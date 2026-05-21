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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरघर में नहीं है अनाज रखने की जगह, इन टिप्स से छोटी-सी जगह भी बन जाएगी गोदाम

घर में नहीं है अनाज रखने की जगह, इन टिप्स से छोटी-सी जगह भी बन जाएगी गोदाम

Grains Storage Tips: अगर आपके घर में अनाज रखने की जगह कम पड़ रही है. तो कस्टमाइज्ड रैक्स और बॉक्स वाले मल्टीफंक्शनल फर्नीचर का इस्तेमाल करके छोटे से स्पेस को भी बड़ा गोदाम बनाया जा सकता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 21 May 2026 10:54 AM (IST)
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Grains Storage Tips: आजकल के मॉडर्न और छोटे अपार्टमेंट्स में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि महीने भर का राशन और अनाज सुरक्षित तरीके से कहां रखा जाए. किचन का साइज छोटा हो तो डिब्बे और कंटेनर्स काउंटर पर ही जमा होने लगते हैं जिससे पूरा स्पेस बिखरा हुआ दिखने लगता है. लेकिन सच यह है कि स्पेस की कमी असल में स्टोरेज की नहीं. बल्कि सही प्लानिंग की कमी होती है. अगर आप थोड़े स्मार्ट और प्रैक्टिकल तरीके अपनाएं.

तो घर का एक छोटा सा कोना भी बड़ी मात्रा में अनाज स्टोर करने की कैपेसिटी दे सकता है. इसके लिए आपको अपने किचन को नए तरीके से व्यवस्थित करना होगा और उन खाली जगहों को इस्तेमाल में लाना होगा जिन्हें अक्सर हम बेकार समझकर छोड़ देते हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही बेहतरीन और मॉडर्न आइडियाज जो आपके छोटे से स्पेस को भी राशन का बेहतरीन स्टोरेज बना देंगे.

घर के स्पेस का सही इस्तेमाल 

जब फर्श पर जगह कम हो तो दीवारों का रुख करना सबसे समझदारी भरा फैसला होता है. आप अपने किचन की खाली दीवारों पर छत की ऊंचाई तक जाने वाले कस्टमाइज्ड रैक्स या फ्लोटिंग शेल्व्स लगवाएं. जहां भारी अनाज के डिब्बे आसानी से आ सकें. इसके अलावा फ्रिज और दीवार के बीच जो दो-तीन इंच का खाली गैप होता है वहां एक स्लिम पुल-आउट पैंट्री रैक फिट किया जा सकता है. 

यह पतली सी दराज बाहर खींचने पर ढेर सारे दाल और मसालों के जार संभाल लेती है और वापस अंदर जाते ही दीवार के समानांतर छिप जाती है. दीवारों पर हुक्स लगाकर आप छोटे कंटेनर्स को भी होल्ड कर सकते हैं जिससे नीचे का कीमती काउंटर स्पेस पूरी तरह खाली और साफ-सुथरा बना रहता है.

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मल्टीफंक्शनल फर्नीचर लगवाएं

आपको घर का हर कोना और फर्नीचर ऐसे लगाने चाहिए जो एक साथ कई काम करें. इसलिए ऐसे एसेट्स चुनें जो स्टोरेज का भी ऑप्शन दें. आप अपने डाइनिंग एरिया के स्टूल्स या सिटिंग बेंच के अंदर बॉक्स बनवा सकते हैं जिसमें महीनों का अनाज आराम से सुरक्षित रखा जा सकता है. अनाज की पैकिंग को लेकर भी थोड़ा अलग अप्रोच अपनाएं और भारी या गोल डिब्बों की जगह स्क्वेयर शेप के ट्रांसपेरेंट जार यूज करें.

 क्योंकि ये आपस में सटीक फिट होकर कम जगह घेरते हैं. इसके साथ ही वैक्यूम सीलिंग बैग्स का इस्तेमाल एक शानदार ऑप्शन है जो अनाज के बीच की सारी हवा निकालकर उसके पैकेट साइज को आधा कर देते हैं. इन एयर-टाइट बैग्स को आप बेड के नीचे या अलमारी के निचले हिस्सों में भी बिना किसी खराबी के डर के आसानी से स्टोर कर सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 21 May 2026 10:54 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Storage Grains
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