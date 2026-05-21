मछली पालन से बदलेगी किसानों की किस्मत, सरकार दे रही है बंपर सब्सिडी और लोन

PM Matsya Sampada Yojana: आज के समय में खेती-किसानी सिर्फ पारंपरिक फसलों तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सरकारी योजनाओं के तालमेल से यह एक बेहद मुनाफेदार बिजनेस मॉडल बन चुकी है. पारंपरिक खेती में मौसम की अनिश्चितता और बढ़ती लागत से परेशान किसान भाइयों के लिए मछली पालन (फिश फार्मिंग) एक बढ़िया ऑप्शन साबित हो रहा है. सरकार भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारी-भरकम सब्सिडी और बेहद आसान शर्तों पर इसके लिए लोन की सुविधा दे रही है.

अगर आप भी कम लागत में एक सदाबहार और धांसू कमाई वाला स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं. तो मछली पालन आपके लिए सबसे बेहतरीन जरिया बन सकता है. जान लीजिए कैसे इस स्कीम से जुड़कर आप अपनी बंजर या कम उपजाऊ जमीन पर भी पानी का बड़ा टैंक या तालाब बनवाकर आधुनिक तरीके से फिश फार्मिंग शुरू कर सकते हैं.

ऐसे शुरू करें मछली पालन

मछली पालन का काम शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जमीन पर एक सही साइज का तालाब खुदवाना होगा या फिर मॉडर्न बायोफ्लॉक टैंक सेटअप करना होगा. इसके बाद अच्छी क्वालिटी के मछली के बच्चे (जिन्हें फिंगरलिंक्स या सीड कहा जाता है) की जरूरत होती है. इसके साथ ही मछलियों को रोज खिलाने के लिए हाई-प्रोटिन फीड, तालाब में ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखने के लिए एयरेटर मशीन और पानी की जांच करने वाली किट की जरूरत पड़ती है.

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सब्सिडी और लोन का पूरा प्रोसेस

इस योजना में सरकार नया तालाब बनाने और इनपुट कॉस्ट के लिए सामान्य वर्ग के पुरुषों को 40% की सब्सिडी देती है. जबकि महिलाओं और एससी-एसटी वर्ग के किसानों को 60% तक की भारी छूट मिलती है. लोन और सब्सिडी पाने के लिए आपको अपने जिले के मत्स्य विभाग (Fisheries Department) में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आवेदन करना होगा.

फॉर्म अप्रूव होने के बाद विभाग की तरफ से आपको बैंक लोन के लिए रेकमेंडेशन लेटर मिल जाता है. जिसके जरिए बेहद कम ब्याज दर पर बैंक से लोन और सब्सिडी की रकम सीधे आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है.

कमाई बढ़ाने के तरीके

मछली पालन से सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए सही प्रजातियों का चुनाव करना बेहद जरूरी है. हमारे देश के बाजारों में रोहू, कतला, म्रिगल और मांगुर जैसी मछलियों की डिमांड सालभर सबसे ज्यादा रहती है क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ती हैं और इनका स्वाद लोगों को खूब पसंद आता है.

इसके अलावा बेहतर कमाई के लिए सीधे स्थानीय आढ़तियों को माल बेचने के बजाय पास के शहरों की बड़ी फिश मार्केट या होटल इंडस्ट्री से सीधे कॉन्टैक्ट करें. अगर आप चाहें तो तालाब के ऊपर मुर्गी पालन या बत्तख पालन करके भी डबल मुनाफा कमा सकते हैं क्योंकि बत्तख की बीट मछलियों के लिए बेहतरीन प्राकृतिक भोजन का काम करती है.

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