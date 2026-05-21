अब प्याज बनाएगा करोड़पति! घर में ही पाउडर बनाकर हर महीने लाखों कमा रहे किसान

Onion Powder Making Tips: मंडी में जब प्याज के दाम औंधे मुंह गिरते हैं तो किसानों की लागत तक नहीं निकल पाती लेकिन अब इसी समस्या को कुछ किसानों ने एक बंपर कमाई के बिजनेस में बदल दिया है. प्याज को सीधे खेत से बेचने के बजाय उसका पाउडर बनाकर मार्केट में सप्लाई करना आज काफी मुनाफा दिला रहा है. चूंकि प्याज हर किचन की बेसिक जरूरत है और इसका पाउडर खराब भी नहीं होता.

इसलिए बाजार में इसकी डिमांड पूरे बारह महीने बनी रहती है. होटल, रेस्तरां और मसाला कंपनियां इस रेडी-टू-यूज पाउडर को हाथों-हाथ खरीदती हैं. अगर किसान अपने घर पर ही एक छोटा सा प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप कर लें तो वे हर महीने लाखों रुपये का मुनाफा कमा सकते हैं. यह वैल्यू एडिशन न सिर्फ फसल की बर्बादी रोकता है बल्कि किसानों को सीधे करोड़पति बनाने का दम भी रखता है. जान लें पूरा तरीका.

घर से शुरू करें सेटअप

इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप घर के एक हिस्से से ही इसे शुरू कर सकते हैं. प्याज का पाउडर बनाने का प्रोसेस बेहद सिंपल है.

जानें बनाने का पूरा तरीका

सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के प्याज को साफ करके उनके पतले स्लाइस काट लिए जाते हैं. इसके बाद इन टुकड़ों को ड्रायर मशीन की मदद से अच्छी तरह सुखाया जाता है ताकि प्याज के अंदर की सारी नमी पूरी तरह खत्म हो जाए. जब प्याज एकदम क्रिस्पी और ड्राई हो जाता है.

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तो उसे पल्वराइज़र यानी ग्राइंडिंग मशीन में डालकर बारीक पीस लिया जाता है. इस तरह आपका प्रीमियम क्वालिटी का अनियन पाउडर तैयार हो जाता है, जिसे आप एयर-टाइट पैकेट्स में सील करके लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं.

लागत है बेहद कम

अगर मुनाफे और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यह बिजनेस छोटे लेवल पर सिर्फ 2 से 3 लाख रुपये की लागत में शुरू किया जा सकता है. इस सेटअप के लिए आपको एक अनियन पीलर, स्लाइसर, ड्रायर और ग्राइंडिंग मशीन की जरूरत होती है, जो मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं. एक किलो प्याज का पाउडर बनाने में लगभग 4 से 5 किलो कच्चे प्याज का इस्तेमाल होता है.

होता है लाखों मुनाफा

मंडी में जब प्याज 10 से 15 रुपये किलो बिकता है, तब इसका पाउडर बाजार में 300 से 400 रुपये प्रति किलो के रेट पर आराम से बिक जाता है. अगर आप इसकी अच्छी ब्रांडिंग और पैकेजिंग करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या लोकल मार्केट्स में सप्लाई करते हैं तो लागत निकालकर हर महीने लाखों का नेट प्रॉफिट सीधे आपकी जेब में आता है.

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