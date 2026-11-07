ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरDonkey Milk Business: कैसे करें गधी के दूध का बिजनेस, कुछ ही महीनों में बना देगा लखपति

Donkey Milk Business: कैसे करें गधी के दूध का बिजनेस, कुछ ही महीनों में बना देगा लखपति

अगर आप पशुपालन शुरु करना चाहते हैं तो गधी पालन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. गधी के दूध का इस्तेमाल कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किया जाता है, ऐसे में इससे आप अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 07 Nov 2026 01:56 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में खेती-किसानी के साथ पशुपालन भी कमाई का अच्छा जरिया बनता जा रहा है. किसान अब गाय और भैंस के अलावा ऐसे पशुओं के पालन में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिनसे बाजार में अलग तरह के उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं. ऐसे में गधी के दूध का बिजनेस भी कमाई का एक शानदार विकल्प बनकर सामने आया है. गधी के दूध की खासियत यह है कि इसमें प्रोटीन, लैक्टोज और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसकी संरचना कुछ हद तक मां के दूध से मिलती-जुलती है.

यही वजह है कि विदेशों में इसका इस्तेमाल कुछ विशेष खाद्य और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है. भारत में भी इसके दूध से साबुन, स्किन केयर और अन्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं. ऐसे में अगर आप पशुपालन के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं तो यह बिजनेस आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
Termite Control: खेत में दीमक से हैं परेशान, ऐसे में क्या करें किसान? जानें यहां
खेत में दीमक से हैं परेशान, ऐसे में क्या करें किसान? जानें यहां
एग्रीकल्चर
Poultry Business: मुर्गी पालन पर कितनी सब्सिडी देती है सरकार, शुरू करने से पहले जानें नियम
मुर्गी पालन पर कितनी सब्सिडी देती है सरकार, शुरू करने से पहले जानें नियम
एग्रीकल्चर
Crop Compensation: किसानों को अब मिलेगा 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा, सरकार का बड़ा ऐलान
किसानों को अब मिलेगा 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा, सरकार का बड़ा ऐलान
एग्रीकल्चर
Dairy Farming Schemes: गांव में करना है डेयरी बिजनेस, जानें सरकर से कैसे मिलेगी मदद
गांव में करना है डेयरी बिजनेस, जानें सरकर से कैसे मिलेगी मदद

ऐसे शुरू करें गधी के दूध का बिजनेस

इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको गधों की अच्छी नस्ल और स्वस्थ मादा गधियों की जरूरत होगी. दूध उत्पादन के लिए मादा गधी का चयन करना जरूरी है. इसके लिए गुजरात की हलारी नस्ल को जाना जाता है. गधी खरीदने से पहले उसकी उम्र, स्वास्थ्य, प्रजनन क्षमता और दूध देने की स्थिति की जांच करवाएं. इसके अलावा पशु चिकित्सक की मदद से पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण जरूर कराएं. शुरुआत में बड़े स्तर पर निवेश करने के बजाय बाजार की मांग समझकर बिजनेस का प्लान बनाना बेहतर होगा.

देखभाल की होती है जरूरत

गधी पालन के लिए ऐसी जगह चुनें जहां पशुओं के रहने, घूमने और आराम करने की पर्याप्त व्यवस्था हो. शेड हवादार होना चाहिए और वहां साफ पानी की उपलब्धता होनी चाहिए. गधी का दूध गाय और भैंस की तुलना में काफी कम मात्रा में मिलता है. इसकी मात्रा नस्ल, खानपान, स्वास्थ्य और दूध देने की अवस्था पर निर्भर करती है. अलग-अलग नस्लों में दूध उत्पादन में काफी अंतर देखने को मिलता है. गधी के थन की क्षमता सीमित होती है, इसलिए दूध निकालने की प्रक्रिया भी सामान्य डेयरी पशुओं से अलग होती है. एक सामान्य गधी एक दिन में लगभग 200 मिलीलीटर से लेकर 1 लीटर तक दूध दे सकती है.

यह भी पढ़ें: Teak Tree Cultivation: सागवान की खेती कर लाखों कमा सकते हैं आप, ऐसे करें शुरुआत

सरकार दे रही है 50 परसेंट तक सब्सिडी

गधी पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के तहत उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया है. इस योजना के अंतर्गत पात्र गधी ब्रीडिंग फार्म स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 50 परसेंट तक कैपिटल सब्सिडी मिलती है. इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है. योजना के तहत बाकी राशि की व्यवस्था बैंक लोन और स्वयं के निवेश से करनी होती है. इसके लिए आवेदक को निर्धारित पात्रता, पशुओं की संख्या, परियोजना रिपोर्ट और अन्य जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं.

गधी का दूध बिकता है महंगा

भारत में गधी का दूध आमतौर पर 2000 से 8000 प्रति लीटर तक बिकता है. इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कॉस्मेटिक्स और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में किया जाता है. ऐसे में आप किसी अच्छी ब्यूटी कंपनी के साथ जुड़कर आमदनी कर सकते हैं. वहीं बाजार की मांग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Murgi Palan: साल में 350 अंडे देती है ये मुर्गी, पोल्ट्री फार्म के लिए है शानदार नस्ल

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
Read More
Published at : 07 Nov 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
ABP LIVE Agriculture Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Termite Control: खेत में दीमक से हैं परेशान, ऐसे में क्या करें किसान? जानें यहां
खेत में दीमक से हैं परेशान, ऐसे में क्या करें किसान? जानें यहां
एग्रीकल्चर
Poultry Business: मुर्गी पालन पर कितनी सब्सिडी देती है सरकार, शुरू करने से पहले जानें नियम
मुर्गी पालन पर कितनी सब्सिडी देती है सरकार, शुरू करने से पहले जानें नियम
एग्रीकल्चर
Crop Compensation: किसानों को अब मिलेगा 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा, सरकार का बड़ा ऐलान
किसानों को अब मिलेगा 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा, सरकार का बड़ा ऐलान
एग्रीकल्चर
Dairy Farming Schemes: गांव में करना है डेयरी बिजनेस, जानें सरकर से कैसे मिलेगी मदद
गांव में करना है डेयरी बिजनेस, जानें सरकर से कैसे मिलेगी मदद
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरफ्तार, उत्पीड़न और घोखाधड़ी के आरोप
उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरफ्तार, उत्पीड़न और घोखाधड़ी के आरोप
साउथ सिनेमा
100 करोड़ का बजट, कमाई सिर्फ 3 करोड़, कमाई, नयनतारा की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल
100 करोड़ का बजट, कमाई सिर्फ 3 करोड़, नयनतारा की फिल्म का बुरा हाल
क्रिकेट
7 रन बनाकर भी विराट कोहली ने रचा इतिहास, बने No-1
7 रन बनाकर भी विराट कोहली ने रचा इतिहास, बने No-1
इंडिया
'2 दिनों तक रेकी, फिर मेरे घर पर अटैक', अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाया हमले का आरोप
'2 दिनों तक रेकी, फिर मेरे घर पर अटैक', अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाया हमले का आरोप
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
टेक्नोलॉजी
iQOO Z12 Lite 5G : 8000mAh बैटरी और Dimensity चिप, iQOO ला रहा नया फोन?
8000mAh बैटरी और Dimensity चिप, iQOO ला रहा नया फोन?
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन में ही लड़का लड़की ने किया लिपलॉक, शरमा गए यात्री
ट्रेन में ही लड़का लड़की ने किया लिपलॉक, शरमा गए यात्री
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget