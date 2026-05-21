हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमछली पालन से बदलेगी किसानों की किस्मत, सरकार दे रही है बंपर सब्सिडी और लोन

मछली पालन से बदलेगी किसानों की किस्मत, सरकार दे रही है बंपर सब्सिडी और लोन

PM Matsya Sampada Yojana : प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से किसान भाई बंजर जमीन पर तालाब बनाकर मछली पालन शुरू कर सकते हैं. सरकार इस बिजनेस के लिए जरूरी सामानों पर 40 से 60% तक की सब्सिडी दे रही है.

By : नीलेश ओझा | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 21 May 2026 06:56 AM (IST)
Preferred Sources

PM Matsya Sampada Yojana: आज के समय में खेती-किसानी सिर्फ पारंपरिक फसलों तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सरकारी योजनाओं के तालमेल से यह एक बेहद मुनाफेदार बिजनेस मॉडल बन चुकी है. पारंपरिक खेती में मौसम की अनिश्चितता और बढ़ती लागत से परेशान किसान भाइयों के लिए मछली पालन (फिश फार्मिंग) एक बढ़िया ऑप्शन साबित हो रहा है. सरकार भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारी-भरकम सब्सिडी और बेहद आसान शर्तों पर इसके लिए लोन की सुविधा दे रही है. 

अगर आप भी कम लागत में एक सदाबहार और धांसू कमाई वाला स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं. तो मछली पालन आपके लिए सबसे बेहतरीन जरिया बन सकता है. जान लीजिए कैसे इस स्कीम से जुड़कर आप अपनी बंजर या कम उपजाऊ जमीन पर भी पानी का बड़ा टैंक या तालाब बनवाकर आधुनिक तरीके से फिश फार्मिंग शुरू कर सकते हैं.

ऐसे शुरू करें मछली पालन 

मछली पालन का काम शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जमीन पर एक सही साइज का तालाब खुदवाना होगा या फिर मॉडर्न बायोफ्लॉक टैंक सेटअप करना होगा. इसके बाद अच्छी क्वालिटी के मछली के बच्चे (जिन्हें फिंगरलिंक्स या सीड कहा जाता है) की जरूरत होती है. इसके साथ ही मछलियों को रोज खिलाने के लिए हाई-प्रोटिन फीड, तालाब में ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखने के लिए एयरेटर मशीन और पानी की जांच करने वाली किट की जरूरत पड़ती है.

यह भी पढ़ें: भयंकर गर्मी की मार से झुलस रही हैं हरी सब्जियां, इस तरीके से करें अपनी फसलों का बचाव

सब्सिडी और लोन का पूरा प्रोसेस

इस योजना में सरकार नया तालाब बनाने और इनपुट कॉस्ट के लिए सामान्य वर्ग के पुरुषों को 40% की सब्सिडी देती है. जबकि महिलाओं और एससी-एसटी वर्ग के किसानों को 60% तक की भारी छूट मिलती है. लोन और सब्सिडी पाने के लिए आपको अपने जिले के मत्स्य विभाग (Fisheries Department) में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आवेदन करना होगा. 

फॉर्म अप्रूव होने के बाद विभाग की तरफ से आपको बैंक लोन के लिए रेकमेंडेशन लेटर मिल जाता है. जिसके जरिए बेहद कम ब्याज दर पर बैंक से लोन और सब्सिडी की रकम सीधे आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है.

कमाई बढ़ाने के तरीके

मछली पालन से सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए सही प्रजातियों का चुनाव करना बेहद जरूरी है. हमारे देश के बाजारों में रोहू, कतला, म्रिगल और मांगुर जैसी मछलियों की डिमांड सालभर सबसे ज्यादा रहती है क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ती हैं और इनका स्वाद लोगों को खूब पसंद आता है. 

इसके अलावा बेहतर कमाई के लिए सीधे स्थानीय आढ़तियों को माल बेचने के बजाय पास के शहरों की बड़ी फिश मार्केट या होटल इंडस्ट्री से सीधे कॉन्टैक्ट करें. अगर आप चाहें तो तालाब के ऊपर मुर्गी पालन या बत्तख पालन करके भी डबल मुनाफा कमा सकते हैं क्योंकि बत्तख की बीट मछलियों के लिए बेहतरीन प्राकृतिक भोजन का काम करती है.

