खेती के लिए कितने खतरनाक होते हैं कॉकरोच? खोद देते हैं फसलों की जड़

Cockroach Janta Party: डिजिटल दुनिया में कब क्या वायरल हो जाए और कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग बन जाए यह कहना मुश्किल है. आजकल सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) नाम के एक सटायर पेज ने तहलका मचा रखा है. जिसने महज 4 दिनों में 11 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बनाकर बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों को भी पीछे छोड़ दिया है. इंटरनेट पर कॉकरोच का यह सियासी रसूख तो मजेदार है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में और खासकर हमारी खेती-किसानी के लिए ये कॉकरोच कितने बड़े विलेन साबित हो सकते हैं. खेतों में इनका बढ़ना किसी आपदा से कम नहीं होता. ये छोटे से दिखने वाले जीव फसलों को अंदर से खोखला करने की ताकत रखते हैं. चलिए आपको बताते है कि सोशल मीडिया पर राज करने वाले ये कॉकरोच हकीकत में हमारी फसलों और खेतों के लिए कितने बड़े दुश्मन हैं.

मिट्टी को करते हैं पोला

खेतों में कॉकरोच की मौजूदगी फसलों के लिए सबसे पहला और बड़ा खतरा उनकी जड़ों पर डालती है. असल में कॉकरोच की कुछ खास प्रजातियां जमीन के अंदर छिपकर रहना पसंद करती हैं. ये मिट्टी के अंदर अपनी कॉलोनी बनाने के लिए लगातार सुरंगें और छेद करते रहते हैं जिससे पौधों की जड़ों के आसपास की मिट्टी बेहद पोली और कमजोर हो जाती है. मिट्टी ढीली होने के कारण पौधे जमीन पर अपनी पकड़ खो देते हैं और तेज हवा या हल्की बारिश में भी उखड़ जाते हैं.

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चबा जाते हैं फसलों की नाजुक जड़ें

सिर्फ यही नहीं, ये कॉकरोच मिट्टी के अंदर पनप रही नई और बेहद नाजुक जड़ों को कुतर-कुतर कर खा जाते हैं. जब पौधे की जड़ ही कट जाती है तो उसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स और पानी मिलना बंद हो जाता है. जिससे खड़ी फसल देखते ही देखते सूखने लगती है.

खतरनाक फंगस फैलाने के साथ दानों

कॉकरोच सिर्फ जड़ों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि ये खेतों में गंभीर बीमारियां फैलाने के सबसे बड़े वाहक होते हैं. कॉकरोच के शरीर और मल में कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस होते हैं. जब ये खेतों में घूमते हैं तो पौधों की पत्तियों और तनों पर फंगल इन्फेक्शन फैला देते हैं जिससे फसलों में सड़न पैदा होने लगती है.

तैयार उपज को करते हैं बर्बाद

इसके अलावा जब फसल पककर तैयार होती है, तो ये अनाज के दानों को भी बुरी तरह डैमेज करते हैं. कटी हुई फसल या खलिहानों में रखे अनाज पर कॉकरोच का हमला होने से पूरी उपज जहरीली और बदबूदार हो जाती है, जो न तो खाने लायक बचती है और न ही मार्केट में बेचने के. इस तरह कॉकरोच किसानों की पूरी मेहनत पर पानी फेर देते हैं.

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