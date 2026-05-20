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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरWorld Bee Day: मधुमक्खी पालन से होगी छप्परफाड़ कमाई, सरकार की 80% सब्सिडी के साथ ऐसे शुरू करें ये काम

World Bee Day: मधुमक्खी पालन से होगी छप्परफाड़ कमाई, सरकार की 80% सब्सिडी के साथ ऐसे शुरू करें ये काम

World Bee Day: गवर्नमेंट की 80% सब्सिडी स्कीम के साथ मधुमक्खी पालन आज के युवाओं के लिए एक मुनाफेदार बिजनेस है. इससे कम लागत में धांसू कमाई की जा सकती है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 20 May 2026 03:01 PM (IST)
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World Bee Day: आज यानी 20 मई के दिन दुनिया भर में वर्ल्ड बी डे (World Bee Day) यानी विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जा रहा है. यह दिन मधुमक्खियां के महत्व के बारे में लोगों को बताने और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है. लेकिन अब मधुमक्खी पालन से अच्छी कमाई भी हो रही है. अगर आप कम लागत में कोई धांसू बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो मधुमक्खी पालन यानी बी-कीपिंग आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है.

आजकल मार्केट में शुद्ध शहद और इससे बने बाय-प्रोडक्ट्स की डिमांड आसमान छू रही है, जिससे इस फील्ड में कमाई की अपार संभावनाएं बन चुकी हैं. सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सरकार इस मुनाफे वाले बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 'राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन' (NBHM) के तहत 80% तक की भारी-भरकम सब्सिडी दे रही है. चलिए बताते हैं कैसे किसान भाई शुरू कर सकते हैं मधुमक्खी पालन का बिजनेस.

सरकार देती है 80% सब्सिडी 

मधुमक्खी पालन बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार दिल खोलकर आर्थिक मदद कर रही है. नेशनल बीकीपिंग एंड हनी मिशन के तहत जनरल कैटेगरी के किसानों और उद्यमियों को सरकार की तरफ से 40 से 50 परसेंट तक की सब्सिडी आसानी से मिल जाती है. वहीं अगर आप महिला हैं या फिर अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या किसी विशेष कैटेगरी से आते हैं. 

तो यह सरकारी सहायता 80 से 85 परसेंट तक पहुंच जाती है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 1 लाख रुपये के बजट से अपनी यूनिट शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपनी जेब से सिर्फ 20 हजार रुपये ही लगाने होंगे बाकी का पूरा खर्च सरकार खुद उठाएगी. इसके अलावा, कृषि विज्ञान केंद्र और खादी ग्रामोद्योग के जरिए इसके लिए मुफ्त ट्रेनिंग और आसान लोन की सुविधा भी मिलती है.

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बी-कीपिंग का आसान प्रोसेस

इस बिजनेस को शुरू करने का प्रोसेस बेहद सिंपल है. शुरुआत करने के लिए आपको लकड़ी के खास बॉक्स, मधुमक्खियों की कॉलोनी जैसे इटालियन नस्ल एपीस मेलीफेरा छत्ते की सफाई के उपकरण और सेफ्टी गियर की जरूरत होती है. इन बॉक्स को ऐसे खेतों या बगीचों के पास रखा जाता है जहां फूल, सरसों, या फलों के पेड़ ज्यादा हों ताकि मधुमक्खियां आसानी से पराग इकट्ठा कर सकें. 

किसानों को होता है जबरदस्त मुनाफा 

कमाई की बात करें तो एक बॉक्स से सालभर में लगभग 40 किलो तक शुद्ध शहद मिलता है. जो मार्केट में 300 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति किलो तक बिकता है. सिर्फ शहद ही नहीं बल्कि इसके छत्ते से निकलने वाला मोम (Beeswax), रॉयल जेली और प्रोपोलिस जैसे प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक और दवा कंपनियों में बेहद महंगे दामों पर बिकते हैं जिससे किसानों को हर सीजन में छप्परफाड़ मुनाफा होता है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 20 May 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News World Bee Day Beekeeping
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