किडनी स्टोन में बेहद फायदेमंद है इन सब्जियों का जूस, इस तरह से बनाएंगे तो मिलने लगेगा आराम

लौकी का जूस किडनी स्टोन के मरीजों के लिए एक बेहतरीन नेचुरल रेमेडी माना जाता है. लौकी में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो शरीर को पूरी तरह हाइड्रेट रखती है. इसे बनाने के लिए फ्रेश लौकी को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें और रोज सुबह खाली पेट बिना नमक के इसका सेवन करें.