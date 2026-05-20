एक्सप्लोरर
किडनी स्टोन में बेहद फायदेमंद है इन सब्जियों का जूस, इस तरह से बनाएंगे तो मिलने लगेगा आराम
Vegetables Juice For Kidney Stone: लौकी, तोरई, धनिया और खीरे जैसी सब्जियों का जूस किडनी स्टोन में बेहद फायदेमंद है. यह शरीर को हाइड्रेट कर टॉक्सिंस बाहर निकालता है. जिससे पथरी में आराम मिलता है.
किडनी स्टोन यानी पथरी की समस्या आजकल बेहद कॉमन हो चुकी है. गलत खानपान और शरीर में पानी की कमी के कारण यह दर्दनाक बीमारी किसी को भी परेशान कर सकती है. लेकिन एक्सपर्ट्स की मानें तो शुरुआती स्टेज में कुछ खास देसी सब्जियों के जूस का इस्तेमाल करके इस समस्या से काफी हद तक राहत पाई जा सकती है.
1/6
2/6
Published at : 20 May 2026 01:09 PM (IST)
एग्रीकल्चर
6 Photos
किडनी स्टोन में बेहद फायदेमंद है इन सब्जियों का जूस, इस तरह से बनाएंगे तो मिलने लगेगा आराम
एग्रीकल्चर
8 Photos
एक एकड़ में हुई गुलाब की खेती से कितने दिन भरी रहेगी जेब? नए किसानों के लिए बड़े काम की है खबर
एग्रीकल्चर
6 Photos
खेतों में कीटनाशक छिड़कने के लिए कैसे मिलता है ड्रोन का लाइसेंस, इसमें कितनी है कमाई?
एग्रीकल्चर
6 Photos
गोबर को जलाकर तैयार करें ये जादुई खाद, भिंडी और साग की पैदावार देखकर हर कोई रह जाएगा हैरान
एग्रीकल्चर
6 Photos
गर्मियों में खीरे के पौधे में कब और कितना पानी डालना है सही? एक्सपर्ट्स से जानें सटीक तरीका
एग्रीकल्चर
6 Photos
मौसम के उतार-चढ़ाव से फटने लगी है पेड़ में लगी लीची, एक्सपर्ट से जानें अब क्या करें किसान?
एग्रीकल्चर
6 Photos
मक्के की फसल को नमी से बचाने की तगड़ी ट्रिक, स्टोरेज का यह नया तरीका फसल को रखेगा एकदम फ्रेश
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
सास बहू ने घर में उगाई केसर, सालाना 25 लाख का टर्न ओवर- आप भी कर सकते हैं ऐसा?
एग्रीकल्चर
इस घास से बढ़ जाएगी पशुओं के दूध देने की क्षमता, सेहत में भी होगा जबरदस्त इजाफा
एग्रीकल्चर
डीजल की बढ़ी कीमतों का खेती पर क्या पड़ेगा असर, क्या महंगे हो जाएंगे अनाज और सब्जियां?
एग्रीकल्चर
फार्म हाउस में कैसे उगाएं बनारसी आम? बेहद आसान है इसका तरीका, गर्मियों में मिलेगा घर का स्वाद
Advertisement
एग्रीकल्चर
6 Photos
किडनी स्टोन में बेहद फायदेमंद है इन सब्जियों का जूस, इस तरह से बनाएंगे तो मिलने लगेगा आराम
एग्रीकल्चर
8 Photos
एक एकड़ में हुई गुलाब की खेती से कितने दिन भरी रहेगी जेब? नए किसानों के लिए बड़े काम की है खबर