुड़ाई करते रहें जिससे जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच सके. अगर आप छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं. तो धूप वाली खिड़की के पास इन्हें रखना सबसे बेस्ट रहता है. जहां इन्हें ताजी हवा और रोशनी दोनों बराबर मिलती रहे.

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पैसों की बचत

हरी प्याज़ की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसे आप बार-बार इस्तेमाल कर सकते हैं. जब इसकी पत्तियां करीब छह से सात इंच लंबी हो जाएं. तो उन्हें जड़ से निकालने के बजाय कैंची से ऊपर से काट लें. ऐसा करने से कुछ ही दिनों में वहां से दोबारा नई ग्रोथ शुरू हो जाती है.

और आपको बार-बार नए पौधे लगाने का झंझट नहीं पालना पड़ता. इस तरह एक बार की छोटी सी मेहनत आपको महीनों तक ताजी प्याज़ मिलती रहती है. इससे आपके घर के खर्च कम हो जाता है और आपको एकदम फ्रेश सब्जी मिलती है.

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