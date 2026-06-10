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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकिसानों के लिए जून का महीना है बेहद खास, अभी करें ये काम और दिवाली तक कमाएं छप्परफाड़ मुनाफा

किसानों के लिए जून का महीना है बेहद खास, अभी करें ये काम और दिवाली तक कमाएं छप्परफाड़ मुनाफा

Marigold Farming Tips: जून के महीने में गेंदे की खेती की तैयारी शुरू करके आप दिवाली के त्योहारी सीजन में बंपर मुनाफा कमा सकते हैं. फूलों की भारी डिमांड के वक्त आपको मार्केट में मुंहमांगे दाम मिलेंगे.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 10 Jun 2026 02:51 PM (IST)
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Marigold Farming Tips: खेती-किसानी की दुनिया में अब किसान सिर्फ पारंपरिक फसलों पर निर्भर रहने नहीं रहते हैं. आज के दौर में फूल और बागवानी की खेती बंपर कमाई का एक बेहद शानदार ऑप्शन बनकर उभरी है. जिसमें गेंदे की खेती सबसे आगे चल रही है. अगर आप भी इस सीजन में अपनी इनकम को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं. तो जून का यह महीना आपके लिए बहुत फायदे वाला साबित होने वाला है

गेंदे की खेती से छप्परफाड़ मुनाफा कमाने के लिए जून के महीने से ही इसकी नर्सरी और शुरुआती तैयारी शुरू कर देना सबसे बेस्ट रहता है. इस समय पर की गई प्लानिंग का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपकी फसल ठीक अक्टूबर और नवंबर के त्योहारों के सीजन से पहले मार्केट में बिकने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है. त्योहारों के इस पीक टाइम पर जब फूलों की मांग आसमान छू रही होती है तब सही समय पर बाजार में पहुंची यह फसल आपको बहुत कम समय में उम्मीद से कहीं ज्यादा अमीर बना सकती है.

सही वैरायटी का चुनाव

गेंदे की खेती को एक मुनाफे का बिजनेस बनाने के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम है सही बीजों और वैरायटियों का चुनाव करना. आज के समय में हमारे पास मुख्य रूप से अमेरिकी गेंदा और फ्रेंच गेंदा जैसी दो सबसे बेहतरीन और पॉपुलर वैरायटियां मौजूद हैं. जिनमें ओपन पोलिनेटेड और हाइब्रिड किस्में आती हैं. ओपी किस्मों की सबसे खास बात यह है कि इनके बीज आप खुद अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं. जिससे अगली बार बीज खरीदने का खर्च पूरी तरह बच जाता है.

जून में नर्सरी का सही मैनेजमेंट

अगर आप रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन और फूलों की शानदार क्वालिटी चाहते हैं. तो हाइब्रिड किस्मों के बीज खरीदना सबसे बढ़िया फैसला होता है. जून के महीने में इन बीजों की नर्सरी तैयार करने से पौधों का विकास बहुत ही बढ़िया होता है और वे आने वाले मॉनसून के मौसम का सामना करने के लिए पूरी तरह मजबूत हो जाते हैं.

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त्योहारों के सीजन में बंपर डिमांड 

फूलों के बिजनेस का सबसे बड़ा कमाल यह है कि आपकी फसल सही समय पर मार्केट में पहुंचनी चाहिए जिससे आपको सबसे ऊंचे दाम मिल सकें. भारत में दिवाली, दशहरा और तमाम बड़े त्योहारों के दौरान गेंदे के फूलों की डिमांड कई गुना बढ़ जाती है और मार्केट में इनकी भारी किल्लत देखने को मिलती है. जून में शुरू की गई खेती के चलते जब आपके गेंदे के फूल अक्टूबर की शुरुआत में बाजार में उतरेंगे तो व्यापारी आपको मुंहमांगे दाम देने के लिए तैयार रहेंगे. 

इतनी होगी कमाई

अगर आंकड़ों की बात करें तो एक एकड़ में गेंदे की खेती की लागत करीब 20 से 25 हजार रुपये आती है. जबकि त्योहारों के पीक सीजन में इससे आराम से 1.5 से 2 लाख रुपये तक की शुद्ध कमाई हो सकती है. कम दिनों की इस स्मार्ट खेती का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इसमें लागत बहुत कम आती है और रिटर्न बेहद तेज मिलता है. अगर आप सही समय पर इसकी खेती शुरू कर देते हैं तो दिवाली आते-आते जेब में मोटा मुनाफा आना तय है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 10 Jun 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Marigold Farming News Marigold Farming
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