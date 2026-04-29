खेती हो तो ऐसी 150 रुपये की लागत में बंपर मुनाफ़ा, हर 4 दिन में 3 क्विंटल बैंगन की तुड़ाई
Brinjal Farming Tips: सिर्फ 150 रुपये के मामूली निवेश से शुरू होने वाली बैंगन की यह खेती किसानों के लिए लॉटरी साबित हो रही है. बैंगन की सेंगरो वैरायटी हर 4 दिन में 3 क्विंटल तक की तुड़ाई देती है.
Brinjal Farming Tips: खेती-किसानी में जब बात कम लागत और हाई रिटर्न की आती है, तो बैंगन की एक खास वैरायटी ने मार्केट में धूम मचा दी है. अक्सर लोग सोचते हैं कि मोटी कमाई के लिए लाखों का निवेश चाहिए. लेकिन सेंगरो नाम की इस वैरायटी ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है.
महज 150 रुपये के बीज की लागत से शुरू हुई यह खेती अब हर चौथे दिन क्विंटल के हिसाब से पैदावार दे रही है. यह उन किसानों के लिए एक परफेक्ट मिसाल है जो कम समय और कम बजट में साल भर अपनी जेब में कैश फ्लो बनाए रखना चाहते हैं. अगर आप भी स्मार्ट फार्मिंग के जरिए अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं. तो यह तरीका आपके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है.
सेंगरो वैरायटी का कमाल
बैंगन की सेंगरो वैरायटी आजकल किसानों के बीच काफी पॉपुलर हो रही है. इस वैरायटी की सबसे बड़ी खूबी इसकी जबरदस्त ग्रोथ रेट और रिकवरी है. एक बार फसल सही से सेट हो जाए, तो हर 4 दिन के अंतराल पर करीब 3 क्विंटल बैंगन की तुड़ाई आसानी से की जा सकती है.
यह साइकिल इतनी फास्ट है कि किसान को बार-बार मंडी जाने और कैश कमाने का मौका मिलता है. इसके फल देखने में काफी अट्रैक्टिव, डार्क और चमकदार होते हैं, जिसकी वजह से ग्राहक इसे देखते ही पसंद कर लेते हैं. यही वजह है कि मार्केट में इसकी डिमांड दूसरी किस्मों के मुकाबले हमेशा हाई रहती है.
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150 रुपये की लागत
इस खेती की सबसे हैरान करने वाली बात इसकी शुरुआती लागत है. महज 150 रुपये के बीजों से तैयार नर्सरी पूरे खेत को नोट छापने वाली मशीन में बदल सकती है. बैंगन की इस किस्म को बहुत ज्यादा तामझाम या एक्स्ट्रा केयर की जरूरत नहीं पड़ती. बस आपको मिट्टी की नमी और सही समय पर खाद का ध्यान रखना होता है.
सेंगरो वैरायटी की इम्यूनिटी काफी स्ट्रॉन्ग होती है. जिससे कीटनाशकों पर होने वाला फालतू खर्चा काफी हद तक कम हो जाता है. अगर किसान भाई लाइन से लाइन की सही दूरी मेंटेन करें. तो पैदावार और भी निखर कर आती है.
मुनाफे की गारंटी
मार्केट में जब फ्रेश और चमकीले बैंगन पहुँचते हैं. तो उनकी बोली सबसे ऊंची लगती है. इस वैरायटी का साइज और टेक्सचर ऐसा है कि थोक व्यापारी इसे हाथों-हाथ उठा लेते हैं. अगर मंडी में नॉर्मल रेट भी मिले. तो हर चौथे दिन होने वाली 3 क्विंटल की तुड़ाई महीने के अंत तक किसान की झोली में मोटा पैसा डाल देती है.
सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि यह फसल लंबे समय तक चलती है. जिससे किसान को महीनों तक एक फिक्स इनकम होती रहती है. अगर आप भी खेती को एक मुनाफे वाले बिजनेस में बदलना चाहते हैं. तो बैंगन की यह जादुई वैरायटी आपकी किस्मत के दरवाजे खोल सकती है.
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Source: IOCL