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Rose Farming Profit: एक एकड़ में हुई गुलाब की खेती से कितने दिन भरी रहेगी जेब? नए किसानों के लिए बड़े काम की है खबर
किसानों के अनुसार इस खेती में एक एकड़ में शुरुआती खर्च करीब 30 से 40 हजार रुपये तक आता है, जिसमें पौधों की कटाई, निराई और कीटनाशक दवाओं का खर्च शामिल होता है.
Rose Farming Profit: किसान अब बड़ी संख्या में फूलों की खेती कर रहे हैं. खासतौर पर गुलाब की खेती किसानों के लिए कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला ऑप्शन बनती जा रही है. शादी-ब्याह, पूजा-पाठ, होटल इंडस्ट्री, गुलकंद, इत्र और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में लगातार बढ़ती मांग के कारण बाजार में गुलाब की डिमांड पूरे साल बनी रहती है. यही वजह है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में किसान अब गेहूं, धान जैसी पारंपरिक फसलों की जगह गुलाब की खेती कर अच्छी कमाई कर रहे हैं.
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Published at : 20 May 2026 08:08 AM (IST)
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