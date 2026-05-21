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खेती के लिए कितने खतरनाक होते हैं कॉकरोच? खोद देते हैं फसलों की जड़

Cockroach Janta Party: सोशल मीडिया पर छाने वाली कॉकरोच खेती के लिए बड़े विलेन हैं. ये जमीन के नीचे सुरंगें बनाकर मिट्टी को पोला कर देते हैं और पौधों की नाजुक जड़ों को कुतर डालते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 21 May 2026 05:10 PM (IST)
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Cockroach Janta Party: डिजिटल दुनिया में कब क्या वायरल हो जाए और कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग बन जाए यह कहना मुश्किल है. आजकल सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) नाम के एक सटायर पेज ने तहलका मचा रखा है. जिसने महज 4 दिनों में 11 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बनाकर बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों को भी पीछे छोड़ दिया है. इंटरनेट पर कॉकरोच का यह सियासी रसूख तो मजेदार है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में और खासकर हमारी खेती-किसानी के लिए ये कॉकरोच कितने बड़े विलेन साबित हो सकते हैं. खेतों में इनका बढ़ना किसी आपदा से कम नहीं होता. ये छोटे से दिखने वाले जीव फसलों को अंदर से खोखला करने की ताकत रखते हैं. चलिए आपको बताते है कि सोशल मीडिया पर राज करने वाले ये कॉकरोच हकीकत में हमारी फसलों और खेतों के लिए कितने बड़े दुश्मन हैं.

मिट्टी को करते हैं पोला 

खेतों में कॉकरोच की मौजूदगी फसलों के लिए सबसे पहला और बड़ा खतरा उनकी जड़ों पर डालती है. असल में कॉकरोच की कुछ खास प्रजातियां जमीन के अंदर छिपकर रहना पसंद करती हैं. ये मिट्टी के अंदर अपनी कॉलोनी बनाने के लिए लगातार सुरंगें और छेद करते रहते हैं जिससे पौधों की जड़ों के आसपास की मिट्टी बेहद पोली और कमजोर हो जाती है. मिट्टी ढीली होने के कारण पौधे जमीन पर अपनी पकड़ खो देते हैं और तेज हवा या हल्की बारिश में भी उखड़ जाते हैं. 

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चबा जाते हैं फसलों की नाजुक जड़ें

सिर्फ यही नहीं, ये कॉकरोच मिट्टी के अंदर पनप रही नई और बेहद नाजुक जड़ों को कुतर-कुतर कर खा जाते हैं. जब पौधे की जड़ ही कट जाती है तो उसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स और पानी मिलना बंद हो जाता है. जिससे खड़ी फसल देखते ही देखते सूखने लगती है.

खतरनाक फंगस फैलाने के साथ दानों 

कॉकरोच सिर्फ जड़ों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि ये खेतों में गंभीर बीमारियां फैलाने के सबसे बड़े वाहक होते हैं. कॉकरोच के शरीर और मल में कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस होते हैं. जब ये खेतों में घूमते हैं तो पौधों की पत्तियों और तनों पर फंगल इन्फेक्शन फैला देते हैं जिससे फसलों में सड़न पैदा होने लगती है.

तैयार उपज को करते हैं बर्बाद

इसके अलावा जब फसल पककर तैयार होती है, तो ये अनाज के दानों को भी बुरी तरह डैमेज करते हैं. कटी हुई फसल या खलिहानों में रखे अनाज पर कॉकरोच का हमला होने से पूरी उपज जहरीली और बदबूदार हो जाती है, जो न तो खाने लायक बचती है और न ही मार्केट में बेचने के. इस तरह कॉकरोच किसानों की पूरी मेहनत पर पानी फेर देते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 21 May 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Farming News Cockroach Janta Party
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