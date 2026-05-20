हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरकिडनी स्टोन में बेहद फायदेमंद है इन सब्जियों का जूस, इस तरह से बनाएंगे तो मिलने लगेगा आराम

किडनी स्टोन में बेहद फायदेमंद है इन सब्जियों का जूस, इस तरह से बनाएंगे तो मिलने लगेगा आराम

Vegetables Juice For Kidney Stone: लौकी, तोरई, धनिया और खीरे जैसी सब्जियों का जूस किडनी स्टोन में बेहद फायदेमंद है. यह शरीर को हाइड्रेट कर टॉक्सिंस बाहर निकालता है. जिससे पथरी में आराम मिलता है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 20 May 2026 01:09 PM (IST)
Vegetables Juice For Kidney Stone: लौकी, तोरई, धनिया और खीरे जैसी सब्जियों का जूस किडनी स्टोन में बेहद फायदेमंद है. यह शरीर को हाइड्रेट कर टॉक्सिंस बाहर निकालता है. जिससे पथरी में आराम मिलता है.

किडनी स्टोन यानी पथरी की समस्या आजकल बेहद कॉमन हो चुकी है. गलत खानपान और शरीर में पानी की कमी के कारण यह दर्दनाक बीमारी किसी को भी परेशान कर सकती है. लेकिन एक्सपर्ट्स की मानें तो शुरुआती स्टेज में कुछ खास देसी सब्जियों के जूस का इस्तेमाल करके इस समस्या से काफी हद तक राहत पाई जा सकती है.

1/6
लौकी का जूस किडनी स्टोन के मरीजों के लिए एक बेहतरीन नेचुरल रेमेडी माना जाता है. लौकी में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो शरीर को पूरी तरह हाइड्रेट रखती है. इसे बनाने के लिए फ्रेश लौकी को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें और रोज सुबह खाली पेट बिना नमक के इसका सेवन करें.
लौकी का जूस किडनी स्टोन के मरीजों के लिए एक बेहतरीन नेचुरल रेमेडी माना जाता है. लौकी में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो शरीर को पूरी तरह हाइड्रेट रखती है. इसे बनाने के लिए फ्रेश लौकी को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें और रोज सुबह खाली पेट बिना नमक के इसका सेवन करें.
2/6
तोरई का जूस भी किडनी को फ्लश करने के लिए एक शानदार और असरदार ड्रिंक है. तोरई में मौजूद खास न्यूट्रिएंट्स यूरिन में एसिड के लेवल को मेंटेन करने में काफी मदद करते हैं. ताजी तोरई के टुकड़ों को ब्लेंड करके इसका जूस पीने से बॉडी डिटॉक्स होती है और पथरी आसानी से बाहर निकल सकती है.
तोरई का जूस भी किडनी को फ्लश करने के लिए एक शानदार और असरदार ड्रिंक है. तोरई में मौजूद खास न्यूट्रिएंट्स यूरिन में एसिड के लेवल को मेंटेन करने में काफी मदद करते हैं. ताजी तोरई के टुकड़ों को ब्लेंड करके इसका जूस पीने से बॉडी डिटॉक्स होती है और पथरी आसानी से बाहर निकल सकती है.
Published at : 20 May 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Kidney Stone Juice Vegetable Juice

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
सास बहू ने घर में उगाई केसर, सालाना 25 लाख का टर्न ओवर- आप भी कर सकते हैं ऐसा?
सास बहू ने घर में उगाई केसर, सालाना 25 लाख का टर्न ओवर- आप भी कर सकते हैं ऐसा?
एग्रीकल्चर
इस घास से बढ़ जाएगी पशुओं के दूध देने की क्षमता, सेहत में भी होगा जबरदस्त इजाफा
इस घास से बढ़ जाएगी पशुओं के दूध देने की क्षमता, सेहत में भी होगा जबरदस्त इजाफा
एग्रीकल्चर
डीजल की बढ़ी कीमतों का खेती पर क्या पड़ेगा असर, क्या महंगे हो जाएंगे अनाज और सब्जियां?
डीजल की बढ़ी कीमतों का खेती पर क्या पड़ेगा असर, क्या महंगे हो जाएंगे अनाज और सब्जियां?
एग्रीकल्चर
Banarasi Mango Cultivation Tips : फार्म हाउस में कैसे उगाएं बनारसी आम? बेहद आसान है इसका तरीका, गर्मियों में मिलेगा घर का स्वाद
फार्म हाउस में कैसे उगाएं बनारसी आम? बेहद आसान है इसका तरीका, गर्मियों में मिलेगा घर का स्वाद
Advertisement

