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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरखेती हो तो ऐसी 150 रुपये की लागत में बंपर मुनाफ़ा, हर 4 दिन में 3 क्विंटल बैंगन की तुड़ाई

खेती हो तो ऐसी 150 रुपये की लागत में बंपर मुनाफ़ा, हर 4 दिन में 3 क्विंटल बैंगन की तुड़ाई

Brinjal Farming Tips: सिर्फ 150 रुपये के मामूली निवेश से शुरू होने वाली बैंगन की यह खेती किसानों के लिए लॉटरी साबित हो रही है. बैंगन की सेंगरो वैरायटी हर 4 दिन में 3 क्विंटल तक की तुड़ाई देती है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 29 Apr 2026 06:49 AM (IST)
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Brinjal Farming Tips: खेती-किसानी में जब बात कम लागत और हाई रिटर्न की आती है, तो बैंगन की एक खास वैरायटी ने मार्केट में धूम मचा दी है. अक्सर लोग सोचते हैं कि मोटी कमाई के लिए लाखों का निवेश चाहिए. लेकिन सेंगरो नाम की इस वैरायटी ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है.

महज 150 रुपये के बीज की लागत से शुरू हुई यह खेती अब हर चौथे दिन क्विंटल के हिसाब से पैदावार दे रही है. यह उन किसानों के लिए एक परफेक्ट मिसाल है जो कम समय और कम बजट में साल भर अपनी जेब में कैश फ्लो बनाए रखना चाहते हैं. अगर आप भी स्मार्ट फार्मिंग के जरिए अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं. तो यह तरीका आपके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है.

सेंगरो वैरायटी का कमाल

बैंगन की सेंगरो वैरायटी आजकल किसानों के बीच काफी पॉपुलर हो रही है. इस वैरायटी की सबसे बड़ी खूबी इसकी जबरदस्त ग्रोथ रेट और रिकवरी है. एक बार फसल सही से सेट हो जाए, तो हर 4 दिन के अंतराल पर करीब 3 क्विंटल बैंगन की तुड़ाई आसानी से की जा सकती है.

यह साइकिल इतनी फास्ट है कि किसान को बार-बार मंडी जाने और कैश कमाने का मौका मिलता है. इसके फल देखने में काफी अट्रैक्टिव, डार्क और चमकदार होते हैं, जिसकी वजह से ग्राहक इसे देखते ही पसंद कर लेते हैं. यही वजह है कि मार्केट में इसकी डिमांड दूसरी किस्मों के मुकाबले हमेशा हाई रहती है.

यह भी पढ़ें: जैविक या रासायनिक...किस खेती में किसानों को ज्यादा मुनाफा? जान लें काम की बात

150 रुपये की लागत 

इस खेती की सबसे हैरान करने वाली बात इसकी शुरुआती लागत है. महज 150 रुपये के बीजों से तैयार नर्सरी पूरे खेत को नोट छापने वाली मशीन में बदल सकती है. बैंगन की इस किस्म को बहुत ज्यादा तामझाम या एक्स्ट्रा केयर की जरूरत नहीं पड़ती. बस आपको मिट्टी की नमी और सही समय पर खाद का ध्यान रखना होता है.

सेंगरो वैरायटी की इम्यूनिटी काफी स्ट्रॉन्ग होती है. जिससे कीटनाशकों पर होने वाला फालतू खर्चा काफी हद तक कम हो जाता है. अगर किसान भाई लाइन से लाइन की सही दूरी मेंटेन करें. तो पैदावार और भी निखर कर आती है. 

मुनाफे की गारंटी

मार्केट में जब फ्रेश और चमकीले बैंगन पहुँचते हैं. तो उनकी बोली सबसे ऊंची लगती है. इस वैरायटी का साइज और टेक्सचर ऐसा है कि थोक व्यापारी इसे हाथों-हाथ उठा लेते हैं. अगर मंडी में नॉर्मल रेट भी मिले. तो हर चौथे दिन होने वाली 3 क्विंटल की तुड़ाई महीने के अंत तक किसान की झोली में मोटा पैसा डाल देती है.

सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि यह फसल लंबे समय तक चलती है. जिससे किसान को महीनों तक एक फिक्स इनकम होती रहती है. अगर आप भी खेती को एक मुनाफे वाले बिजनेस में बदलना चाहते हैं. तो बैंगन की यह जादुई वैरायटी आपकी किस्मत के दरवाजे खोल सकती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 29 Apr 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Brinjal Farming Tips Farming News
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