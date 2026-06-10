किसानों के लिए जून का महीना है बेहद खास, अभी करें ये काम और दिवाली तक कमाएं छप्परफाड़ मुनाफा

Marigold Farming Tips: खेती-किसानी की दुनिया में अब किसान सिर्फ पारंपरिक फसलों पर निर्भर रहने नहीं रहते हैं. आज के दौर में फूल और बागवानी की खेती बंपर कमाई का एक बेहद शानदार ऑप्शन बनकर उभरी है. जिसमें गेंदे की खेती सबसे आगे चल रही है. अगर आप भी इस सीजन में अपनी इनकम को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं. तो जून का यह महीना आपके लिए बहुत फायदे वाला साबित होने वाला है

गेंदे की खेती से छप्परफाड़ मुनाफा कमाने के लिए जून के महीने से ही इसकी नर्सरी और शुरुआती तैयारी शुरू कर देना सबसे बेस्ट रहता है. इस समय पर की गई प्लानिंग का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपकी फसल ठीक अक्टूबर और नवंबर के त्योहारों के सीजन से पहले मार्केट में बिकने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है. त्योहारों के इस पीक टाइम पर जब फूलों की मांग आसमान छू रही होती है तब सही समय पर बाजार में पहुंची यह फसल आपको बहुत कम समय में उम्मीद से कहीं ज्यादा अमीर बना सकती है.

सही वैरायटी का चुनाव

गेंदे की खेती को एक मुनाफे का बिजनेस बनाने के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम है सही बीजों और वैरायटियों का चुनाव करना. आज के समय में हमारे पास मुख्य रूप से अमेरिकी गेंदा और फ्रेंच गेंदा जैसी दो सबसे बेहतरीन और पॉपुलर वैरायटियां मौजूद हैं. जिनमें ओपन पोलिनेटेड और हाइब्रिड किस्में आती हैं. ओपी किस्मों की सबसे खास बात यह है कि इनके बीज आप खुद अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं. जिससे अगली बार बीज खरीदने का खर्च पूरी तरह बच जाता है.

जून में नर्सरी का सही मैनेजमेंट

अगर आप रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन और फूलों की शानदार क्वालिटी चाहते हैं. तो हाइब्रिड किस्मों के बीज खरीदना सबसे बढ़िया फैसला होता है. जून के महीने में इन बीजों की नर्सरी तैयार करने से पौधों का विकास बहुत ही बढ़िया होता है और वे आने वाले मॉनसून के मौसम का सामना करने के लिए पूरी तरह मजबूत हो जाते हैं.

यह भी पढ़ें: 2 किलो धान से ही एक एकड़ में लग जाएगी फसल, इस तरीके से धान रोपें किसान भाई

त्योहारों के सीजन में बंपर डिमांड

फूलों के बिजनेस का सबसे बड़ा कमाल यह है कि आपकी फसल सही समय पर मार्केट में पहुंचनी चाहिए जिससे आपको सबसे ऊंचे दाम मिल सकें. भारत में दिवाली, दशहरा और तमाम बड़े त्योहारों के दौरान गेंदे के फूलों की डिमांड कई गुना बढ़ जाती है और मार्केट में इनकी भारी किल्लत देखने को मिलती है. जून में शुरू की गई खेती के चलते जब आपके गेंदे के फूल अक्टूबर की शुरुआत में बाजार में उतरेंगे तो व्यापारी आपको मुंहमांगे दाम देने के लिए तैयार रहेंगे.

इतनी होगी कमाई

अगर आंकड़ों की बात करें तो एक एकड़ में गेंदे की खेती की लागत करीब 20 से 25 हजार रुपये आती है. जबकि त्योहारों के पीक सीजन में इससे आराम से 1.5 से 2 लाख रुपये तक की शुद्ध कमाई हो सकती है. कम दिनों की इस स्मार्ट खेती का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इसमें लागत बहुत कम आती है और रिटर्न बेहद तेज मिलता है. अगर आप सही समय पर इसकी खेती शुरू कर देते हैं तो दिवाली आते-आते जेब में मोटा मुनाफा आना तय है.

यह भी पढ़ें: अब सोयाबीन से घर में बरसेगा पैसा, 100 दिन में 12 क्विंटल तक होता है इन किस्मों का उत्पादन