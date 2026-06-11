हल्दी, अदरक या धनिया... कम बारिश में कौन सा मसाला देगा ज्यादा मुनाफा?

Farming Tips: कम बारिश और बदलते मौसम के इस दौर में किसानों के लिए सही फसल का चुनाव करना ही मुनाफे की असली चाबी है. हल्दी, अदरक और धनिया तीनों ही भारतीय बाजार के मुनाफे वाले मसाले हैं. लेकिन जब पानी की कमी हो तो इनकी खेती का तरीका और मुनाफे का हिसाब पूरी तरह बदल जाता है. आज किसान सिर्फ पारंपरिक तरीकों पर नहीं टिका रहता.

बल्कि वह कम लागत और कम पानी में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न निकालने की प्लानिंग करता है. चलिए आपको बताते हैं इन तीनों मसालों की खेती कैसे की जाती है और कम पानी की सिचुएशन में आपके लिए कौन सा सौदा सबसे ज्यादा फायदेमंद और तगड़ी कमाई कराने वाला साबित होगा.

हल्दी, अदरक और धनिया की खेती करने का सही तरीका

इन तीनों फसलों को उगाने का तरीका एक-दूसरे से काफी अलग है. जिसे समझना बहुत जरूरी है. धनिया की खेती सबसे सिंपल है; इसके लिए खेत की अच्छी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है और बीजों को सीधे खेतों में बोकर हल्की सिंचाई कर दी जाती है. इसके उल्टा हल्दी और अदरक की खेती बीजों से नहीं बल्कि उनकी गांठों से की जाती है.

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इन्हें उगाने के लिए खेतों में ऊंचे बेड या मेड़ बनाए जाते हैं जिससे एक्स्ट्रा पानी आसानी से निकल सके और फसल खराब न हो. हल्दी और अदरक की खेती में शुरुआत में गोबर की अच्छी खाद डालनी पड़ती है और जमीन में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग तकनीक का इस्तेमाल करना बेस्ट रहता है.

कम पानी में कौन सा मसाला देगा ज्यादा मुनाफा?

अगर आपके इलाके में पानी की भारी किल्लत है और आप बिना रिस्क के बड़ा मुनाफा चाहते हैं. तो धनिया इन तीनों में सबसे ज्यादा फायदेमंद है. कम बारिश में जहां हल्दी और अदरक की ग्रोथ रुक जाती है और उनकी क्वालिटी खराब होने का खतरा रहता है. वहीं धनिया बहुत ही कम पानी और नाममात्र की लागत में सिर्फ 40 से 45 दिनों में हरी पत्तियों के रूप में बिकने के लिए तैयार हो जाता है.

मार्केट में हरी धनिया की डिमांड हमेशा हाई रहती है जिससे किसानों को तुरंत कैश मिल जाता है. इसलिए कम पानी की सिचुएशन में धनिया की खेती में रिस्क बिल्कुल ना के बराबर होता है और यह आपको सबसे कम समय में सबसे सेफ और तगड़ा प्रॉफिट देता है.

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