वीडियोज

Uttarakhand News: केदारनाथ मार्ग पर श्रद्धालु परेशान | CM Dhami | Uk Government
Twisha Sharma Death Case: एक-एक तस्वीर में ट्विशा शर्मा केस का पूरा सच? | Breaking News
Uttarakhand News: Kedarnath के रास्ते में जाम से हाहाकार, प्रशासन पर सवाल | CM Dhami | Uk Government
CBSE Result Controversy: CBSE पोर्टल की तकनीकी दिक्कत से अटकी रीचेकिंग प्रक्रिया | abp News
Twisha Sharma Death Case: ट्विशा की मौत पर एक और नया वीडियो आया सामने | Death Case | Breaking News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
जहां अपराधियों में खौफ और व्यवस्था को मिल रहा रफ्तार... वो बन गया उत्तर प्रदेश, योगी राज की गवाही दे रहे ये आंकड़े
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नॉर्वे के अखबार की घटिया हरकत, PM मोदी का नस्लवादी कार्टून छापकर उगला जहर! भड़का भारतीयों का गुस्सा
नॉर्वे के अखबार की घटिया हरकत, PM मोदी का नस्लवादी कार्टून छापकर उगला जहर! भड़का भारतीयों का गुस्सा
बिहार
BPSC TRE-4 के प्रदर्शन के बीच पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिरासत में छात्र नेता खुशबू पाठक
BPSC TRE-4 के प्रदर्शन के बीच पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिरासत में छात्र नेता खुशबू पाठक
इंडिया
'फलों की तस्वीर लगाकर टेट्रा पैक में बेची जा रही शराब', SC ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
'फलों की तस्वीर लगाकर टेट्रा पैक में बेची जा रही शराब', SC ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
स्पोर्ट्स
वैभव सूर्यवंशी ने उतारी आकाश सिंह की हेकड़ी, 3 ओवर में पड़े 54 रन, गावस्कर बोले- अब कहां गई तुम्हारी पर्ची?
वैभव सूर्यवंशी ने उतारी आकाश सिंह की हेकड़ी, 3 ओवर में पड़े 54 रन, गावस्कर बोले- अब कहां गई तुम्हारी पर्ची?
साउथ सिनेमा
Karuppu BO Day 5: सूर्या की ‘करुप्पु’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, पांचवें दिन भी की बमफाड़ कमाई , 'कंगुवा' को चटा दी धूल
‘करुप्पु’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, 5वें दिन भी की बमफाड़ कमाई, 'कंगुवा' को चटा दी धूल
विश्व
ईरान युद्ध में अमेरिका की सबसे बड़ी तबाही! 42 जेट बर्बाद, 2.4 लाख करोड़ रुपए स्वाहा
ईरान युद्ध में अमेरिका की सबसे बड़ी तबाही! 42 जेट बर्बाद, 2.4 लाख करोड़ रुपए स्वाहा
विश्व
इटली में PM मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी के साथ किया डिनर, फिर एक ही कार में गए घूमने, PHOTOS
इटली में PM मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी के साथ किया डिनर, फिर एक ही कार में गए घूमने, PHOTOS
एग्रीकल्चर
डीजल की बढ़ी कीमतों का खेती पर क्या पड़ेगा असर, क्या महंगे हो जाएंगे अनाज और सब्जियां?
डीजल की बढ़ी कीमतों का खेती पर क्या पड़ेगा असर, क्या महंगे हो जाएंगे अनाज और सब्जियां?
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget