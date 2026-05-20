कई किसान बताते हैं कि वे पहले गेहूं और सरसों की खेती करते थे लेकिन उसमें ज्यादा बचत नहीं होती. इसके बाद उन्होंने गुलाब की खेती शुरू की. वहीं किसानों के अनुसार इस खेती में एक एकड़ में शुरुआती खर्च करीब 30 से 40 हजार रुपये तक आता है, जिसमें पौधों की कटाई, निराई और कीटनाशक दवाओं का खर्च शामिल होता है. गुलाब की फसल करीब 90 दिनों में तैयार हो जाती है और एक एकड़ में लगभग 1 क्विंटल तक फूलों का उत्पादन मिल जाता है. बाजार में बिक्री के बाद किसान करीब 1 लाख रुपये तक की बचत भी कर लेते हैं.