यह भी पढ़ें: भयंकर गर्मी की मार से झुलस रही हैं हरी सब्जियां, इस तरीके से करें अपनी फसलों का बचाव

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 21 May 2026 06:56 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Fish Farming Farming Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
मछली पालन से बदलेगी किसानों की किस्मत, सरकार दे रही है बंपर सब्सिडी और लोन
मछली पालन से बदलेगी किसानों की किस्मत, सरकार दे रही है बंपर सब्सिडी और लोन
एग्रीकल्चर
इस घास से बढ़ जाएगी पशुओं के दूध देने की क्षमता, सेहत में भी होगा जबरदस्त इजाफा
इस घास से बढ़ जाएगी पशुओं के दूध देने की क्षमता, सेहत में भी होगा जबरदस्त इजाफा
एग्रीकल्चर
Banarasi Mango Cultivation Tips : फार्म हाउस में कैसे उगाएं बनारसी आम? बेहद आसान है इसका तरीका, गर्मियों में मिलेगा घर का स्वाद
फार्म हाउस में कैसे उगाएं बनारसी आम? बेहद आसान है इसका तरीका, गर्मियों में मिलेगा घर का स्वाद
एग्रीकल्चर
World Bee Day: मधुमक्खी पालन से होगी छप्परफाड़ कमाई, सरकार की 80% सब्सिडी के साथ ऐसे शुरू करें ये काम
World Bee Day: मधुमक्खी पालन से होगी छप्परफाड़ कमाई, सरकार की 80% सब्सिडी के साथ ऐसे शुरू करें ये काम
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: दादा-दादी के हाथों से छीन कर मासूम को ले गए बदमाश |
CBSE OSM Controversy | Sandeep Chaudhary: OSM के गोलमाल पर पत्रकारों का सटीक विश्लेषण | Marking
Bharat Ki Baat :27 में धर्म-जाति के फॉर्मूले 'री-सेट'! | CM Yogi | Akhilesh Yadav | UP Election 2027
ABP Report | Modi Meloni Viral Video : Melody पर Rahul Gandhi का तीखा तंज, भारत में मचा भारी बवाल
Rahul Gandhi on PM Modi | Chitra Tripathi: मेलोनी से मिले मोदी...विपक्ष को लगी मिर्ची! | Modi-Meloni
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, हॉर्स ट्रेडिंग-भ्रष्टाचार मामले में CBI जांच की मांग
तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, हॉर्स ट्रेडिंग-भ्रष्टाचार मामले में CBI जांच की मांग
जम्मू और कश्मीर
Jammu News: सरसों तेल की कीमत में 30 रुपये तक का इजाफा, पैनिक बाइंग का असर, व्यापारी क्या बोले?
जम्मू: सरसों तेल की कीमत में 30 रुपये तक का इजाफा, पैनिक बाइंग का असर, व्यापारी क्या बोले?
इंडिया
Video: पाकिस्तान एयरफोर्स का चीनी फाइटर जेट JF-17 क्रैश, पैराशूट के सहारे जान बचाते नजर आए पायलट
Video: पाकिस्तान एयरफोर्स का चीनी फाइटर जेट JF-17 क्रैश, पैराशूट के सहारे जान बचाते नजर आए पायलट
क्रिकेट
IPL में खेलेंगे पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर! मिल गई ब्रिटिश नागरिकता; ऐसे खुला भारत आने का रास्ता
IPL में खेलेंगे पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर! मिल गई ब्रिटिश नागरिकता; ऐसे खुला भारत आने का रास्ता
बॉलीवुड
बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' के फ्लॉप के बाद डिप्रेशन में चले गए थे आमिर खान, बोले- ये दर्दभरा होता है
बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' के फ्लॉप के बाद डिप्रेशन में चले गए थे आमिर खान, बोले- ये दर्दभरा होता है
इंडिया
देश में ऑल-टाइम हाई पर पहुंची बिजली की डिमांड, 265 GW तक बढ़ी मांग, IMD बोला- अभी लू से राहत नहीं
देश में ऑल-टाइम हाई पर पहुंची बिजली की डिमांड, 265 GW तक बढ़ी मांग, IMD बोला- अभी लू से राहत नहीं
इंडिया
विजय की सरकार में दो कांग्रेस विधायक बनेंगे मंत्री, 59 साल बाद पार्टी तमिलनाडु कैबिनेट में होगी शामिल
विजय की सरकार में दो कांग्रेस विधायक बनेंगे मंत्री, 59 साल बाद पार्टी तमिलनाडु कैबिनेट में होगी शामिल
ऑटो
Tata Sierra के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है ये नई SUV, कीमत होगी 13 लाख रुपये, जानें डिटेल्स
Tata Sierra के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है ये नई SUV, कीमत होगी 13 लाख रुपये, जानें डिटेल्स
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget