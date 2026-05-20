हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरRose Farming Profit: एक एकड़ में हुई गुलाब की खेती से कितने दिन भरी रहेगी जेब? नए किसानों के लिए बड़े काम की है खबर

Rose Farming Profit: एक एकड़ में हुई गुलाब की खेती से कितने दिन भरी रहेगी जेब? नए किसानों के लिए बड़े काम की है खबर

किसानों के अनुसार इस खेती में एक एकड़ में शुरुआती खर्च करीब 30 से 40 हजार रुपये तक आता है, जिसमें पौधों की कटाई, निराई और कीटनाशक दवाओं का खर्च शामिल होता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 20 May 2026 08:08 AM (IST)
किसानों के अनुसार इस खेती में एक एकड़ में शुरुआती खर्च करीब 30 से 40 हजार रुपये तक आता है, जिसमें पौधों की कटाई, निराई और कीटनाशक दवाओं का खर्च शामिल होता है.

Rose Farming Profit: किसान अब बड़ी संख्या में फूलों की खेती कर रहे हैं. खासतौर पर गुलाब की खेती किसानों के लिए कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला ऑप्शन बनती जा रही है. शादी-ब्याह, पूजा-पाठ, होटल इंडस्ट्री, गुलकंद, इत्र और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में लगातार बढ़ती मांग के कारण बाजार में गुलाब की डिमांड पूरे साल बनी रहती है. यही वजह है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में किसान अब गेहूं, धान जैसी पारंपरिक फसलों की जगह गुलाब की खेती कर अच्छी कमाई कर रहे हैं.

1/8
कई किसान बताते हैं कि वे पहले गेहूं और सरसों की खेती करते थे लेकिन उसमें ज्यादा बचत नहीं होती. इसके बाद उन्होंने गुलाब की खेती शुरू की. वहीं किसानों के अनुसार इस खेती में एक एकड़ में शुरुआती खर्च करीब 30 से 40 हजार रुपये तक आता है, जिसमें पौधों की कटाई, निराई और कीटनाशक दवाओं का खर्च शामिल होता है. गुलाब की फसल करीब 90 दिनों में तैयार हो जाती है और एक एकड़ में लगभग 1 क्विंटल तक फूलों का उत्पादन मिल जाता है. बाजार में बिक्री के बाद किसान करीब 1 लाख रुपये तक की बचत भी कर लेते हैं.
कई किसान बताते हैं कि वे पहले गेहूं और सरसों की खेती करते थे लेकिन उसमें ज्यादा बचत नहीं होती. इसके बाद उन्होंने गुलाब की खेती शुरू की. वहीं किसानों के अनुसार इस खेती में एक एकड़ में शुरुआती खर्च करीब 30 से 40 हजार रुपये तक आता है, जिसमें पौधों की कटाई, निराई और कीटनाशक दवाओं का खर्च शामिल होता है. गुलाब की फसल करीब 90 दिनों में तैयार हो जाती है और एक एकड़ में लगभग 1 क्विंटल तक फूलों का उत्पादन मिल जाता है. बाजार में बिक्री के बाद किसान करीब 1 लाख रुपये तक की बचत भी कर लेते हैं.
2/8
किसानों के अनुसार खेतों में तैयार होने वाले गुलाब देश के अलग-अलग शहरों में भेजे जाते हैं, जहां उन्हें अच्छे दाम मिल जाते हैं. किसानों के अनुसार गुलाब की खेती शुरू करने के बाद उनकी आमदनी पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है.
किसानों के अनुसार खेतों में तैयार होने वाले गुलाब देश के अलग-अलग शहरों में भेजे जाते हैं, जहां उन्हें अच्छे दाम मिल जाते हैं. किसानों के अनुसार गुलाब की खेती शुरू करने के बाद उनकी आमदनी पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है.
Published at : 20 May 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
Flower Farming Business Profitable Farming Ideas Rose Farming Profit Rose Cultivation In India

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
फसल बेचने के लिए नहीं काटने होंगे मंडियों के चक्कर, इस पोर्टल से घर बैठे महंगी बिकेंगी फसलें
फसल बेचने के लिए नहीं काटने होंगे मंडियों के चक्कर, इस पोर्टल से घर बैठे महंगी बिकेंगी फसलें
एग्रीकल्चर
खेती में सिंचाई संयंत्र लगाने के लिए 70 से 75 फीसदी सब्सिडी देती है सरकार, कमाल की है 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजना
खेती में सिंचाई संयंत्र लगाने के लिए 70 से 75 फीसदी सब्सिडी देती है सरकार, कमाल की है 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजना
एग्रीकल्चर
Broccoli Farming: जिम वालों और अमीरों के बीच जमकर है इस चीज की डिमांड, खेत में लगा लेंगे तो छापेंगे नोट
जिम वालों और अमीरों के बीच जमकर है इस चीज की डिमांड, खेत में लगा लेंगे तो छापेंगे नोट
एग्रीकल्चर
अब मंडी जाने का झंझट खत्म, घर के छोटे से स्पेस में उगाएं ये 5 आसान सब्जियां और हर महीने बचाएं हजारों रुपये
अब मंडी जाने का झंझट खत्म, घर के छोटे से स्पेस में उगाएं ये 5 आसान सब्जियां और हर महीने बचाएं हजारों रुपये
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary | Petrol-Diesel Price Hike: महंगाई की मार... क्या राम जी करेंगे बेड़ापार?
Bharat Ki Baat : श्री राम-हनुमान के सहारे Rahul - Akhilesh ? | CM Yogi | BJP | Sapa | UP Election
Janhit | Twisha Sharma Case | Chitra Tripathi: ट्विशा शर्मा केस के 4 बड़े ट्विस्ट !
Crime News : अपहरण के बाद मर्डर का डरावना खेल! | Sansani
Samay Raina के शो से सामने आई तस्वीर, पैनल में दिखीं आलिया भट्ट और शरवरी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
जहां अपराधियों में खौफ और व्यवस्था को मिल रहा रफ्तार... वो बन गया उत्तर प्रदेश, योगी राज की गवाही दे रहे ये आंकड़े
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'शुक्रवार, शनिवार या रविवार...' ईरान में फिर मचेगी तबाही! ट्रंप ने बता दिया किस दिन होगा सबसे बड़ा हमला
'शुक्रवार, शनिवार या रविवार...' ईरान में फिर मचेगी तबाही! ट्रंप ने बता दिया किस दिन होगा सबसे बड़ा हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में झुलसा रही गर्मी! कई जिलों में लू का रेड-ऑरेंज अलर्ट, तापमान 44 डिग्री के पार
यूपी में झुलसा रही गर्मी! कई जिलों में लू का रेड-ऑरेंज अलर्ट, तापमान 44 डिग्री के पार
विश्व
ईरान-US टेंशन के बीच भारत आ रहे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, क्या है विजिट का मकसद, हो गया खुलासा
ईरान-US टेंशन के बीच भारत आ रहे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, क्या है विजिट का मकसद, हो गया खुलासा
आईपीएल 2026
आजतक कोई भारतीय क्रिकेटर नहीं कर पाया जो वैभव सूर्यवंशी ने कर दिया, अब क्रिस गेल का रिकॉर्ड निशाने पर
आजतक कोई भारतीय क्रिकेटर नहीं कर पाया जो वैभव सूर्यवंशी ने कर दिया, अब क्रिस गेल का रिकॉर्ड निशाने पर
बॉलीवुड
‘साठ साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला', अस्पताल वाली घटना के बाद सलमान खान ने पैप्स को दी चेतावनी
‘साठ साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला', अस्पताल वाली घटना के बाद सलमान की पैप्स को वॉर्निंग
विश्व
'प्लान-B' तैयार, ईरान से बातचीत फेल हुई तो क्या करेंगे ट्रंप? जेडी वेंस ने कर दिया बड़ा खुलासा
'प्लान-B' तैयार, ईरान से बातचीत फेल हुई तो क्या करेंगे ट्रंप? जेडी वेंस ने कर दिया बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी तोड़ने पर सिपाही सस्पेंड, वीडियो में रिश्वत के लगाए आरोप
UP पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी तोड़ने पर सिपाही सस्पेंड, वीडियो में रिश्वत के लगाए आरोप
जनरल नॉलेज
भारत में सबसे पहले कहां खुला था ट्रेन के इंजन बनाने का कारखाना, इसने कितने दिन दी थी सर्विस?
भारत में सबसे पहले कहां खुला था ट्रेन के इंजन बनाने का कारखाना, इसने कितने दिन दी थी सर्विस?
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget