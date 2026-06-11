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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरहल्दी, अदरक या धनिया... कम बारिश में कौन सा मसाला देगा ज्यादा मुनाफा?

हल्दी, अदरक या धनिया... कम बारिश में कौन सा मसाला देगा ज्यादा मुनाफा?

Farming Tips: कम बारिश में हल्दी और अदरक के मुकाबले धनिया की खेती सबसे बेस्ट और सेफ ऑप्शन है. यह बेहद कम पानी और कम लागत में महज 45 दिनों में तैयार होकर मार्केट में किसानों को बंपर मुनाफा देती है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 11 Jun 2026 11:09 AM (IST)
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Farming Tips: कम बारिश और बदलते मौसम के इस दौर में किसानों के लिए सही फसल का चुनाव करना ही मुनाफे की असली चाबी है. हल्दी, अदरक और धनिया तीनों ही भारतीय बाजार के मुनाफे वाले मसाले हैं. लेकिन जब पानी की कमी हो तो इनकी खेती का तरीका और मुनाफे का हिसाब पूरी तरह बदल जाता है. आज किसान सिर्फ पारंपरिक तरीकों पर नहीं टिका रहता.

बल्कि वह कम लागत और कम पानी में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न निकालने की प्लानिंग करता है. चलिए आपको बताते हैं इन तीनों मसालों की खेती कैसे की जाती है और कम पानी की सिचुएशन में आपके लिए कौन सा सौदा सबसे ज्यादा फायदेमंद और तगड़ी कमाई कराने वाला साबित होगा.

हल्दी, अदरक और धनिया की खेती करने का सही तरीका

इन तीनों फसलों को उगाने का तरीका एक-दूसरे से काफी अलग है. जिसे समझना बहुत जरूरी है. धनिया की खेती सबसे सिंपल है; इसके लिए खेत की अच्छी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है और बीजों को सीधे खेतों में बोकर हल्की सिंचाई कर दी जाती है. इसके उल्टा हल्दी और अदरक की खेती बीजों से नहीं बल्कि उनकी गांठों से की जाती है. 

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इन्हें उगाने के लिए खेतों में ऊंचे बेड या मेड़ बनाए जाते हैं जिससे एक्स्ट्रा पानी आसानी से निकल सके और फसल खराब न हो. हल्दी और अदरक की खेती में शुरुआत में गोबर की अच्छी खाद डालनी पड़ती है और जमीन में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग तकनीक का इस्तेमाल करना बेस्ट रहता है.

कम पानी में कौन सा मसाला देगा ज्यादा मुनाफा?

अगर आपके इलाके में पानी की भारी किल्लत है और आप बिना रिस्क के बड़ा मुनाफा चाहते हैं. तो धनिया इन तीनों में सबसे ज्यादा फायदेमंद है. कम बारिश में जहां हल्दी और अदरक की ग्रोथ रुक जाती है और उनकी क्वालिटी खराब होने का खतरा रहता है. वहीं धनिया बहुत ही कम पानी और नाममात्र की लागत में सिर्फ 40 से 45 दिनों में हरी पत्तियों के रूप में बिकने के लिए तैयार हो जाता है. 

मार्केट में हरी धनिया की डिमांड हमेशा हाई रहती है जिससे किसानों को तुरंत कैश मिल जाता है. इसलिए कम पानी की सिचुएशन में धनिया की खेती में रिस्क बिल्कुल ना के बराबर होता है और यह आपको सबसे कम समय में सबसे सेफ और तगड़ा प्रॉफिट देता है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 11 Jun 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Turmeric Ginger Coriander
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