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मात्र 10000 लगाकर शुरू कर सकते हैं इन फसलों की खेती, डबल होगा मुनाफा

Farming In Ten Thousand Rupees: मात्र 10000 के छोटे निवेश से आप स्मार्ट खेती शुरू कर लाखों कमा सकते हैं. कद्दू, लौकी और खीरा जैसी फसलों में कम लागत और बंपर मुनाफे का तगड़ा मौका है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 02 May 2026 10:48 AM (IST)
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Farming In Ten Thousand Rupees: आजकल खेती-किसानी का अंदाज पूरी तरह बदल चुका है और अब स्मार्ट फार्मिंग का जमाना है जहां कम इन्वेस्टमेंट में भारी मुनाफे की पूरी गारंटी मिलती है. अगर आप भी पारंपरिक फसलों के पुराने ढर्रे को तोड़कर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो कद्दू, लौकी और खीरे जैसी सब्जियां आज के दौर का सबसे हिट बिजनेस मॉडल साबित हो सकती हैं. 

मात्र 10000 रुपये की शुरुआती पूंजी लगाकर आप लाखों का टर्नओवर हासिल कर सकते हैं और यह अब बिल्कुल मुमकिन है. इस नए तरीके में रिस्क काफी कम है और मुनाफे की गुंजाइश इतनी ज्यादा है कि आप अपनी कमाई को आसानी से डबल से भी कहीं ज्यादा तक ले जा सकते हैं. जान लीजिए पूरी खबर.

कद्दू की खेती से कम समय में बंपर कमाई

अगर आप कम बजट में खेती शुरू करना चाहते हैं तो कद्दू एक बेहतरीन ऑप्शन है. क्योंकि एक बीघे में इसे लगाने की लागत मात्र 8 से 10 हजार रुपये के बीच आती है. सबसे अच्छी बात यह है कि यह फसल महज 50 दिनों के भीतर कटाई के लिए तैयार हो जाती है. जिससे किसान को बहुत जल्दी अपनी मेहनत का फल मिल जाता है. सही प्लानिंग के साथ एक एकड़ जमीन पर कद्दू की खेती से एक लाख रुपये तक का शुद्ध मुनाफा कमाया जा सकता है.

  • कद्दू की फसल की शुरुआती लागत बहुत ही कम है और इसमें बीमारी लगने का खतरा भी काफी कम होता है.
  • मार्केट में कद्दू की डिमांड साल भर बनी रहती है जिससे इसे बेचने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती.

धान और गेहूं के मुकाबले कद्दू की खेती आज के दौर में कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला सबसे शानदार और सस्ता तरीका है.

यह भी पढ़ें: जैविक खेती अपनाकर बनें स्मार्ट किसान, सरकार से इस योजना में मिल रही आर्थिक मदद और ट्रेनिंग

लौकी की खेती

लौकी की खेती उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम रिस्क के साथ रेगुलर इनकम चाहते हैं. क्योंकि इसके बीज और खाद पर होने वाला खर्च आपके बजट में फिट बैठता है. अगर आप नए तरीके से मचान बनाकर लौकी की फसल उगाते हैं. 

तो इसकी क्वालिटी और पैदावार दोनों में जबरदस्त इजाफा होता है जिससे मंडी में आपको प्रीमियम दाम मिलते हैं. मात्र 10 हजार रुपये के छोटे से निवेश के साथ आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं और सीजन के दौरान हर दिन अच्छी कमाई कर सकते हैं.

  • लौकी की खेती के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती और यह कम संसाधनों में भी अच्छा उत्पादन देती है.
  • ऑर्गेनिक खाद और सही कीटनाशकों का उपयोग करके आप इसकी पैदावार को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं.

अपनी फसलों की लिस्ट में लौकी को शामिल करना एक बहुत ही बढ़िया फैसला है. क्योंकि इसकी डिमांड बाजार में बनी रहती है.

खीरे की खेती 

खीरा एक ऐसी जबरदस्त नकदी फसल है. जो बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है और गर्मियों के सीजन में तो इसकी कीमतें काफी ऊपर चली जाती हैं. आप मात्र 10 हजार रुपये लगाकर इसकी हाइब्रिड किस्मों की बुवाई कर सकते हैं जो सामान्य बीजों की तुलना में बहुत ज्यादा फल देती हैं. खीरे की खेती में सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि इसकी तुड़ाई बार-बार होती है. जिससे आपको लगातार कई हफ्तों तक पैसे मिलते रहते हैं.

  • खीरे की खेती में मल्चिंग तकनीक अपनाकर आप नमी को बचा सकते हैं और खरपतवार पर होने वाला खर्च कम कर सकते हैं.
  • यह कम समय की फसल है. इसलिए आप साल भर में इसकी तीन से चार साइकिल पूरी करके तगड़ा बैंक बैलेंस बना सकते हैं.

पुरानी पारंपरिक सोच को छोड़कर नई तकनीक और बेहतर बीजों का इस्तेमाल करके आप खीरे जैसी फसलों से अपनी खेती में और मुनाफा कमा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: लीची उगाने वाले किसान तुरंत हो जाएं अलर्ट, वरना यह कीट खराब कर देगा फसल

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 02 May 2026 10:48 AM (IST)
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 Agriculture Farming Farmers News Farming Tips
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