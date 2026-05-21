घर में नहीं है अनाज रखने की जगह, इन टिप्स से छोटी-सी जगह भी बन जाएगी गोदाम

Grains Storage Tips: आजकल के मॉडर्न और छोटे अपार्टमेंट्स में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि महीने भर का राशन और अनाज सुरक्षित तरीके से कहां रखा जाए. किचन का साइज छोटा हो तो डिब्बे और कंटेनर्स काउंटर पर ही जमा होने लगते हैं जिससे पूरा स्पेस बिखरा हुआ दिखने लगता है. लेकिन सच यह है कि स्पेस की कमी असल में स्टोरेज की नहीं. बल्कि सही प्लानिंग की कमी होती है. अगर आप थोड़े स्मार्ट और प्रैक्टिकल तरीके अपनाएं.

तो घर का एक छोटा सा कोना भी बड़ी मात्रा में अनाज स्टोर करने की कैपेसिटी दे सकता है. इसके लिए आपको अपने किचन को नए तरीके से व्यवस्थित करना होगा और उन खाली जगहों को इस्तेमाल में लाना होगा जिन्हें अक्सर हम बेकार समझकर छोड़ देते हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही बेहतरीन और मॉडर्न आइडियाज जो आपके छोटे से स्पेस को भी राशन का बेहतरीन स्टोरेज बना देंगे.

घर के स्पेस का सही इस्तेमाल

जब फर्श पर जगह कम हो तो दीवारों का रुख करना सबसे समझदारी भरा फैसला होता है. आप अपने किचन की खाली दीवारों पर छत की ऊंचाई तक जाने वाले कस्टमाइज्ड रैक्स या फ्लोटिंग शेल्व्स लगवाएं. जहां भारी अनाज के डिब्बे आसानी से आ सकें. इसके अलावा फ्रिज और दीवार के बीच जो दो-तीन इंच का खाली गैप होता है वहां एक स्लिम पुल-आउट पैंट्री रैक फिट किया जा सकता है.

यह पतली सी दराज बाहर खींचने पर ढेर सारे दाल और मसालों के जार संभाल लेती है और वापस अंदर जाते ही दीवार के समानांतर छिप जाती है. दीवारों पर हुक्स लगाकर आप छोटे कंटेनर्स को भी होल्ड कर सकते हैं जिससे नीचे का कीमती काउंटर स्पेस पूरी तरह खाली और साफ-सुथरा बना रहता है.

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मल्टीफंक्शनल फर्नीचर लगवाएं

आपको घर का हर कोना और फर्नीचर ऐसे लगाने चाहिए जो एक साथ कई काम करें. इसलिए ऐसे एसेट्स चुनें जो स्टोरेज का भी ऑप्शन दें. आप अपने डाइनिंग एरिया के स्टूल्स या सिटिंग बेंच के अंदर बॉक्स बनवा सकते हैं जिसमें महीनों का अनाज आराम से सुरक्षित रखा जा सकता है. अनाज की पैकिंग को लेकर भी थोड़ा अलग अप्रोच अपनाएं और भारी या गोल डिब्बों की जगह स्क्वेयर शेप के ट्रांसपेरेंट जार यूज करें.

क्योंकि ये आपस में सटीक फिट होकर कम जगह घेरते हैं. इसके साथ ही वैक्यूम सीलिंग बैग्स का इस्तेमाल एक शानदार ऑप्शन है जो अनाज के बीच की सारी हवा निकालकर उसके पैकेट साइज को आधा कर देते हैं. इन एयर-टाइट बैग्स को आप बेड के नीचे या अलमारी के निचले हिस्सों में भी बिना किसी खराबी के डर के आसानी से स्टोर कर सकते हैं.

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